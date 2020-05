WWE RAW heute live im TV und Livestream

Facebook

WWE Raw: Datum und Ort

Alle Live-Shows der Wrestling Welt wurden angesichts des Coronavirus abgesagt. Doch im WWE Performance Center in Orlando, Florida geht es trotzdem heiß her. In der Nacht auf Dienstag, den 5. Mai, geht es um 2.00 Uhr los. Dann bekommt Ihr die gewohnte Ladung Adrenalin bei Monday Night Raw, wenn auch ohne Zuschauer, da das Event in Orlando hinter geschlossenen Türen stattfindet.

WWE Raw: Live bei DAZN im Livestream

Das Wrestling-Spektakel wird leider nicht im Free TV gezeigt, dennoch besteht für Wrestling-Fans die Möglichkeit WWE Raw live anzusehen. Bei DAZN könnt Ihr das ganze Event live ansehen. Der monatliche Preis für ein DAZN -Abonnement beträgt 11,99 Euro, der jährliche 119,99 Euro. Auf der Streaming-Plattform ist nicht nur Wrestling vertreten, sondern bei Neustart der Wettbewerbe unter anderem auch Fußball. Wer europäischen Spitzenfußball sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Auch US-Sport (MLB, NHL, NBA, NFL) wird angeboten.

Ab sofort: Amerikanische Originalversionen der WWE Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und auf Abruf bei DAZN

Die wöchentlichen Flagship-Shows RAW und SmackDown finden im U.S.-Originalkommentar ihre neue Heimat bei DAZN

Auch Highlight-Formate wie WWE Bottom Line und Afterburn versprechen Wrestling-Action vom Feinsten

Falls Ihr nicht die Nacht durchmachen wollt, könnt Ihr jederzeit das gesamte Event on Demand nachverfolgen. Das gilt übrigens auch für jedes andere Sportereignis auf DAZN.

WWE Raw: Die wichtigsten Teilnehmer

Hier seht Ihr, welche Topstars an diesem Dienstag alle dabei sind.