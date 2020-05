Bundesliga heute live: Dieses historische Top-Spiel zeigt Sky heute live

Um den Fußballfans in der Corona-Zeit am Samstag des gewohnte Bundesliga-Feeling zu geben, überträgt der Pay-TV Sender Sky diesen Samstag im Anschluss an die historische Konferenz ein Spitzenspiel aus den vergangenen Jahren. Wir zeigen euch wer auf wen trifft und alles weitere was Ihr über die Partie wissen müsst.