Schalke 04, News und Gerüchte: Leihgabe Juan Miranda vor Rückkehr zum FC Barcelona

Außenverteidiger Juan Miranda könnte schon frühzeitig die Segel aufschlagen und die Königsblauen im Sommer verlassen. Außerdem: Der FC Schalke 04 pocht angeblich auf eine Rückkehr von Mark Uth, der seit Winter an den 1. FC Köln ausgeliehen ist. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um S04.

© imago images

S04, Gerücht: Will Juan Miranda Schalke vorzeitig verlassen?

Außenverteidiger Juan Miranda kam bei Schalke 04 bislang nur zu vier Einsätzen - zu wenig für die Leihgabe vom FC Barcelona. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo soll die Leihe, die eigentlich noch bis 2021 dauert, daher im Sommer abgebrochen werden.

"Wenn die Dinge so weitergehen, habe ich hier wahrscheinlich keine Zukunft. Ich brauche Spielminuten", erklärte Miranda bereits kürzlich.

Juventus Turin soll sich laut dem Bericht bereits mit dem 20-Jährigen beschäftigt haben, Barca dagegen soll aber fest mit einem Verbleib rechnen. Demnach soll Miranda die Vorbereitung bei den Katalanen bestreiten. Sollte er sich nicht für eine Saison beim spanischen Spitzenklub empfehlen können, soll auch eine Saison in der zweiten Mannschaft nicht ausgeschlossen sein, da diese in die 2. Liga aufsteigen könnte.

S04, News: Leihgabe Mark Uth soll wohl vom 1. FC Köln zurückkehren

Mark Uth ist seit dem Winter an den 1. FC Köln verliehen, im Sommer soll der Angreifer aber wieder zum FC Schalke 04 zurückkehren. "Wir freuen uns, welche guten Leistungen Mark Uth in Köln gezeigt hat. Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass er in der neuen Saison wieder das königsblaue Trikot tragen wird", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider gegenüber der Bild .

Erst am Donnerstag hatte Kölns Manager Horst Heldt verkündet, dass man den 28-Jährigen "über die Saison hinaus" an sich binden wolle. Für Uth hat der Klub eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro.

Laut Informationen der Bild schließen die Königsblauen aber eine erneute Leihe sowie eine Ablösesumme unterhalb der Kaufoption aus. Seit seinem Wechsel nach Köln erzielte Uth in sieben Spielen vier Tore und bereitete weitere vier Treffer vor.

