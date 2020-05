F1: Die virtuellen Grand Prix' der Formel 1 im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Die "F1 Esports Virtual Grand Prix"-Serie geht in die nächste Runde. Rennen Nummer vier findet in Brasilien statt. Wie Ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

© imago images

Die reale Formel-1-Saison wurde wegen der Coronakrise vorerst gestoppt. Um den Formel-1-Fans weiterhin Unterhaltung zu bieten, führte die Rennserie die "F1 Esports Virtual Grand Prix"-Wettkämpfe ein.

F1-Virtual-Grand-Prix: Datum, Uhrzeit, Ort

Das nächste Rennen im Virtual-Grand-Prix-Kalender findet am Sonntag, den 3. Mai, um 19 Uhr statt. Ursprünglich sollte das Rennen auf der Zandvoort-Strecke in den Niederlanden absolviert werden. Jedoch gibt es diesen Kurs in der Video-Simulation "F1 2019 PC" nicht. Mit der Autodrome Jose-Carlos-Pace-Rennstrecke in Interlagos, Brasilien wurde jedoch Ersatz gefunden.

F1-Virtual-Grand-Prix: live im TV und Livestream

Es gibt mehrere Optionen, um zum Livestream des F1-Virtual-Grand-Prix in Brasilien zu gelangen. Der Privatsender RTL überträgt das Rennen live auf RTL.de. Kommentiert wird der GP von Heiko Waßer und RTL-Moderator Florian König.

Die Formel 1 selbst wird auf den Plattformen YouTube , Facebook und Twitch den Grand-Prix zeigen.

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Event auf Sky Sport 2 HD und im Livestream auf skysport.de .

© imago images

F1-Virtual-Grand-Prix: Diese Fahrer treten im Moment an

Insgesamt werden wieder 20 Fahrer an den Start gehen. Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Carlos Sainz sind dieses Mal nicht dabei. Dafür sind Gäste aus anderen Sportarten mit von der Partie. Darunter auch AC-Milan-Profi Alessio Romagnoli.

Fahrer Bereich Charles Leclerc F1-Fahrer/Ferrari Alexander Albon F1-Fahrer/Red Bull Antonio Giovinazzi F1-Fahrer/Alfa Romeo Racing George Russell F1-Fahrer/Williams Martini Racing Nicholas Latifi F1-Fahrer/Williams Martini Racing Alessio Romagnoli Fußballspieler Petter Solberg Ex-Rallye-Weltmeister Stuart Broad Cricketspieler Ben Stokes Cricketspieler Enzo Fittipaldi F3-Fahrer David Schuhmacher F3-Fahrer Jimmy Broadbent Sim-Racing-Influencer

F1-Virtual-Grand-Prix: Der Rennkalender im Überblick

Datum Ort Sieger 22. März Bahrain Guanyu Zhou 5. April Vietnam (ersetzt durch Australien) Charles Leclerc 19. April China Charles Leclerc 3. Mai Niederlande (ersetzt durch Brasilien) - 10. Mai Barcelona - 24. Mai Monaco -

Formel 1: Saisonstart in Österreich

Die reale Formel 1 Saison soll am 5. Juli mit dem Grand-Prix in Österreich ihren Auftakt feiern. Das teilte die Rennserie am vergangenen Montag mit. Die Fahrer werden jedoch wahrscheinlich ohne Unterstützung der Fans auskommen müssen, denn das Rennen wird wegen der Coronakrise wohl ohne Zuschauer stattfinden.