Hertha BSC, News und Gerüchte: Berlin reagiert auf Rückkehr-Wünsche der Boateng-Brüder

© imago images

Hertha BSC: Klub reagiert auf Comeback-Pläne der Boateng-Brüder

Hertha BSC hat in Form von Manager Michael Preetz auf die Pläne von Jerome und Kevin-Prince Boateng, ein mögliches Comeback beim Hauptstadtklub geben zu wollen, reagiert. "Das ist doch schön zu hören, dass die beiden noch so eine enge Verbindung zu Berlin und zu Hertha BSC haben", sagte Preetz der Bild . "Das sind Berliner Jungs und beide haben in ihren Karrieren enorm viel erreicht und die Welt gesehen. Dass es sie irgendwann wieder in die Heimat, zurück in diese tolle Stadt, zieht, ist total verständlich und freut mich sehr. Wenn es dann soweit ist, werden wir uns bestimmt austauschen."

Dass es zu einer Rückkehr kommt, ist nach Informationen der Bild aber unwahrscheinlich. Beide Boatengs sind bei ihren jeweiligen Vereinen Großverdiener sowie mit ihren 33 und 31 Jahren keine entwicklungsfähigen Spieler mehr.

Zuvor hatte Kevin-Prince Boateng ein Comeback bei der Hertha ins Spiel gebracht: "Meine Karriere zu beenden, mit meinem Bruder auf dem Feld, vielleicht bei unserem Heimatverein im Olympiastadion - das wäre ein Traum." Auch Jerome schien nicht abgeneigt: "Man weiß nie im Fußball ...", sagte der Bayern-Star.

Hertha will regelmäßige Coronatests durchführen

Hertha BSC will die von der DFL geforderte Umsetzung von regelmäßigen Coronatests durchführen. Schon am gestrigen Donnerstag wurden die ersten Spieler-Abstriche genommen.

Die Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die DFL für die erhoffte Fortsetzung des Spielbetriebs erstellt hat und in der Vorwoche präsentierte. Vor einer Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings sollen zwei Tests erfolgen. Damit soll eine Ansteckung im Training verhindert werden.

