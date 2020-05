Darts - PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 15 heute live im TV und Livestream

Die PDC Home Tour hat nun so richtig Fahrt aufgenommen, sie geht bereits in die fünfzehnte Runde. Wir zeigen euch, wie Ihr das Spektakel Live im TV und Stream sehen könnt.

PDC Home Tour: So funktioniert das Turnier

Aufgrund der Coronakrise musste auch der Darts-Sport ins Wohnzimmer umziehen. Um die Fans weiter zu unterhalten, wurde die PDC Home Tour eingeführt. An der Home Tour nehmen insgesamt 128 Inhaber der PDC Tour Card teil. Die Spieler sind in 32 Gruppen zu je vier Spielern aufgeteilt.

Dabei wird an 32 aufeinanderfolgenden Tagen täglich ein Gruppensieger im Modus Best-of-9-Legs gekürt. Die jeweiligen Sieger der 32 Gruppen ziehen in die nächste Runde ein.

Ein Sieg bringt zwei Punkte. Im Falle einer Punktgleichheit wird die Leg-Differenz bei der Entscheidung ums Weiterkommen herangezogen.

Vom 17. April bis 2. Mai finden die Vorrundenspiele statt. Ab dem 19. Mai steigt dann das Finalturnier.

PDC Home Tour: Live im TV und Livestream

In Deutschland ist die PDC Home Tour nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. DAZN zeigt alle Matches der PDC Home Tour live und in voller Länge. Falls ihr die Partien schon heute Abend live sehen wollt, könnt ihr euch hier direkt den kostenlosen Probemonat beim "Netflix des Sports" sichern .

Alternativ zeigt auch die PDC selbst die Matches der Home Tour auf dem hauseigenen PDC TV .

PDC Home Tour: Die Teilnehmer des 15. Spieltags

Hier könnt Ihr sehen, wer heute Abend alles am Start ist. Der Spieltag ist heute komplett mit englischen Spielern besetzt. Klarer Favorit ist Darren Webster, der am höchsten in der Order of Merit geranked ist. Die PDC Order of Merit ergibt sich durch die gewonnen Preisgelder der Spieler in einem Zeitraum von knapp zwei Jahren. Nach dieser Liste qualifizieren sich Darts-Profis auch für die wichtigsten Turniere, darunter die Darts-Weltmeisterschaft.

Name Land Order of Merit Darren Webster England Platz 27 Bradley Brooks England Platz 94 Scott Baker England Platz 72 Andy Hamilton England Platz 105

PDC Home Tour: Max Hopp überrascht

Die Deutsche Dart-Hoffnung Max Hopp (23) setzte sich am 12. Spieltag souverän durch und sicherte sich den Sieg in seiner Gruppe. Er bezwang Conan Whitehead und Mike de Decker. Der vierte im Bunde, Keegan Brown, wurde aufgrund von technischen Problemen disqualifiziert.

PDC Home Tour: Max Hopps Duelle

Max Hopp gewann am 28.4 seine Gruppe, hier seht ihr die Ergebnisse: