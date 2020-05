NBA: Dallas Mavericks wohl mit Interesse an Real-Madrid-Star Facundo Campazzo

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Das berichtet das kroatische Medium Crosarka. Demnach sollen die Dallas Mavericks und auch die San Antonio Spurs ihre Fühler nach der argentinischen Zaubermaus ausgestreckt haben.

Der 29-Jährige steht im Moment noch bei Real Madrid unter Vertrag, für die Königlichen absolvierte der Point Guard erneut eine starke Saison und legte in der EuroLeague in 28 Spielen 9,9 Punkte sowie 7,1 Assists auf.

Ob Campazzo aber wirklich den Sprung in die NBA wagen will, darf angezweifelt werden. Der Spielmacher nannte es zwar noch 2016 ein Ziel, erklärte aber vor gut einem Jahr, dass ihn die Idee von der NBA nicht mehr so beschäftige wie früher.

Campazzo wechselte 2014 aus der Heimat zu den Königlichen, zwischen 2015 und 2017 wurde der Gaucho nach Murcia ausgeliehen. Seit seiner Rückkehr in die Hauptstadt ist der Argentinier aber unumstritten. Zweimal wurde er ins Second Team der ACB gewählt, vergangene Saison sogar ins First Team. 2019 wurde der Spielmacher zudem zum Finals-MVP gewählt.