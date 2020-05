NBA - LeBron James beteuert: Wir wollen die Saison beenden

Es gibt kritische Stimmen, weil die NBA die Saison beenden will. LeBron adressiert dies nun und erklärt, dass er spielen will, wenn es sicher ist.

Laut Jabari Young ( CNBC ) soll es aber von einigen Seiten Zweifel an den Plänen der Liga und Commissioner Adam Silver geben. Verantwortliche der Teams sollen frustriert sein, weil die NBA nur wenig informiert. Auf der anderen Seite wundern sich Agenten, was mit ihren Klienten passieren wird, wenn Verträge am 30. Juni auslaufen und die Saison noch immer nicht beendet ist.

LeBron James von den Los Angeles Lakers äußerte sich daraufhin via Twitter zu diesem Bericht. "Das ist absolut nicht wahr. Ich kenne niemanden, der so etwas sagt", polterte der 35-Jährige. "Sobald es sicher ist, sollten wir die Saison beenden. Ich bin bereit, das Team ist bereit. Es sollte nichts abgesagt werden", appellierte James noch einmal.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass die Saison in Disney World in Orlando fortgesetzt werden könnte. Das Resort, welches sich in Privatbesitz befindet, verfügt über gleich mehrere Basketball-Anlagen. Bis zum 8. Mai bleiben jedoch alle Trainingshallen der Teams weiterhin geschlossen, auch wenn