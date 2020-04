FC Bayern München: Pressekonferenz mit Alphonso Davies heute im Liveticker

Vor gut einer Woche verlängerte Alphonso Davies seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig bis 2025. Auch darum wird es in der heutigen Pressekonferenz mit dem jungen Kanadier gehen. Mit dem SPOX-Liveticker verpasst ihr kein wichtiges Detail der Videokonferenz von Davies mit den ausgewählten Medienvertreter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Presskonferenz mit Alphonso Davies jetzt im Liveticker

Davies über seine Position: Ich kam als Flügelspieler, aber genieße meine neue Rolle sehr. Ich glaube nicht, dass sich daran in der nahen Zukunft etwas ändern wird.

Davis über sein Pro Evolution Soccer-Match gegen Asmir Begovic: Mit dem Spiel wollten wir Spenden sammeln und den Menschen in Not helfen.Ich glaube, er hat mehr Spiele gewonnen als ich, weil ich eigentlich häufiger FIFA spiele. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.

Davies über seinen Einsatz für Flüchtlinge: Der Schwerpunkt liegt aktuell darauf, finanzielle Unterstützung zu leisten. Social Distancing ist für sie ein riesiges Problem. Ich möchte meine Reichweite nutzen, um dort zu helfen.

Davies über seine Ursprünge als Flüchtling: Das ist sehr emotional und natürlich war es nicht einfach. In Kanada hatte ich die Chance auf Bildung und Fußball. Mit dem Wechsel nach Bayern ist ein Traum wahrgeworden.

Davies über seine Mutter und sein Versprechen, ein guter Junge zu sein: Ja, ich glaube das bin ich. Sie hat mir beigebracht, respektvoll zu sein zu allen, die ich treffe.

Davies über seine 100-Meter-Zeit: Ich bin in der Schule oft diese Strecke gelaufen, meine Zeit war immer irgendetwas mit elf Sekunden. Ich dachte eigentlich, dass ich schneller bin.

Davies über seine Freizeitbeschäftigung: Aktuell arbeite ich vor allem an meinem Deutsch und spiele Video-Spiele wie jeder Teenager. Außerdem schaue ich viele Cartoons.

Davies über seine Rolle als Entertainer: Ich versuche einfach ich selbst zu sein, ich verstelle mich nicht. Auf Social Media können mich die Leute ein bisschen besser kennen lernen.

Davies über Identifikation mit dem Klub : Ich habe sofort nach der Ankunft alles übr den Klub gelernt. Wir sind eine Familie und kämpfen füreinander.

Davies über seine Ziele: Ich will möglichst viele Trophäen gewinnen und natürlich auch die Wettbewerbe, in denen wir aktuell sind. An erster Stelle steht für mich aber die Gesundheit.

Davies über seine defensivere Position: Ich bin stolz auf die Leistungen der letzten Wochen und spiele auf der Position gut. Dass ich neben mir einen Weltklasse-Linksverteidiger in David Alaba habe, hilft sehr.

Davies über Bayern und speziell München: Am Anfang war es nicht einfach, aber meine Teamkollegen haben mir sehr geholfen. Mein Deutsch wird langsam besser, aber es muss noch einiges besser werden.

Davies über seinen Lieblings-Schauspieler : Aktuell ist es wohl The Rock, am liebsten schaue ich Action- und Comedy-Filme.

Vor Beginn: Davies ist bereit, es kann losgehen.

Vor Beginn: Seit Oktober 2019 ist Davies kaum mehr aus der Startelf der Münchner wegzudenken und stand als Linksverteidiger in sämtlichen Spielen über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Dabei gelangen ihm acht Torvorlagen.

Vor Beginn: "Ich bin sehr glücklich. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Ich möchte so viele Titel wie möglich mit diesem Verein holen. Die Mentalität, immer alles gewinnen zu wollen, ist die DNA des FC Bayern", sagte Davies bei der Bekanntgabe.

Vor Beginn: Erst in der vergangenen Woche verlängerte Davies seinen bis 2023 datierten Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre. Im Januar 2019 wechselte er von den Vancouver Whitecaps zum FCB.

Vor Beginn: Der 20-jährige Linksverteidiger des FC Bayern steht ab 12 Uhr per Videoschaltung für die Fragen der Pressevertreter bereit.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch mit Alphonso Davies.

FC Bayern: So trainiert der FCB während der Corona-Pause

Nachdem sich die Profis im März insbesondere mit Cybertraining individuell fit gehalten hatten, stieg der FC Bayern am 6. April wieder ins Kleingruppen-Training ein. Der Kader wurde in Vierer- und Fünfergruppen eingeteilt und trainiert seitdem unter strengen Auflagen.

Auf dem Programm stehen unter anderem Passübungen und Torabschlüsse sowie die Arbeit im konditionellen und athletischen Bereich. Auf Zweikämpfe wird hingegen verzichtet.

FC Bayern: Tabellenfüher in der Bundesliga

Vor der Saisonunterbrechung verließ der FC Bayern wettbewerbsübergreifend sechsmal in Folge als Sieger den Platz. In der Bundesliga steht der Rekordmeister deshalb an der Spitze der Tabelle - vier Punkte vor dem BVB.