NBA-News - Lockerungen nach der Coronakrise: Liga erlaubt manchen Teams Öffnung der Trainingshallen

Die NBA plant offenbar, ab dem 1. Mai die Trainingseinrichtungen von einigen Teams wieder öffnen zu lassen. In manchen Bundesstaaten sollen die NBA-Spieler in die Hallen zurückkehren dürfen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Das berichtet Adrian Wojnarowksi von ESPN . Demnach werden die Spieler beispielsweise in Georgia ab dem kommenden Freitag freiwillige Workouts in den Trainingseinrichtungen der Teams absolvieren dürfen.

Weiterhin verboten sind dagegen Workouts in größeren Gruppen sowie organisierte Team-Aktivitäten jeglicher Art, so Woj. Seinen Quellen zufolge arbeite die NBA zudem daran, auch in Bundesstaaten ohne Corona-Lockerungen Alternativen für die Spieler und Teams zu finden.

Die Öffnung vereinzelter Trainingshallen dürfe aber nicht als Indiz auf eine möglicherweise baldige Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison gewertet werden. Aktuell gebe es immer noch keinen genauen Zeitplan, wann es weitergehen könnte, vielmehr sind Commissioner Adam Silver und die 30 Eigentümer laut Woj der Meinung, dass sie noch mehr Zeit benötigen, um Infos zu sammeln.

Offenbar haben sich einige Spieler bereits über Möglichkeiten informiert, nach Atlanta, Georgia, zu reisen, um dort Workouts zu absolvieren. Diese Idee habe bei den Verantwortlichen aber Bedenken hervorgerufen. "Wenn unsere Spieler reisen und in einem 24-Stunden-Fitnesscenter in Atlanta trainieren dürfen, dann können sie auch gleich in unsere Einrichtungen zurückkehren", wird ein anonymer General Manager von ESPN zitiert.