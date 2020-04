NFL Draft 2020: Tag 3 im LIVETICKER: Großangriff der Vikings und wo landen die übrigen Quarterbacks?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Draft 2020: Tag 3 im LIVETICKER

17.56 Uhr: Kein Draft polarisiert so sehr wie der der Packers. Love in Runde 1 kann man mit dem langfristigen Denken noch irgendwo begründen - doch die Picks an Tag 2 waren in puncto Value einfach so weit weg. A.J. Dillon und Josiah Deguara sind schon ordentliche Reaches an Tag 2 , und auch mit der Idee, dass beide Scheme Fits sind, und das sehe ich durchaus: Es sind nicht die Scheme-Fits, die man priorisieren sollte! Spielt es eine Rolle in der Offense, flexible H-Backs/Fullbacks zu haben? Ja. Aber es ist nicht ansatzweise so elementar wichtig, dass es Day-2-Picks für Spieler-Typen, die in der Regel spät an Tag 3 noch zu haben sind, rechtfertigt.

Und falls die Idee in Green Bay tatsächlich ist, dass man sich über das Run Game definiert und alles darauf aufbaut , dann wird es gefährlich. Die ganze Play-Action-Idee in der Shanahan-Offense, aus der Packers-Coach Matt LaFleur ja stammt, beruht darauf, dass die Run- und Play-Action-Designs für die Defense extrem ähnlich aussehen . Sie beruhen nicht darauf, dass ein Power-Back zwei Plays davor hinter einem Fullback für fünf Yards gelaufen ist.

17.50 Uhr: Und damit Herzlich Willkommen zu Tag 3 des NFL Drafts 2020! Die Draft-Klasse wurde den Prognosen gerecht - es ist noch irre viel Qualität auf dem Board! Neben den Quarterbacks sind bei mir Akeem Davis-Gaither, Amik Robertson, Nick Harris und Jack Driscoll im Ranking ganz weit oben. Hier können heute noch Starter gefunden werden!

Vor Draft-Tag 3: Stichwort Quarterbacks! Werden die Patriots heute irgendeinen wählen? Der Director of Player Personnel des Teams, Nick Caserio, erklärte Samstag, dass es der Plan sei, mit drei Quarterbacks ins Camp zu gehen. Er ließ jedoch offen, ob der dritte hinter Jarrett Stidham und Brian Hoyer aus dem Draft kommen oder anderweitig akquiriert werden würde.

Vor Draft-Tag 3: Zudem stellt sich die Frage, was eigentlich aus den durchaus noch interessanten Quarterbacks wird. Mit Kandidaten wie Jake Fromm, Jacob Eason oder Anthony Gordon sind immer noch ein paar Schnäppchen möglich.

Vor Draft-Tag 3: Besonders im Fokus stehen heute sicherlich die Minnesota Vikings, die ohnehin schon ein paar richtig gute Picks gemacht haben. Dank ein paar Trades haben sie heute noch sage und schreibe 13 Picks (!), was sicherlich bedeutet, dass wir Trades sehen werden. Und sicher noch den einen oder anderen Spieler, der in den Norden geht.

Vor Draft-Tag 3: Herzlich Willkommen zu Tag 3 des NFL Drafts 2020 ! Hier verpasst Ihr auch heute absolut nichts - alle Picks, Blitzanalysen, Needs. Den DAZN-NFL-Network-Stream anwerfen und hier mitlesen, let's go!

Vor Draft-Tag 3: Auch am dritten Tag finden sich noch einige interessante Spieler auf dem Markt. Hier ist eine Auswahl:

Tyler Johnson, WR, Minnesota

Jake Fromm, QB, Georgia

Amik Robertson, SCB, Louisiana Tech

Jacob Eason, QB, Washington

Akeem Davis-Gaither, LB, Appalachian State

Nick Harris, C, Washington

Ben Bartch, OT, St. John's

Eno Benjamin, RB, Arizona State

Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

Anthony Gordon, QB, Washington State

Troy Dye, LB, Oregon

Curtis Weaver, Edge, Boise State

Jack Driscoll, OT, Auburn

Prince Tega Wanogho, OT, Auburn

Hunter Bryant, TE, Washington

K'Von Wallace, S/CB, Clemson

Brycen Hopkins, TE, Purdue

Troy Pride, CB, Notre Dame

Vor Draft-Tag 3: Am zweiten Tag des NFL Drafts 2020 sahen wir einige Überraschungen, aber auch richtig gute Picks. Die Bengals verbesserten direkt zu Beginn ihre Offense mit Wide Receiver Tee Higgins, während die Green Bay Packers für Kopfschütteln sorgten - gleich zweimal sogar. Das Recap zur zweiten und dritten Runde findet Ihr hier.