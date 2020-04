NFL Draft 2020: Die erste Runde im LIVE-Ticker - Wie tief fällt Tua?

Es ist soweit, der NFL Draft 2020 steht kurz bevor! Die Cincinnati Bengals werden als erstes an die Reihe kommen und vermutlich Quarterback Joe Burrow ziehen. Doch was passiert danach? Sehen wir Trades früh in der Nacht? Und wie tief fällt Tua Tagovailoa, der einst ganz oben gehandelt wurde? SPOX führt im LIVETICKER durch die Nacht.

© imago images

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Draft 2020: Die 1. Runde im LIVETICKER

1.46 Uhr: Die Tatsache, dass die beiden ersten Picks wohl wie erwartet ablaufen, öffnet dahinter den Weg für umso mehr Chaos: Es ist durch die besondere Situation in diesem Jahr davon auszugehen, dass Teams noch viel mehr als sonst Draft-Trades bereits vereinbart haben . Die Idee dahinter: "Wenn Spieler X noch da ist, würden wir gerne auf Position Y hochtraden." Parameter für mehrerer solcher Deals sollen schon vereinbart worden sein.

1.30 Uhr: Für alle Bengals-Fans (und für alle Fans von gutem Quarterback-Play): Hier ist meine ausführliche Analyse zu Joe Burrow!

1.18 Uhr: Tatsächlich: Auch wenn dieser Draft im Laufe der Nacht eine große Wundertüte werden könnte - die ersten beiden Picks laufen womöglich tatsächlich so, wie alle erwartet hatten. Laut Rapoport werden die Redskins den Nummer-2-Pick nicht traden . Chase Young dürfte hier der Pick sein.

1.13 Uhr: Hinter den Nummer-1-Pick jedoch ist alles offen. Washington an Nummer 2 scheint in Person von Chase Young ebenfalls noch am ehesten zu einem Spieler zu tendieren, doch hier sind Trade-Gerüchte bereits deutlich realistischer - und spätestens an Position 3 mit den Lions beginnt das Wettbieten . Die spannende Frage allerdings lautet: Für wen? Gehen Teams für Quarterback Tua Tagovailoa hoch? Oder gibt es wirklich den inzwischen antizipierten Offensive-Tackle-Run ganz weit oben im Draft?

1.10 Uhr: Und standesgemäß brodelt die Gerüchteküche - mit einer Ausnahme: Der Nummer-1-Pick scheint weiter eine sichere Sache zu sein . NFL-Insider Ian Rapoport vermeldete soeben, dass Cincinnati zwar Anfragen bekommen hat, die Bengals den Pick jedoch nicht traden werden . Spektakuläre Gerüchte über einen Uptrade etwa der Dolphins dürfen damit wohl endgültig zu den Akten gelegt werden, Bengals-Präsident Mike Brown soll LSU-Quarterback Joe Burrow am Mittwoch bereits per Brief in Cincinnati willkommen geheißen haben.

1.05 Uhr: Herzlich Willkommen - es ist endlich Draft Day! Hier verpasst ihr absolut nichts - alle Picks, Blitzanalysen, Needs; einfach anschnallen, den DAZN-NFL-Network-Stream anwerfen und hier mitlesen. Let's go!

Vor dem Draft: Bevor es so richtig los geht, sei euch nochmal unser SPOX Draft Big Board mit den 75 besten Spielern in der diesjährigen Draftklasse ans Herz gelegt. Wer sind eure Favoriten? Wer glaubt ihr, geht als erstes von Bord?

Vor dem Draft: ...in unserer Prognose ist das ein durchaus denkbares Szenario: Den finalen Mock Draft von SPOX-Redakteur Adrian Franke findet ihr hier !

Vor dem Draft: Es gilt als an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass die Bengals an 1 Joe Burrow ziehen. Spannend wird es in der Tat erst dahinter. Halten die Redskins und Lions an ihren Picks fest oder gibt es direkt dann den einen oder anderen Trade? Und noch wichtiger: Was wird aus Tua Tagovailoa, der eigentlich als kommender Star gehandelt wird, aber nach seiner Hüftverletzung wohl für einige GMs zu riskant wirkt? Fällt er tief, vielleicht sogar aus den Top 10?

Wann beginnt der NFL Draft 2020?

Der NFL Draft 2020 startet in der Nacht zum Freitag um 2 Uhr (MESZ). Allerdings beginnt SPOX mit seiner Berichterstattung bereits um 1 Uhr. Weiter geht es dann in der Nacht zum Samstag um 1 Uhr (MESZ). wobei SPOX dann erneut im Ticker dabei ist und um 0.30 Uhr loslegt.

NFL Draft 2020: Die Reihenfolge der Picks