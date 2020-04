FC Barcelona: Ex-Real-Torhüter Jerzy Dudek erhebt Vorwürfe gegen Lionel Messi

Real Madrids ehemaliger Torhüter Jerzy Dudek hat Vorwürfe gegen Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona erhoben. In seiner Autobiographie "A Big Pole in Our Goal" schreibt er, Messi habe Spieler vom Erzrivalen Real während der Clasicos provoziert - und sei damit in Reihen Barcas nicht allein gewesen.