NFL-Draft heute live: 1. Runde im TV und Livestream sehen

Der heiß erwartete NFL-Draft steht bevor! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden die ersten 32 Spieler in der ersten Runde des Drafts ausgewählt werden. Wann, wie und wo ihr die erste Runde des NFL Drafts heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

NFL-Draft, 1. Runde: Datum und Uhrzeit

Die erste von sieben Runden des NFL-Drafts startet in der Nacht von Donnerstag, den 22. April, auf Freitag um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Jede der 32 Mannschaften hat regulär zehn Minuten Zeit, um einen Spieler auszuwählen, wenn sie an der Reihe ist. Dementsprechend kann sich das spannende Großereignis in Deutschland bis in die Morgenstunden strecken und auch noch den einen oder anderen Frühaufsteher mitfiebern lassen.

NFL-Draft: 1. Runde heute live im TV und Livestream

Die 1. Runde des NFL-Drafts ist in Deutschland frei empfangbar bei ProSieben Maxx. Ab 2 Uhr beziehungsweise 1.45 Uhr im Livestream bei ran.de empfangen euch dort Christoph "Icke" Dommisch, Volker Schenk, Max Zielke, Bjoern Werner sowie Patrick "Coach" Esume und begleiten euch durch die Nacht.

Alternativ können NFL-Fans die Übertragung des Drafts auch im Originalton genießen. Das NFL Network ist mit dem Game Pass oder über DAZN zu sehen und bietet traditionell eine gute Mischung aus Experten und ehemaligen NFL-Spielern an, die das Event kommentieren. Die Berichterstattung des hauseigenen Networks der NFL fängt sogar schon am Donnerstag um 23.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit an.

NFL: Der erste virtuelle Draft aller Zeiten

Der NFL-Draft 2020 sollte einer der spektakulärsten aller Zeiten werden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die NFL ihre jahrelange Planung des Großereignisses verwerfen, der Draft wird jedoch aus anderen Gründen in die Geschichtsbücher der amerikanischen Football-Liga eingehen.

Alle Spieler, Fans, General Manager der 32 Mannschaften und sogar Commissioner Roger Goodell werden den NFL-Draft von zuhause verfolgen. Die Verantwortlichen der Teams sollen sich per Internet untereinander beratschlagen und auch ihre Entscheidung per Videokonferenz, Telefonanruf oder Ähnlichem weitergeben. Goodell wird die gewählten Spieler aus dem Keller seines Hauses verkünden.

Um bestmöglich auf den ungewohnten Prozess vorbereitet zu sein, haben alle NFL-Teams sowie Goodell am Montag einen Testlauf des Drafts geprobt. Bei dieser Übung gab es offenbar einige technische Probleme. Die NFL hat bereits mitgeteilt, dass eine Überschreitung des Zeitlimits von zehn Minuten nicht wie sonst üblich bestraft wird.

Der vorgesehene Austragungsort für den diesjährigen Draft war eigentlich Las Vegas. Die eingeladenen Starspieler sollten mit einem Boot über das Wasser vor dem Hotel Bellagio auf eine Bühne und zurück gefahren werden, nachdem sie sich in den Farben ihres neuen Teams präsentieren durften.

Der NFL-Draft 2020: Termine, Uhrzeiten, Runde

In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag folgen die restlichen sechs Runden des NFL-Drafts. In den späteren Runden der Ziehung haben die Mannschaften weniger Zeit, um ihren Pick einzureichen, als in der ersten Runde.