Mock Draft der SPOX-User: Justin Herbert fällt tief

Der Mock Draft der mySPOX-Community

Mock Draft Runde 1

1. Cincinnati Bengals - Lattenknaller - Joe Burrow, QB, LSU Braucht es hier wirklich eine Begründung? Cincy braucht dringend den Quarterback der Zukunft und mit Burrow fällt ihnen das Prospect der letzten Jahre in den Schoß. Glück im Unglück und trotz Medienspekulatius dürfte dieser Pick auch seit LSU vs. Alabama feststehen.

2. Washington Redskins - IamRGIII - Chase Young, EDGE, Ohio State

Haskins bleibt der QB, deswegen wird hier der beste Spieler im Draft mit Chase Young gezogen. Er bringt alle Anlagen mit um Jahre in der NFL zu dominieren und macht die Defensive Front nochmals besser.

3. Detroit Lions - Xoom - Jeff Okudah, CB, Ohio State

Keine Änderung zum ersten Mock . Der Abgang von Slay macht den Need noch größer, das Defensive Backfield ist der klare Fokus von Patricia und Okudah ist der klar beste Corner der Klasse. Im echten Leben ist ein Downtrade um einige Spots im Bereich des Möglichen und könnte trotzdem noch zum gleichen Spieler führen.

4. New York Giants - SvenVerdasco - Isaiah Simmons, LB/S, Clemson

Giants benötigen einige Verstärkung in der Defense und Simmons ist flexibel einsetzbar, daher wird hier nach Need und Value gepickt!

5. Miami Dolphins - DanMarinoseinSohn - Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Medicals hin, Medicals her. Blendet man das alles aus, dann ist Tagovailoa der logische Pick. Insofern gebe ich den Medienberichten keine große Beachtung, auch wenn ich sehr stark überlegt habe, hier etwas anderes zu machen.

6. LA Chargers - Petzie - Jedrick Wills, OT, Alabama

LA wählt hier den in meinen Augen besten Tackle des Drafts, da ich kein großer Fan von Herbert bin. Die O-Line ist die größte Baustelle und benötigt einige Upgrades. Wills bringt alle Tools mit um auf Jahre ein dominanter Tackle zu werden, er ist der beste Run-Blocker des Jahrgangs, sehr athletisch und weiß mit guter Technik zu gefallen. Day-1-Starter.

7. Carolina Panthers - okc_panthers - Derrick Brown, DT, Auburn

Nach diesem Verlauf - ohne die Chance auf Simmons und Okudah - wäre ein Downtrade die beste Option, um zusätzliche Picks für die mehr als löchrige Defense zu bekommen. Da dies aber nicht geht, wählen die Panthers hier das beste übrige Defense-Prospect auf ihrem Board.

8. Arizona Cardinals - medipassion - Andrew Thomas, OT, Georgia

Hier wäre für mich, bei gutem Angebot, ein Downtrade die erste Option gewesen. Aber wie beim ersten Mock Draft entscheide ich mich für Thomas. Für mich der beste verfügbare Tackle, der den Cardinals sofort weiterhelfen kann und Murray mehr Zeit und Schutz gibt. Die O-Line ist eine große Baustelle in Arizona und könnte mit Thomas einen passenden Baustein gefunden haben.

9. Jacksonville Jaguars - DerLutz - Javon Kinlaw, DT, South Carolina

Im Mock Draft vor dem Combine hatte ich hier auch schon Kinlaw. Die Defense hat viele Lücken und mit den Trades von Campbell und Bouye gibt es seit dem Start der Free Agency zwei neue. Kinlaw dürfte mit Allen und Ngakoue (?) eine gute Front bilden und so Druck von der Secondary nehmen.

10. Cleveland Browns - Schnosi89 - Tristan Wirfs, OT, Iowa

Protect Baker Mayfield - so lautet das Credo dieser Offseason. Zwar hat man mit Conklin in der FA einen großen Fang gemacht, nichtsdestotrotz ist die Offensive Line nach wie vor die größte Baustelle bei den Browns. Wirfs ist ein Monster-Athlet mit tollem Run-Blocking und guter Pass-Protection. Die Frage ist, ob er seine Production auf die linke Seite übertragen kann, da er die meisten Snaps als Right Tackle absolviert hat.

11. New York Jets - MrWest - Jerry Jeudy, WR, Alabama

Die Jets-Offense ist eine riesige Baustelle und sie braucht neben neuen Linemen unbedingt Playmaker. Jerry Jeudy sollte mit seinen Stärken perfekt in Adam Gase' Scheme passen. Er kann sich unfassbar schnell von seinen Gegenspielern lösen und kreiert viele Yards nach dem Catch. Ideal für die Jets.

12. Las Vegas Raiders - Hertz - CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Den Raiders fehlt ein Go-to Guy, der den Unterschied ausmachen kann. CeeDee kann genau diese Lücke als X-Receiver, die seit dem Abgang von Cooper vorhanden ist, sofort ausfüllen. Hat nicht ganz den Speed und das elitäre Route Running von Jeudy (trotzdem gehobenes Level), aber er ist ein absolutes Monster nach dem Catch. Den zukünftigen Quarterback wird's freuen.

13. San Francisco 49ers (via Colts) - flou1983 - Henry Ruggs, WR, Alabama

Jeudy wäre mir zwar lieber gewesen, aber auch an Ruggs werden wir viel Freude haben. Nach dem Abgang von Sanders ist der Need auf Receiver definitiv da. Ruggs größte Schwäche ist der Release, der ihm aber im System von Shanahan deutlich erleichtert werden wird. Sein Speed und seine Qualitäten nach dem Catch werden dann einigen Schaden anrichten können.

14. Tampa Bay Buccaneers - tbb - Mekhi Becton, OT, Louisville

Wenn man Tom Brady holt, muss man ihn auch beschützen. Becton ist zwar noch roh und hat gerade in der Pass-Protection noch Fragezeichen, hat aber das Potential, einer der besten Tackles der NFL zu werden.

15. Denver Broncos - SoEinSatansbraten - C.J. Henderson, CB, Florida

Kein guter Draft-Verlauf für die Broncos. Die drei Top Receiver und auch die stärksten OT sind vom Board. Ein Downtrade wäre hier ein Option. CB ist ein massiver Need. Hier wählen die Broncos (nicht vollends überzeugt) daher Henderson, der alle Voraussetzungen für einen sofortigen NFL Starter hat, aufgrund seiner Schwächen im Tackling Vic Fangio trotzdem etwas Kopfzerbrechen bereitet.

16. Atlanta Falcons - FCBesi - Kristian Fulton, CB, LSU

Nachdem mit Henderson mein favorisierter CB einen Platz vor mir gezogen wurde, gehe ich auf den nächstbesten Corner im Draft. Secondary, insbesondere CB, ist die große Baustelle der Falcons. Fulton hat eine gute Größe, gute Beinarbeit und hat seine Stärken in Man Coverage. Dieser Spielertyp fehlt der Secondary der Falcons und er sollte sofort weiterhelfen können.

17. Dallas Cowboys - Nessi4Life - K'lavon Chaisson, EDGE, LSU

Ein 50:50 Pick hier. Trade down wäre hier die klar bevorzugte Lösung. Mit Chaisson bekommt man einen sehr athletischen Edge-Defender, der die Rolle vom abgewanderten Robert Quinn ausfüllen kann. Stand jetzt gibt es keinerlei Informationen, ob Randy Gregory und Aldon Smith wieder spielen dürfen und wenn ja auf welchem Niveau. Wo und wie Tyrone Crawford dieses Jahr eingeplant ist, steht nach wie vor in den Sternen.

18. Miami Dolphins (via Steelers) - DanMarinoseinSohn - Grant Delpit, S, LSU

Auf Safety sind die Dolphins vor allem nach dem absehbaren Cut von Reshad Jones nicht mehr mit Toptalent gesegnet. Delpit hatte zwar keine allzu gute 2019er Saison, aber ich denke, dass er in der Defense von Brian Flores relativ schnell akklimatisiert wird und auch zügig zu einem Contributor werden kann.

19. Las Vegas Raiders (via Bears) - Hertz - Justin Herbert, QB, Oregon

Carr, Mariota und Peterman (!) können nicht die Lösung der Probleme auf der QB-Position sein. Herbert dürfte an 19. Stelle eigentlich nicht mehr zu haben sein, deswegen muss man hier zugreifen. Bei weitem kein Top-Prospect, aber wahnsinnig viel Potential. Hat einen sehr starken Arm mit vielen sauberen Pässen (also keine reine Armschleuder wie Josh Allen), aber auch genauso viele Fragezeichen beim Pocket Verhalten und Decision Making.

20. Jacksonville Jaguars (via Rams) - DerLutz - Jeff Gladney, CB, TCU

Der Draft fällt nicht nach Wunsch und es sind bereits drei CB vom Board. Da man sich mit Schobert einen LB in der FA geholt hat, fehlt es vor allem in der Secondary. Gladney mag ein kleiner Reach sein, aber ohne Trades hat man keine Wahl um nicht ohne CB mit Starting Kaliber in die Saison zu gehen.

21. Philadelphia Eagles - Scipio - Patrick Queen, LB, LSU

Da Downtrade in diesem Szenario keine Option ist, WR auch noch gut in späteren Runden adressiert werden kann, die Secondary in der Free Agency bereits deutlich verstärkt wurde und man in Philly aktuell komplett ohne Offball-LB mit Starterqualiäten dasteht, ist Queen ein vernünftiger Fit um dieses Loch zu stopfen. Mit Reichweite und vernünftigen Fähigkeiten in Coverage, bringt Queen die Skills für einen modernen 3-Down-LB mit, könnte aber noch an Masse zulegen.

22. Minnesota Vikings (via Bills) - But - Jaylon Johnson, CB, Utah

Im ersten Mock zog ich hier Trevon Diggs, diesmal fiel die Entscheidung knapp für Johnson aus. Der sehr physische Corner brilliert mit guten Ballskills und gilt als fleißiger Film-Analyst. Er bietet eine körperliche Präsenz, wie es Xavier Rhodes zu dessen besten Zeiten tat.

23. New England Patriots - brady12 - Xavier McKinney, S, Alabama

Duron Harmon wurde getradet, Patrick Chung und Devin McCourty werden im Sommer 33 - die Patriots können eine Blutauffrischung auf Safety gut gebrauchen. McKinney ist ein sehr flexibler Spieler, konnte bei Alabama als Deep Safety, Slot-Cornerback und Box-Safety/LB überzeugen. Aufgrund seiner Fähigkeiten und des hohen Prozentsatzes von Sub-Packages in der Patriots Defense könnte er von Day 1 eine große Rolle spielen.

24. New Orleans Saints - Don_Ron - Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Keine Überraschung hier. Die größte Lücke im Saints Kader findet sich aktuell bei den Linebackern. Mit Demario Davis hat man in der Mitte einen der besten der Liga, der Rest hat aber entweder nicht die Qualität oder ist sehr verletzungsanfällig (Anzalone, Alonso). Mit seiner Athletik und seinem Speed verbessert er die Qualität der Saints Defense weiter und könnte in Zukunft auch den Middle Linebacker geben.

25. Minnesota Vikings - But - Jalen Reagor, WR, TCU

An Spot #25 sind erst drei WRs vom Board? Ein Traumszenario für die Vikings. So kann man runter traden oder man nimmt doch den besten verfügbaren. Reagor ist ein Speedster, der aber auch Route-Running-Qualitäten hat. Bei der Breite der WRs wirkt ein Trade aus der ersten Runde jedoch verlockender.

26. Miami Dolphins (via Texans) - DanMarinoseinSohn - A.J. Epenesa, DE, Iowa

Edge ist weiterhin eine der Baustellen des Kaders und Epenesa könnte genau eines der Puzzleteile sein, die hier passen könnten.

27. Seattle Seahawks - JayDoggBO - Josh Jones, OT, Houston

In dieser Free Agency hat man sich eher um die Breite des Kaders für die O-Line gekümmert. Josh Jones hat das Potential hier direkt starten zu können. Daher passen hier Value und Need sehr gut zusammen.

28. Baltimore Ravens - duncan - Zack Baun, Edge/LB, Wisconsin

Die Ravens wären ein Klasse Fit für Baun, die in ihrer Defense Wert auf Vielseitigkeit legen. Kein anderes Team blitze in der letzten Season öfters als die Ravens und Baun ist einer der besten Blitzing LB der Klasse. Zudem konnte er auch seine Coverage Fähigkeiten zeigen und könnte alle LB Positionen spielen.

29. Tennessee Titans - MatzeB92 - Yetur Gross-Matos, Edge, Penn State

Nach dem Verlust von Wake und Casey liegt der Pass-Rush in Tennessee endgültig brach. Hier kann Gross-Matos direkt Abhilfe leisten. Er ist noch etwas roh, aber wenn er sein Potential erreichen kann, dann haben die Titans einen sehr guten Starting-Edge-Rusher für mehrere Jahre.

30. Green Bay Packers - renoir - Justin Jefferson, WR, LSU

Outside bisher eher weniger "erfolgreich" und mit Problemen gegen Press Coverage, dafür umso gefährlicher im Slot: genau das könnte der Packers-Offense gefehlt haben. Gute Hände, ein toller Catch-Radius und, nicht gerade unwichtig unter LaFleur, er kann blocken.

31. San Francisco 49ers - flou1983 - Trevon Diggs, CB, Alabama

Stärken in Zone und Press Coverage und die Niners brauchen einen Cornerback gegenüber von Richard Sherman. Hier trifft meiner Meinung nach Value auf Need, vielleicht sogar ein kleiner Steal auf 31.

32. Kansas City Chiefs - Chris_93 - A.J. Terrell, CB, Clemson

Etwas zu früh, jedoch benötigen die Chiefs dringend Verstärkung für die Secondary. Kann sowohl Man- als auch Zone-Coverage spielen und bringt ein gutes Gesamtpaket aus Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Erfahrung mit, wodurch er bereits früh Snaps erhalten könnte.

Mock Draft Runde 2

Cincinnati Bengals - Lattenknaller - Tee Higgins, WR, Clemson Es könnte die letzte Season für Green in Cincinnati werden, also drafte ich an dieser Stelle seinen logischen Nachfolger. Higgins ist Green sehr ähnlich, wenn auch natürlich noch viel Entwicklung vonnöten ist. An der Stelle ist Higgins in meinen Augen ein Steal.

Indianapolis Colts (via Washington) - Herr0in - Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Die Colts brauchen endlich eine zweite Receiver Option neben T.Y. Hilton. Shenault ist ein Yards-after-Catch-Monster und sollte direkt starten.

Detroit Lions - Xoom - Ross Blacklock, IDL, TCU

Hat zwar 2018 eine schwerere Verletzung (Achillessehne) hinter sich und ist noch roh, sollte aber vom Scheme her gut passen und bringt einiges an Potential mit. Wäre hier lieber Edge gegangen, da sind aber einige Kandidaten schon weg.

New York Giants - SvenVerdasco - Austin Jackson, OT, USC

Daniel Jones muss beschützt werden und Jackson ist die Antwort für diesen Need. Noch ein wenig roh, aber mit schnellen Füßen und Agilität bringt er alles mit um diese Saison direkt zu starten.

Los Angeles Chargers - Petzie - Jordan Love, QB, Utah State

Jordan Love birgt sicher einiges an Risiko und ist zweifelsohne ein Projekt. Seine 2019er Saison war nicht besonders gut, ihm unterliefen einfach zu viele Fehler. Seine Anlagen sind aber hervorragend, er ist ein natürlicher Passer, gut auf den Beinen, und seine Würfe haben einen guten Touch, sein Ball Placement war phasenweise herausragend; leider konnte er das letztes Jahr nicht konstant zeigen. Auch in der Entscheidungsfindung muss er sich noch steigern. Sollte er das schaffen, ist man hier für die nächsten Jahre versorgt.

Carolina Panthers - okc_panthers -, Noah Igbinogehne, CB, Auburn

Nach dem Abgang von Bradberry mussten die Panthers dringend etwas bei den Cornerbacks tun, deswegen wählen sie hier den besten verbleibenden Corner. Er soll Bradberry direkt als Nummer-1-Corner ersetzen.

Miami Dolphins - DanMarinoseinSohn - Jonah Jackson, G, Ohio State

Interior O-Line ist trotz der Signing von Karras und Flowers in der Free Agency ein dringender Need, vor allem wenn es darum geht, dem Quarterback der Zukunft etwas Zeit und Protection zu verschaffen. Jackson dürfte direkt ab Year 1 Spielzeit sehen, wenn man sich die Konkurrenz anschaut.

Houston Texans (via Cardinals) - airjo - Cesar Ruiz, IOL, Michigan

Die Texans O-Line hat sich zuletzt zu einer Stärke des Teams entwickelt, einzig RG Zach Fulton ist ein eher unterdurchschnittlicher Starter. Mit Ruiz würde diese letzte Schwachstelle ausgemerzt und zeitgleich könnte man auch noch Fultons Cap-Hit von 7 Millionen Dollar einsparen.

Cleveland Browns - Schnosi89 - Antoine Winfield Jr., S, Minnesota

Der bisherige Starting-Free-Safety Damarious Randall ist als Free Agent gegangen und die Browns sind auf Safety generell eher dünn besetzt. Logischer Schritt, hier auf ein Upgrade zu hoffen. Winfield Jr. besticht durch seine Spielintelligenz und ist ein absoluter Ball Hawk. Er kann jedoch durch tolle Athletik genauso in Man Coverage und als Run Defender bestehen.

Jacksonville Jaguars - DerLutz - Denzel Mims, WR, Baylor

Mit Kinlaw und Gladney hat man zwei der drei größten Baustellen schon angegangen, ohne dabei blind nach Needs zu gehen. Die Nächste wäre jetzt eigentlich Safety, aber mit Mims ist ein starker X-Receiver noch auf dem Board, den ich deutlich höher als die verbleibenden Safetys habe. DJ Chark sah letzte Saison gut aus, aber der Rest hat mich nie überzeugt. Mit Mims gibt man Minshew die Chance, sich zu beweisen.

Chicago Bears (via Raiders) - beardown91 - Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

Nach dem Abgang von Taylor Gabriel fehlt den Bears der Speed auf der Receiver Position. Genau das ist die Stärke von Aiyuk, dessen Schwächen im Route Running man dafür gerne in Kauf nimmt.

Indianapolis Colts - Herr0in - Jeremy Chinn, S, Southern Illinois

Schwieriger Spot hier für die Colts. Die Wahl fällt auf Chinn, der sich zwar als Small School Prospect noch auf höchstem Niveau beweisen muss, allerdings als ein sehr athletischer Safety-Linebacker-Hybrid viel Potenzial mitbringt um direkt in Sub Packages die Defense der Colts zu verstärken.

Tampa Bay Buccaneers - tbb - Justin Madubuike, IDL, Texas A&M

Die Interior D-Line der Bucs ist zwar eine der stärksten gegen den Run, aber ihr fehlt es an Pass-Rushern. Madubuike hat alle Anlagen ein guter Rusher zu werden, muss allerdings konstanter spielen.

Denver Broncos - SoEinSatansbraten - Michael Pittman Jr., WR, USC

Denver braucht dringend Receiver. Pittman ist ein ähnlicher Spielertyp wie Sutton. Sollte er schnell funktionieren, würde das Duo gegnerische Secondaries regelmäßig überpowern.

Atlanta Falcons - FCBesi - Neville Gallimore, iDL, Oklahoma

Gallimore kann mit seiner Quickness und seinen Pass-Rush-Moves die O-Lines vor Probleme stellen. Er ist in der Lage Druck auf den QB auszuüben und mehrere Blocker zu binden. Sein Einsatz in jedem Play ist dabei immer exzellent. Bei den Falcons kann er direkt an der Seite von Jarrett starten.

New York Jets - MrWest - Isaiah Wilson, OT, Georgia

Gang Green hat in der Free Agency versucht, die Löcher in der Offensive Line zu stopfen. Doch am Ende kamen keine Top-Linemen nach New York. Isaiah Wilson bringt vieles mit, um in der NFL ein guter Right-Tackle-Starter zu sein. Auf der anderen Seite muss er unbedingt an seiner Technik arbeiten. Aber die Jets müssen hier Risiko gehen, um Sam Darnold endlich besser beschützen zu können.

Pittsburgh Steelers - schmitza - Julian Okwara, Edge, Notre Dame

Nachdem alle Wunsch-Receiver weg sind, picken die Steelers rein nach Value. Okwara ist mein Nummer 3 Edge der Klasse und gibt hier eine gute Verstärkung in der eh schon starken Line. Okwara ist ein gutes Beispiel, dass Sack-Statistiken nicht alles ist. Kann Watt oder Dupree sofort Pausen verschaffen.

Chicago Bears - beardown91 - Damon Arnette, CB, Ohio State

Nach der Entlassung von Prince Amukamara fehlt den Bears ein Starter in der Secondary. Arnette ist ein sehr ähnlicher Spielertyp und sollte Amukamara sofort ersetzen können.

Dallas Cowboys - Nessi4Life - Lloyd Cushenberry, C, LSU

Das Cushenberry an dieser Stelle noch verfügbar ist, wundert mich, aber nehme ich gerne so an. Für mich der beste Center im Draft und durch den Rücktritt von Travis Frederick finden die Cowboys an dieser Stelle seinen Nachfolger.

Los Angeles Rams - argus04 - Curtis Weaver, Edge, Boise State

Die Rams haben zahlreiche Needs, Weaver bietet an dieser Stelle jedoch den meisten Value und sollte den Rams sofort weiterhelfen. Weaver besticht vor allem durch Technik und Hand Usage und wurde bei Boise State vielseitig eingesetzt.

Philadelphia Eagles - Scipio - K.J. Hamler, WR, Penn State

Hamler bringt dringend benötigten Speed, Downfield-Stretching und Separation in eine Offense, welche solche Qualitäten nach DeSean Jacksons Verletzung deutlich vermissten ließ. Allerdings sind Balltracking und Drops Probleme, welche er sich auf NFL-Niveau nur schwer erlauben kann.

Buffalo Bills - svenko - Cole Kmet, TE, Notre Dame

Die Bills haben eigentlich kaum Schwächen außer auf der Quarterback-Position, deshalb wird in die Kadertiefe investiert und mit Kmet der wahrscheinlich beste Tight End des Jahrgangs gespickt, auch in der Betrachtung das Kroft mehr verletzt als Fit ist.

Baltimore Ravens (via Falcons via Patriots) - duncan - D'Andre Swift, RB, Georgia

Hier bekommt die Ravens Offense einen RB, der sehr an Alvin Kamara erinnert. Er ist ein sehr athletischer RB, der sich zu bewegen weiß und sehr stark im Passing Game als Receiver ist.

Miami Dolphins (via Saints) - DanMarinoseinSohn - Ezra Cleveland, OT, Boise State

Etwas früher war ich gerne schon auf einen Tackle gegangen, aber ich musste an 26 schon eine Entscheidung treffen und bin an 39 auf die Interior O-Line gegangen. Daher wurde die Protecion an der Außenseite der Line adressiert. Kein high-end prospect, aber dennoch solide genug um darauf aufzubauen.

Los Angeles Rams (via Texans) - Argus - Lucas Niang, OT, TCU

Andrew Whitworth wird nicht ewig spielen können, mit Niang draften die Rams hier einen athletischen Tackle, der am College bereits Fortschritte im Hand Usage gemacht hat. Footwork benötigt noch Arbeit, eventuell auch aufgrund von Verletzungen.

Minnesota Vikings - But - Jordan Elliott, DT, Missouri

Die Vikings haben den schlechtesten Interior-Pass-Rush der Liga. Elliott wird sofort starten und Abhilfe verschaffen. Seine Gap Controll ist jedoch ausbaufähig.

Seattle Seahawks - JayDoggBO - Ashtyn Davis, Safety, California

Mit Davis holt man einen der wenigen Centerfield Safeties dieses Drafts. McDougald war nie die langfristige Lösung, mit Diggs zusammen könnte man ein sehr gutes Safety Duo haben. Der Vorteil an Davis, ihn kann man sowohl als Single High aufgrund seines Speeds aufstellen, er kann aber auch gut den Nickelback geben und den gegnerischen Slot WR covern.

Baltimore Ravens - duncan - Donovan Peoples-Jones, WR, Michigan

Peoples-Jones geht dank des unberechenbaren QB Games in Michigan in der diesjährigen WR Klasse etwas unter. Trotzdem konnte er immer wieder seine Klasse Skill Set und seine Athletik aufzeigen.

Tennessee Titans - MatzeB92 - Prince Tega Wanogho, OT, Auburn

Nach dem Verlust von Jack Conklin brauchen die Titans unbedingt einen neuen Starting OT. Wanogho hat bei Auburn sowohl als Pass Protector als auch als Run Blocker überzeugt und dürfte sofort starten.

Green Bay Packers - renoir - Marlon Davidson, DE, Auburn

Davidson trug neben Derrick Brown maßgeblich dazu bei, dass Auburns Front zu einer der Besten im College zählte. Was Pettine generell sehr mag: Davidson ist sehr vielseitig einsetzbar und hat in Auburn nahezu jede Position an der DLine bereits besetzt.

Kansas City Chiefs (via 49ers) - Chris_93 - Robert Hunt, IOL, Louisiana

Hat seine Gegner regelmäßig dominiert und ist flexibel in der Line einsetzbar, wobei ich ihn als Guard sehe. Bringt beeindruckende Kraft und eine für seine Größe gute Beweglichkeit mit, die es ihm ermöglicht, auch im Open Field zu agieren. Zudem einer der besten Run-Blocker der gesamten Klasse.

Seattle Seahawks (via Chiefs) - JayDogggBO - Cameron Dantzler, CB, Mississippi St

Dantzler hatte keine gute Combine, aber die finde ich nicht so wichtig. Ja, man hat Dunbar per Trade erworben, jedoch gehen er und Griffin ins letzte Vertragsjahr und man wird vermutlich nicht beide halten. Dantzler ist wie gemacht für das Seattle Scheme, wenn er noch ein paar Kilos drauflegt, umso besser.

Mock Draft Runde 3

Cincinnati Bengals - Lattenknaller - Ben Bartch, OT, Saint John's Nach neuem Tandem auf QB und WR wollte ich eigentlich LB adressieren, aber OT hat für mich die höhere positional Value und da spielt bei uns noch Bobby Hart auf der rechten Seite. Bartch kommt von ner Small School, aber hat das Zeug zur NFL auch wenn er vielleicht ne Weile braucht um anzukommen. Egal, ich drafte nicht für jetzt, sondern für die Zukunft und zwei junge Tackle um nen jungen QB klingt für mich sehr verlockend.

Washington Redskins - IamRGIII - Adam Trautman, TE, Dayton

Dringender Need auf TE und Trautman ist der zweitbeste der Klasse. Sein Route Running und Catching Skills sind über dem Durchschnitt. Muss definitiv an seinen Blocking arbeiten.

Detroit Lions - Xoom- Jonathan Greenard, EDGE, Florida

Hat eine produktive College-Karriere hinter sich, bringt aber nicht mehr das Potential für ganz oben mit. Neben Trey Flowers brauchen die Lions aber unbedingt einen soliden Nr.2 Rusher, was wohl die beste Rolle für Greenard wäre.

New York Jets (via NY Giants) - MrWest - Terrell Lewis, Edge, Alabama

Die große Frage bei Terrell Lewis: Bleibt er fit? Wenn das der Fall sein sollte, bringt er körperlich alle Voraussetzungen mit, um ein guter Pass Rusher in der NFL zu werden. Dürfte gut in das 3-4-Scheme der New York Jets passen und Gregg Williams viel Freude bereiten, wenn Gang Green ihn bekommen sollte.

Carolina Panthers - okc_panthers - Bryce Hall, CB, Virginia

Wie in Runde 2 wählen die Panthers auch hier einen CB. Gemeinsam mit dem vorhandenen Donte Jackson hat man somit ein gutes junges Trio und sollte somit für die Zukunft gut aufgestellt sein.

Miami Dolphins - DanMarinoseinSohn - Jonathan Taylor, RB, Wisconsin

Jonathan Taylor ist der beste reine Runner der Klasse. Was er als Pass Catcher in der NFL wert ist, wird sich zeigen müssen. Aber in einer Spread Offense unter Gailey dürfte er am Boden direkt mächtigen Impact gegen leichte Boxes haben.

Los Angeles Chargers - Petzie - Tyler Biadasz, iOL, Wisconsin

Ich war anfangs kein Fan von Biadasz, seine Verletzungshistorie war mir zu riskant und ich habe ihn auf Pro-Level eher als reinen Center eingestuft. Nach weiterem Tape Studium und ein paar zusätzlicher Infos habe ich meine Meinung zu ihm geändert, er sollte flexibel in der O-Line helfen können den QB zu beschützen, auch wenn man ihm vermutlich etwas Anpassungszeit geben muss.

Arizona Cardinals - medipassion - DaVon Hamilton, iDL, Ohio State

Sein Name ging im Hype um Chase Young bei Ohio State unter. Er legte für einen DT im Schatten von Young trotzdem gute Zahlen auf. Besonders gegen den Lauf kann Hamilton punkten.

Jacksonville Jaguars - DerLutz - Kyle Dugger, S, Lenoir-Rhyne

Die Jaguars haben ein großes Loch auf Safety, aber ob Dugger das sofort schließen kann ist fraglich. Er ist ein überragender Athlet, was ihm aber schnell Spielzeit beschaffen sollte. Um schneller zu werden beim Lesen der Plays wird er aber Spielzeit und gutes Coaching brauchen. Insbesondere da es im Moment in den Sternen steht, wann und wie die Trainingscamps stattfinden.

Cleveland Browns - Schnosi89 - Akeem Davis-Gaither, LB, Appalachian State

Vielseitig einsetzbar, auch in Sub-Packages und im Blitzing. Stärken sowohl im Pass-Rush als auch in der Run Defense. Solide in Coverage, muss jedoch dringend am Tackling arbeiten.

Indianapolis Colts - Herr0in - J.K. Dobbins, RB, Ohio State

Dobbins noch in der dritten Runde zu bekommen ist für mich dann ein No-Brainer. J'Kaylin wird direkt mit Mack um den Starting Job im Backfield der Colts kämpfen.

Tampa Bay Buccaneers - tbb - Van Jefferson, WR, Florida

Hinter Evans und Godwin gibt es eine Lücke im Receiving Corps der Bucs. Jefferson ist ein guter Route Runner und Seperator und sollte damit vor allem im Kurzpassspiel eine sichere Option für Tom Brady sein.

Denver Broncos - SoEinSatansbraten - Willie Gay Jr., LB, Mississippi State

Neben dem Feld mit Fragezeichen. Auch auf dem Feld nicht immer konstant. Talent und körperliche Voraussetzungen sind den Gamble an der Stelle trotzdem wert.

Atlanta Falcons - FCBesi - Clyde Edwards-Helaire, RB, LSU

Obwohl die Falcons Todd Gsrcey als Starter verpflichtet haben ist Edwards-Helaire zu diesem Zeitpunkt ein No-Brainer. Er besticht durch seine Vielseitigkeit als Runner und als Receiving-Back. Darüber hinaus wurde er im College als Kick Returner eingesetzt. Er gibt den Falcons Sicherheit, falls Gsrcey weiterhin nicht dauerhaft fit bleibt.

New York Jets - MrWest - Amik Robertson, CB, Louisiana Tech

Auf Cornerback sind die Jets nach wie vor schlecht besetzt. Dass Amik Robertson an Position 79 noch verfügbar ist, liegt sicherlich an seiner Größe (5'8"). Mit seiner aggressiven Spielweise dürfte er aber perfekt in Gregg Williams' System passen, dazu konnte er am College schon als Blitzer überzeugen und auch in Coverage ist er stark.

Las Vegas Raiders - Hertz - Darnay Holmes, CB, UCLA

Die Secondary der Raiders kommt arg dünn besetzt in die Saison. Dort wird jede Hilfe gebraucht. Holmes ist noch etwas roh und wird noch Zeit brauchen, aber er hat eine gute Athletik und Big Play Potential.

Las Vegas Raiders (via Bears) - Hertz - Darrell Taylor, Edge, Tennessee

Gute Pass Rusher sind bekanntlich schwer zu finden. Taylors Production zeigt keine großen Zahlen auf, aber sein Tape lässt sehr gute Ansätze erkennen.

Dallas Cowboys - Nessi4Life - K.J. Hill, WR, Ohio State

Mit K.J. Hill bekommen die Cowboys hier einen guten Route Runner aus dem Slot. Kann sofort starten und die Rolle von Cobb übernehmen. An dieser Stelle hätte es noch andere Optionen gegeben, aber ich habe hier einen Starter einem Backup vorgezogen.

Denver Broncos (via Steelers) - SoEinSatansbraten - Matt Hennessy, IOL, Temple

McGovern ist weg, Neuzugang Glasgow wird scheinbar auf RG geplant. Hennessy kann das Loch auf Center stopfen.

Los Angeles Rams - Argus - Zack Moss, RB, Utah

Nach der Trennung von Todd Gsrcey sind die Rams auf der Suche nach einem neuen Running Back. Moss besticht zwar nicht durch Top-Speed, ist aber extrem elusive, darüber hinaus deutete er letzte Saison an, dass er auch ins Passspiel eingebunden werden kann.

Detroit Lions (via Eagles) - Xoom - Tyler Johnson, WR, Minnesota

Die RB mit Value gehen für mich kurz vorher vom Board und so wird es ein WR. Johnson hat solides Route Running und kann sowohl im Slot als auch außen spielen. Sein größtes Manko ist wohl der langsame Release. Da aktuell kein WR über die nächste Saison hinaus unter Vertrag ist, kann er sich als zukünftiger Nummer-2 Receiver empfehlen.

Buffalo Bills - svenko - Solomon Kindley, IOL, Georgia

Kindley bringt weiter tiefe in die Offensive Line der Bills, vor allem wenn Feliciano mal wieder für den verletzten Morse auf Center einspringen muss.

New England Patriots - brady12 - Hunter Bryant, TE, Washington

Die Patriots hatten 2019 die wenigstens Receptions und Targets von Tight Ends in der NFL. Mit Bryant bekommt man den besten Receiving-TE der Klasse, der vor allem in Passing Downs direkt helfen kann.

New Orleans Saints - Don_Ron - Logan Wilson, LB, Wyoming

Auch mit ihrem zweiten Pick in diesem Jahr holen die Saints einen LB. Starting SAM LB A.J. Klein hat die Saints verlassen und sein Backup Craig Robertson ist eben nicht mehr als das. Wilson hat die Chance schnell der Starting SAM LB der Saints zu werden. Von Beginn an könnte er auch ein wertvoller Teil für die Special Teams sein.

Minnesota Vikings - But - Troy Pride, CB, Notre Dame

Athletisch gehört Pride zu den besten der Klasse. Technisch Finesse und Football IQ muss er noch verfeinern. Ein Mix, der für viel Man- und weniger Zone Coverage spricht.

Houston Texans - airjo - Josh Uche, Edge, Michigan

Der Texans Pass Rush war nach Watts Verletzung letzte Saison komplett zahnlos und braucht frisches Blut. Mit der Ergänzung von Uche hätte man eine stabile Rotation um Watt und Mercilus zu entlasten.

Las Vegas Raiders (via Texans via Seahawks) - Hertz - Netane Muti, iOL, Fresno State

Bleibt Muti fit, ist er auf Anhieb ein starker Guard für eine O-Line, die langsam an eine Zeit nach Incognito denken muss. Kann zunächst noch seine Verletzungen auskurieren und lernen, um im Laufe der Saison zu übernehmen.

Baltimore Ravens - duncan - John Simpson, OG, Clemson

Simpson schließt die Lücke, die Yanda mit seinem Rücktritt hinterlässt. In der Run orientierten Offense der Ravens sollte er sich schnell zurechtfinden können.

Tennessee Titans - MatzeB92 - Chase Claypool, WR, Notre Dame

Chase Claypool kann in der NFL sowohl Outside als auch als Big Slot aufgestellt werden. Damit würde er das WR-Corps der Titans wunderbar ergänzen. Weiterhin ist er mit seiner Physis und seiner Größe ein gutes Red Zone Target.

Green Bay Packers - renoir - Malik Harrison, LB, Ohio State

Sehr guter Tackler und Run-Stopper mit guten Momenten als Blitzer stehen Defizite in Coverage gegenüber. Harrison wird anfangs sicherlich keine Option für alle drei Downs, doch traue ich ihm zu, dass sich das ändert.

Denver Broncos (via 49ers) - SoEinSatansbraten - Terrell Burgess, Safety, Utah

Tiefe für Denvers Safety-Depth Chart.

Kansas City Chiefs - chris_93 - Troy Dye, LB, Oregon

Guter Cover-Linebacker und sicherer Tackler mit einer großen Reichweite, durch die er in der Lage ist, viele Plays zu machen.

Cleveland Browns (via Texans) - Schnosi89 - Damien Lewis, OG, LSU

Nach dem Trade von Kevin Zeitler haben die Browns die Position des RG bisher nicht adäquat besetzen können. Mit Lewis kommt der RG des aktuellen College Champion nach Berea. Gutem Run-Blocking steht Verbesserungsbedarf in der Pass-Protection gegenüber.

New England Patriots - brady12 - Matt Peart, OT, University of Connecticut

Peart war für die Huskies ein exzellenter Pass Protector und bringt vieles mit, um das auch in die NFL übertragen zu können. Verbesserungsbedarf besteht noch bei seiner "Playing Strength" - aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen sollte hier aber noch reichlich Potenzial in ihm schlummern. 2020 könnte Peart noch in Ruhe daran arbeiten und hinter Marcus Cannon lernen, um dann zukünftig auf RT übernehmen.

New York Giants - SvenVerdasco - Nick Harris, C, Washington

Harris ist ein Arbeiter und wird nach ein wenig Eingewöhnungszeit die Center-Rolle für die nächsten Jahre übernehmen.

New England Patriots - brady12 - Jalen Hurts, QB, Oklahoma

Sollte die seit etwa 20 Jahren in Foxboro gespielte Offense mit Jarrett Stidham nicht erfolgreich umgesetzt werden können, gäbe es mit Jalen Hurts einen Alternativplan. Aufgrund seiner Athletik und der Fähigkeit Turnover zu verhindern ist Hurts der ideale Fit für eine flexible Ballcontroll-Offense, aufgebaut ums Laufspiel von und mit dem Quarterback.

Seattle Seahawks - JayDoggBO - Jordyn Brooks, LB, Texas Tech

K.J. Wright wird nicht jünger und wurde schon diese Saison als Cut in Erwägung gezogen. Mit Brooks sichert man sich für die kommenden Jahre ab, dieses Jahr kann er noch lernen.

Pittsburgh Steelers - schmitza - Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

Der Pick fiel mir extrem schwer. Gandy-Golden spiegelt hier noch am ehesten den Receiver-Typ wider, den Pittsburgh gebrauchen kann. Muss aber zwingend am Route Running und Drops arbeiten.

Philadelphia Eagles - Scipio - Devin Duvernay, WR, Texas

Auch der nächste Eagles-Pick verstärkt das WR-Corps, um die Starterqualität potenziell zu erhöhen. Zwar resultiert viel von Duvernays Production aus Screenplays, aber er bringt Explosivität, sichere Hände sowie Stärke in Contested Catch Situations mit.

Los Angeles Rams - Argus - Bryan Edwards, WR, South Carolina

Physisch starker Receiver, der den Rams mehr Tiefe gibt. Sollte anfangs vor allem in der Red Zone helfen können.

Minnesota Vikings - But - Geno Stone, FS, Iowa

Keiner weiß, wie lange Anthony Harris noch in Minnesota ist. Stone ist der zweitbeste Centerfielder der Klasse und kombiniert Cover-Range mit sicherem Tackling. Über Man-Coverage reden wir lieber nicht.

Baltimore Ravens - duncan - Raekwon Davis, DL, Alabama

Kurzfristig wird er die Depth in der D-Line verstärken. Langfristig könnte er aufgrund der kurzen Verträge in der Defensive Line eine Starter Rolle übernehmen.