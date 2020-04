FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Klub verpfändete bereits vor Corona das TV-Geld

Facebook

FC Schalke 04 musste TV-Geld verpfänden

Die Schalker hatten schon vor der Coronakrise finanzielle Probleme. Verbindlichkeiten in Höhe von rund 200 Millionen Euro waren am Ende des Geschäftsjahres 2019 noch offen. Laut Informationen der Sport Bild verpfändeten die Königsblauen sogar das TV-Geld.

Der Klub hätte bei einer normal weitergeführten Bundesliga-Saison knapp 16 Millionen Euro an TV-Geldern bekommen, doch wegen der Corona-Pandemie steht dieser Betrag auf der Kippe. Nun soll es allerdings Anzeichen geben, dass trotz des pausierten Spielbetriebs das Fernseh-Geld weiter fließt. Auch die internationalen Vermarktungsbeträge (über 6 Millionen) sollen pünktlich ankommen.

"Wenn der Fußball nicht da ist, bleibt uns wenig, vielleicht sogar nichts. Alle Einnahmen hängen von der Durchführung eines Spiels ab. Der Klub ist dem Gesetz, das aktuell greift, als e.V. ausgeliefert", äußerte sich Schalke-Finanzvorstand Peter Peters vergangene Woche in einem Live-Interview auf der Facebook-Seite des Vereins. Ein Bundesliga-Neustart ist erst wieder frühestens ab dem 9. Mai ohne Zuschauer möglich.

S04-News: Wolfsburg-Boss Schmadtke schießt gegen Schalke-Vorstand

Der Geschäftführer des VfL Wolfsburg, Jörg Schmadtke, hat Schalke-04-Finanzvorstand Peter Peters kritisiert. "Es kann nicht sein, dass Leute, die bei uns im DFL-Präsidium sitzen, anmahnen, dass man sich in der Öffentlichkeit mit Bekundungen zurückhalten soll", wird Schmadtke vom Sportbuzzer zitiert.

Dabei bezieht sich Schmadtke unter anderem auf die Aussage von Peters, dass beim FC Schalke 04 sogar eine Ausgliederung im Raum stehe. Denn in früheren Versammlungen wurde von den Vereinen wohl beschlossen, dass man unüberlegte und voreilige Beiträge nicht öffentlich machen soll." Die Schalker starteten wenig später jedoch selbst eine Medienoffensive. "Das geht nicht", erklärte der VfL-Manager.

Auch Fortuna Düsseldorf blieb von Schmadtkes Kritik nicht ausgeschlossen. Die Fortuna habe sich am vergangenen Montag nicht an die Abmachung zur Distanzwahrung gehalten. "Die Klubs hatten sich über Gruppengröße und Zweikämpfe verständigt. Wenn sich da einige nicht dran halten, finde ich das ärgerlich und nicht kollegial", meint Schmadtke laut Sportbuzzer . Am Donnerstag den 23. April wird in der DFL-Versammlung über eine Fortsetzung der Bundesliga diskutiert.

© imago images

