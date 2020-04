Ryder Cup 2020: Ort, Datum, TV-Übertragung

Facebook

© imago images

Ryder Cup 2020: Ort und Datum

Der Ryder Cup 2020 findet alle zwei Jahre statt. Alle zwei Jahre stehen sich die besten Golfer Europas und die besten Golfer aus den USA gegenüber. Dieses Jahr findet der 43. Ryder Cup statt. Das Turnier wird vom 25. September bis 27. September 2020 auf dem Straits Course des Golfclubs Whistling Straits in Haven, Wisconsin in den USA ausgetragen. Die europäischen Titelverteidiger aus dem Jahr 2018 treten unter der Führung ihres Captains Pádraig Harrington gegen die Gastgeber aus den USA unter Captain Steve Stricker an.

Ryder Cup 2020: Modus

Während man im Golf üblicherweise "gegen den Platz" spielt, wird der Ryder Cup im Matchplay-Modus durchgeführt. Im Messen "Mann gegen Mann" müssen die Golfer neben ihren technischen auch ganz besonders ihre mentalen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Pro Sieg gibt es einen Punkt für das Team, bei Gleichstand bekommen beide Teams einen halben Punkt zugesprochen. Besitzen zum Turnierende beide Teams gleich viele Punkte, wird der Titelverteidiger zum Sieger erklärt.

Beide Mannschaften haben jeweils einen Kapitän, der strategisch das Sagen hat und in der Regel von mehreren Vize-Kapitänen unterstützt wird. Pro Team bestimmt der Kapitän die Reihenfolge seiner zwölfköpfigen Gruppe, wie sie im Turnier antreten sollen. Zuvor werden die zwölf Teilnehmer pro Kontinent durch ein Qualifikationssystem ermittelt.

Acht Golfprofis dürfen automatisch am Ryder Cup für Team USA teilnehmen, neun für Team Europa. Auf europäischer Seite werden die ersten vier Team-Mitglieder über die Ryder-Cup-European-Points-List ermittelt. Weitere fünf qualifizieren sich über die Ryder-Cup-World-Points List. Die letzten drei Plätze können frei vom Kapitän besetzt werden - das sind die sogenannten "Captain's Picks". Bei den Amerikanern richtet sich die Qualifikation nach dem auf der PGA Tour erspielten Preisgeld und vier Plätze werden durch die Captain's Picks besetzt.

Ryder Cup 2020: Live im TV und Livestream

Zu sehen sein wird der Ryder Cup 2020 live auf dem Pay-TV-Sender Sky . Dieser führte vor zwei Jahren schon ein eigenen Kanal Sky Sport Ryder Cup. Wer unterwegs ist, kann den Ryder Cup auch in der SkyGo-App verfolgen.

Ryder Cup 2020: Teilnehmer

Die Finalen Teilnehmer beider Teams stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

So sieht der vorläufige Kader von Team Europa aus:

Spieler Land Padraig Harrington (Kapitän) Irland Tommy Fleetwood England John Rahm Spanien Rory Mcilroy Nordirland Victor Perez Frankreich Tyrell Hatton England Danny Willett England Matthew Fitzpatrick England Lee Westwoord England Bernd Wiesberger Österreich

So sieht der vorläufige Kader von Team USA aus: