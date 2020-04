NFL-Draft im Livestream sehen - so funktioniert's

Facebook

NFL Draft 2020: Eine ganz spezielle Angelegenheit

Dieses Jahr ist der NFL-Draft ein ganz anderer, als in den Jahren bevor. Die zukünftigen Rookies werden von den Franchises per Videochat ausgewählt und nicht wie ursprünglich geplant in Las Vegas auf die Bühne gebeten. Gründ dafür ist das weltweit grassierende Coronavirus, was es unmöglich macht, den Draft normal durchzuführen.

NFL Draft: LIVE im Free-TV und Livestream

Doch die deutschen Fans der NFL können dieses Jahr den Draft dennoch live verfolgen. Hier seht ihr die Möglichkeiten im Überblick:

Free TV: Live Donnerstag-Nacht um 2.00 Uhr bei ProSieben Maxx

Livestream: Live ab 1.45 Uhr bei ran.de

NFL Mock Draft 2020: LSU-Star ganz vorne

Wie sieht es vor dem Draft aus? Wer wird der No.1 Pick? Dieses Jahr gibt es wieder einige interessante Prospects. Wir haben euch eine Übersicht der ersten Runde erstellt. Hier geht es zur Übersicht . Den ersten Pick im diesjährigen Draft haben die Cincinnati Bengals.

NFL Draft: Die letzten No.1 Picks im Überblick