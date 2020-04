Ex-Sturm-Kicker Christian Gratzei im Interview: "In Graz wird dir verkauft, dass alles Neue gut ist und alles Altbewährte schlecht"

Seit dieser Saison ist Christian Gratzei Tormanntrainer des WAC. Im Interview erzählt die langjährige Nummer eins des SK Sturm, warum ihm der neue Job bei den Kärntnern leicht fällt, über nicht so rosige Zeiten in Graz und sein Verhältnis mit Franco Foda, der es ihm nicht immer leicht machte.

Zudem spricht der 38-Jährige über seine Rolle bei der Bestellung von Cheftrainer Ferdinand Feldhofer, weshalb er damals den Abgang des "super Bursch" Romano Schmid aus Graz nicht nachvollziehen konnte und warum er gegenüber Gerhard Struber keinen Groll hegt.

Herr Gratzei, im Sommer 2018 haben Sie Ihre aktive Karriere nach über 15 Jahren beim SK Sturm Graz beendet. Wie haben Sie die Zeit unmittelbar danach durchlebt?

Christian Gratzei : So einen Abschied habe ich mir natürlich immer erträumt. Was für mein Karriereende auf die Beine gestellt wurde, war etwas total Beeindruckendes und auch irgendwie eine Bestätigung für das, was ich über all die Jahre geleistet habe. Ich durfte wunderschöne Erinnerungen sammeln und es war ein schöner Start für die Karriere danach.

Sie wurden von den Grazern im Anschluss als Fanbeauftragter eingestellt. Welche Aufgabengebiete hatten Sie in dieser Funktion inne?

Gratzei : Ich war zuständig für alle Anliegen der Fans und deren Umsetzung im Verein. Ich bin für diese Erfahrung sehr dankbar, da ich einen Einblick hinter die Kulissen einer Fußballmannschaft bekommen habe. Es war ein interessantes Gebiet, aber dieses Jahr nach meiner Karriere zeigte mir deutlich, was ich möchte und wo meine Stärken liegen. Ich merkte, dass mir gewisse Dinge einfach fehlen.

Seit dieser Saison stehen Sie nun beim WAC als Tormanntrainer unter Vertrag - bot Ihnen der SK Sturm in dieser Hinsicht keine Perspektiven?

Gratzei : Man muss zuallererst klar festhalten, dass der SK Sturm einen sehr guten Tormanntrainer (Anm. d. Red.: Stefan Loch) hat. Natürlich waren wir bei Sturm auch für andere Bereiche in Gesprächen, da ich auch frühzeitig kundtat, dass ich mir die Arbeit als Fanbeauftragter nicht mehr vorstellen kann. Wir sprachen über verschiedene Aufgabenbereiche, schlussendlich gab es aber kein klares Signal von Vereinsseite. In der Zwischenzeit kam dann das Angebot vom WAC. Es reichte ein gutes Gespräch mit Gerhard Struber und mir war klar, dass ich diesen Schritt auf die andere Seite der Outlinie wagen will. Ich will mich ständig weiterentwickeln.

Gratzei: Meister mit Sturm? "Plötzlich war der ganze Kader weg"

Sie haben bei Ihrem Stammverein die gesamte Palette miterlebt, den Konkurs überstanden, kurz darauf völlig überraschend zwei Titel gefeiert und sich 2018 mit dem Cupsieg in den Ruhestand verabschiedet. Wie surreal war diese Entwicklung?

Gratzei : Ich kam in einer Zeit zu Sturm, in der die goldene Champions-League-Ära gerade am Auslaufen war. Als man versuchte, da nahtlos fortzusetzen, ist man in den Konkurs geschlittert. Der Verein setzte dann vermehrt auf junge Spieler und man konnte sehen, dass diese durchwegs bereit waren. Anfangs war es ein holpriger Start, aber wir bekamen das dann gut in den Griff. Franco Foda baute das Team gut auf und innerhalb von vier bis fünf Jahren konnten wir zwei Titel holen. Es war eine schöne sowie erfolgreiche Zeit. Danach ging es wieder bergab, weil der Verein viele Änderungen vorgenommen hatte. Ich hatte das Glück, mich mit einem Cuptitel verabschieden zu können und so meine Geschichte beim SK Sturm zu schreiben.

Was waren das damals für Veränderungen, die der Verein im Nachhinein so hätte nicht vornehmen sollen?

Gratzei : Nachher ist man immer gescheiter. Der Schnitt nach der Meistersaison 2010/11 war jedoch auf alle Fälle zu groß. Immerhin bewiesen die Jahre zuvor auch, dass Kontinuität den Erfolg bringt. Plötzlich war innerhalb von zwei Jahren fast der gesamte Kader der Meistersaison weg (Anm. d. Red: Zur Saison 2012/13 standen mit Christian Gratzei, Ferdinand Feldhofer, Martin Ehrenreich, Andreas Hölzl, Florian Kainz, Manuel Weber und Imre Szabics sieben Spieler der Saison 2010/11 im Kader des SK Sturm) . Auch auf den wichtigen Positionen im Klub war die Zeit nach dem Titel eine durchwegs turbulente Zeit, das beruhigte sich erst wieder mit der Rückkehr von Franco Foda.

Wäre dieser Cut vermeidbar gewesen?

Gratzei : Finanziell hatte ich damals keinen Einblick. Rein sportlich hätte man versuchen müssen, den Cut noch hinauszuzögern, Jahr für Jahr gewisse Positionen tauschen. Joachim Standfest legte man beispielsweise bereits damals schon nahe, Jugendtrainer bei Sturm zu werden. Schlussendlich kickte er dann noch für Kapfenberg und den WAC. Seine Karriere beendete er erst 2017.

Sturms Stärke? "Symbiose von Mannschaft und Fans"

Wie schwierig war es teilweise, mit dem oftmals sehr sprunghaften Grazer Publikum gewisse Phasen zu überstehen? Wie sehr haben Sie Stimmen von außen in Ihrer Karriere beeinflusst?

Gratzei : Anfangs natürlich sehr, da ich noch nicht so gefestigt war, wie man es bei einem Verein wie Sturm sein sollte. In Graz wird dir verkauft, dass alles Neue gut ist und alles Altbewährte schlecht. Mit der Zeit lernte ich, damit umzugehen und mich dadurch nicht beeinflussen zu lassen. Die Zeit zeigt jedoch, was Sturm immer stark gemacht hat - und Sturm war immer am besten, wenn die Symbiose von Mannschaft und Fans gestimmt hat.

Von welchen Konkurrenten im Kampf um das Einserleiberl bei Sturm konnten Sie am meisten mitnehmen?

Gratzei : Eine ganz besondere Verbindung habe ich zu "Bruno" Esser, er ist ein sehr guter Torwart und wir reden noch immer regelmäßig. Von Grzegorz Szamotulski konnte ich mitnehmen, dass man durchaus auch verrückt sein und ausgefallene Sachen machen darf. Von "Pepi" Schicklgruber durfte ich lernen, wie man ein Spiel liest - da war er herausragend. Man kann sich jedoch nicht verbiegen, sondern nur versuchen, Sachen anzunehmen und sich selbst seinen Weg zu bahnen.

Christian Gratzei über sein Verhältnis zu Franco Foda, die nicht so rosige Zeit unter Peter Hyballa und Johannes Focher.

2012 bekamen Sie den nicht immer fehlerfreien Johannes Focher von Peter Hyballa faktisch vor die Nase gesetzt - wie haben Sie diese Zeit unter Hyballa erlebt?

Gratzei : Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Die Zeit nach dem Meistertitel war sehr intensiv, weil wir quasi ganz oben angekommen waren. Und wenn du einmal dort angekommen bist, dann willst du dort auch bleiben - koste es, was es wolle. Ich war sehr versteift und beging in dieser Phase sicherlich einige Fehler. Sei es, dass ich zu hart trainierte oder jeden Tag einfach zu intensiv über den Fußball nachdachte. Das ging auch auf die Gesundheit. Wenn man diesen Flow verliert, den wir am Ende der Meistersaison hatten, ist es schwierig, dieselben Leistungen zu bringen. Insofern war auch ich fehleranfällig, zusätzlich kamen noch einige Verletzungen dazu. Peter Hyballa tauschte dann auf der Torhüterposition. Die Zeit damals war für mich nicht rosig.

Gratzei: "Gab schon immer größere Talente als mich"

Konnten Sie den Tausch in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen?

Gratzei : Zur damaligen Zeit war es überhaupt nicht verständlich für mich. Natürlich war meine Saison nicht fehlerfrei, aber auch nicht derartig schlecht. Da muss man schon unterscheiden. Ich habe mich auf Durchschnittsniveau gesehen. Heute als Trainer muss ich aber auch erkennen, dass so ein Wechsel von mehreren Faktoren abhängig ist, vom verfolgten Spielstil und dem Matchplan. Das wurde damals nicht richtig kommuniziert.

Ihr ehemaliger Tormanntrainer Kazimierz Sidorczuk sagte in einem Interview : "Ein Torhüter darf nicht, nur weil er immer im Tor steht, glauben, dass er einen Stammplatz hat. Und das hat Gratzei nicht verstanden." Ist das so?

Gratzei : Wenn es klar und sachlich ablief, habe ich das immer verstanden. Das war auch unter Darko Milanic so, als er sich für Benedikt Pliquett entschied. Aber es ist ja auch nicht meine Aufgabe als Tormann, zu verstehen, warum der Trainer wie entscheidet, sondern tagtäglich meine beste Leistung abzurufen. Dasselbe erwarte ich mir als Tormanntrainer auch von meinen Torleuten. Ich glaube nicht, dass ich damals so viel mehr Verständnis hätte aufbringen müssen.

Im selben Interview sagte Sidorczuk auch: "Focher war meiner Meinung nach ein großes Talent, aber die Fans wollten ihn nicht haben. Hätte man ihm mehr Zeit gegeben, dann wäre er richtig gut geworden." Sehen Sie das auch so?

Gratzei : Es gab schon immer größere Talente als mich, das war schon in der Jugend so. Durchgesetzt und ins Nationalteam gespielt habe ich mich. Man spielt nicht so lange bei einem Verein, wenn man keine Leistung bringt.

Nie Bestverdiener - Gratzei: "Sonst wirst du aussortiert"

Wie oft standen Sie im Laufe der Jahre knapp vor einem Wechsel zu einem anderen Klub?

Gratzei : Nicht oft, einmal gab es ein Angebot aus der österreichischen Liga und zweimal aus der Türkei. Nach einer Pro-Contra-Abschätzung entschied ich mich aber, bei Sturm zu bleiben und da war ich auch nie traurig darüber - es war perfekt so.

Mussten Sie über die Jahre finanziell öfters zurückstecken, damit Sie dem einen Klub treu bleiben konnten?

Gratzei : Wir einigten uns schlussendlich immer auf einen guten Vertrag, mit dem ich zufrieden war und den ich bestmöglich zu erfüllen versuchte. Es ist aber schon ein Zeichen, dass man nie Bestverdiener ist, wenn man so lange bei einem Verein bleibt. Sonst wirst du irgendwann aussortiert. Damit hatte ich aber nie ein Problem, ich konnte meine Familie ernähren und hatte einen super Beruf. Mich darüber zu beschweren, würde mir im Traum nie einfallen.

Durch Ihre lange Treue sind Sie in Graz zu einer Vereinslegende geworden - glauben Sie, die Coronakrise hilft in einem gewissen Sinne, dass Spieler sich wieder längerfristig mit einem Verein identifizieren?

Gratzei : Grundsätzlich zeigt die Krise schon, dass es gut sein kann, nicht immer nur auf das große Geld zu schauen, sondern wertzuschätzen, was man hat. Wenn man bei einem Verein gute Erfahrungen hat, die Umgebung und die Leute mag, was spricht dagegen, sich auf diese Sachen zu besinnen, vielleicht auf den einen oder anderen Gehaltsbestandteil zu verzichten und länger bei einem Verein zu bleiben?

Warum, denken Sie, geht diese Wertschätzung immer mehr abhanden?

Gratzei : Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich das Durchschnittsalter des Fußballers drastisch verändert hat. Früher warst du mit 22 Jahren noch jung, heute musst du in dem Alter schon liefern, weil es mit 26 schon vorbei sein kann. Der Zeitraum, Geld zu verdienen, ist viel kürzer. Außerdem prasselt heutzutage noch so viel mehr auf die Spieler ein. Man muss auf Instagram vertreten sein, um Fans und irgendwelche Werbemarken zu beeindrucken, um lange im Geschäft zu bleiben. Es ist ja auch im Fußball so, wie im normalen Berufsleben: Es gibt wenige, die sehr viel verdienen und viele, die wenig verdienen.

Gratzei: "Foda machte es mir nicht immer leicht"

Sie haben vorhin schon Ihre Nationalteamkarriere angesprochen - denken Sie, hätten Sie sich mehr Länderspiele verdient gehabt?

Gratzei : Ich habe mir immer als Ziel gesetzt, eine zweistellige Anzahl an Länderspielen zu absolvieren. Das habe ich erreicht, ich habe zehn Länderspiele bestritten und damit bin ich sehr zufrieden. Vielleicht hätte ich mir das Ziel als kleiner Bub höher stecken sollen, dann hätte ich eventuell auch das erreicht. Aber ich war von 2008 bis 2012 durchgehend im Nationalteam dabei, das ist sehr in Ordnung. Natürlich werden Spieler an Spielen gemessen, aber es ist ein Unterschied, ob du als Tormann auf diese Anzahl kommst oder als Feldspieler durch Einwechslungen deine Statistik raufschraubst. Ich durfte ein Länderspiel daheim in Graz vor eigenen Zuschauern spielen, das wir gewonnen haben (Anm. d. Red: 3:1 gegen Lettland) . Ich habe im Stade de France vor 80.000 Leuten gegen Frankreich mein Debüt gefeiert, wer kann das schon von sich behaupten? Der David Alaba kann das.

Mit Franco Foda ist Ihr langjähriger Trainer nun Nationalteam-Coach. Hätten Sie auch ohne Ihn so eine Karriere hingelegt?

Gratzei : Ich war damals vom DSV Leoben an den GAK verliehen. Foda holte mich in diesem Jahr, wo ich gleichzeitig beim Bundesheer war und gar nicht so viele Spiele absolvierte, nach einem Probetraining zu Sturm. Aber Foda machte es mir nicht immer leicht. Ich will nicht sagen, dass unser Verhältnis nicht das Beste war, aber er dachte immer, mich sehr streng herannehmen zu müssen und das tat er auch. Das war nicht immer einfach für mich. Aber er hat meinen Weg, den ich beschritten habe, natürlich geprägt. Wenn du so lange unter einem Trainer spielst, verbindet dich das.

Christian Gratzei über den Begriff "Packderby", Romano Schmids Wechsel von Sturm zu Salzburg und über seine Rolle bei der Bestellung von Cheftrainer Ferdinand Feldhofer.

Ist das vielzitierte Torhüter-Problem in der Nationalmannschaft gelöst?

Gratzei : Ich würde nicht von einem Problem reden, da wir schon gute Tormänner besitzen. Mit Alexander Schlager und Cican Stankovic haben sich zwei herauskristallisiert, die auch international für Furore sorgen. Auch dahinter haben wir durchaus gute Torleute, vor allem auch in den Jugendbereichen, die noch ein bisschen Input brauchen und die man noch nicht so auf der Rechnung hat. Ich will da niemanden hervorheben und unter Druck setzen, da jeder anders damit umgeht. Aber ich habe natürlich schon einige im Blick, das ist ja auch meine Aufgabe als Tormanntrainer. Im Großen und Ganzen wird auf dieser Ebene mit Roland Goriupp und Robert Almer sehr gut gearbeitet, da muss uns nicht angst und bange sein.

Gratzei über seine Torleute beim WAC: "Sind großartige Jungs"

Ihre Gegenwart heißt WAC: Wie läuft Ihre Arbeit als Tormanntrainer bei den Kärntnern?

Gratzei : Es fällt mir sehr leicht, mit meinen Torleuten zu arbeiten. Das sind wirklich großartige Jungs, die Wertschätzung und großen Respekt untereinander haben, das Training macht immer Spaß. Das macht es mir leichter, Input zu geben. Natürlich versuche ich bei den jungen Tormännern mehr einzugreifen, als ich das zum Beispiel beim "Kofi" (Anm. d. Red.: Alexander Kofler) muss. Er ist ja quasi fertig ausgebildet und muss von Woche zu Woche nur mehr liefern. Das ist eine ganz andere Ebene. "Kofi" hat beispielsweise auch ein ganz anderes Profil als ich es als Torhüter hatte und interpretiert die Position insofern anders. Meine Aufgabe ist es, mögliche Spielsituationen in Einklang zu seinem System zu bringen und das Maximale herauszuholen. Am Wochenende schauen wir dann, wie es funktioniert hat und justieren dementsprechend nach.

Wie sieht die Arbeit mit Alexander Kofler aus, wenn Ihr Torhüterpofil sich so von seinem unterscheidet?

Gratzei : Es gibt einfach gewisse Prinzipien, wie der moderne Tormann spielen sollte. Wir arbeiten mit Spinnendiagrammen, in manchen Bereichen nähert man sich eher an dieses Prinzip an als in anderen. Die Frage ist: Trainiere ich mit ihm das, wo er sich annähert oder das, wo er sich nicht annähert? Ich bin ein Verfechter davon, die Stärken zu trainieren. Wenn Torwart XY Schwächen beim Herauslaufen hat, braucht er nicht auf jede Flanke laufen, wenn er auf der Linie eine Macht ist.

Kazimierz Sidorczuk war von 2006 bis 2014 Ihr Tormanntrainer beim SK Sturm - wie viel Sidorczuk steckt in Ihrer Arbeit als Tormanntrainer?

Gratzei : Der Job des Tormanntrainers hat sich sehr verändert. Heute läuft sehr viel über den Computer, es wird alles viel genauer analysiert. Aber natürlich prägt es, wenn man so lange mit einem Tormanntrainer zusammenarbeitet.

Europa League mit dem WAC in Liebenau? "Irgendwie komisch"

Wie war das Gefühl für Sie, als Tormanntrainer des WAC in Graz Europa League zu spielen?

Gratzei : Irgendwie komisch. Aber es hat mir sehr getaugt, dass wir dort waren. In der Heimkabine zu sein hat sich angefühlt wie nach Hause kommen. Es war sehr lässig, zu sehen, was der WAC imstande ist auf die Beine zu stellen und vor allem was die Mannschaft für Leistungen abrufen konnte. Für diese drei Heimspiele haben wir Liebenau zum WAC-Stadion gemacht.

Sie besitzen die UEFA-B-Lizenz - gibt es Intentionen, in Zukunft auch einmal als Cheftrainer zu fungieren?

Gratzei : Zusätzlich zur UEFA-B-Lizenz habe ich eine Sportmanagement-Ausbildung gemacht und besitze das nationale Tormanntrainerdiplom, was mich berechtigt, in der Bundesliga Tormanntrainer zu sein. Ich bin bereits für den UEFA-A-Diplomtormanntrainer-Kurs aufgenommen und will mich auch für die UEFA-A-Trainerlizenz anmelden. Ich habe nach meiner Karriere gelernt, dass ich mir durchaus noch Wissen aneignen kann und bin für vieles offen. Das setze ich auch für mich selbst voraus, um nicht einzurosten und breit aufgestellt zu sein.

Gerhard Struber, Erfolgstrainer des Herbstes, hat den Verein in Richtung Barnsley verlassen und Marcel Ritzmaier und Michael Sollbauer mitgenommen. Diese Wechsel lösten einige Unruhe im Verein aus - wie haben Sie das miterlebt?

Gratzei : Die Leistungen von Struber haben für sich gesprochen. Es war klar, dass der Trainer gefragt sein wird, wenn Konstanz in die Leistungen kommt. Dass er Spieler mitnimmt, liegt in der Natur der Sache. Wenn die Spieler diesen Schritt gehen wollen, hege ich auch gegenüber ihnen überhaupt keinen Groll. Natürlich ist es schade, dass sie nicht mehr bei uns sind, weil sie für unser System hochqualitativ waren. Aber ich mache Struber überhaupt keinen Vorwurf.

Gratzei: "Feldhofer hat sich für die Schwachen eingesetzt"

Auch Romano Schmids Abgang von Sturm zu Salzburg hat 2017 für einige Unruhe gesorgt. Konnten Sie damals diesen Transfer nachvollziehen und wie sehen Sie seine Entwicklung nun beim WAC?

Gratzei : Aufgrund dessen, wie sein Standing in seinem Alter bei Sturm Graz bereits war, habe ich es zur damaligen Zeit nicht verstehen können. Seine Intention konnte ich aber nachvollziehen. Er hat seine Karriere anders interpretiert, als sich das viele gewünscht hätten und ich traue mich zu behaupten, dass er nicht den leichteren Weg gegangen ist. Für uns beim WAC ist Romano ein ganz wichtiger Baustein. Seine Art, Fußball zu spielen, passt genau auf unser Profil. Er hinterlässt hier richtig gute Werte und ich denke, dass das auch bei seinem Stammverein Werder Bremen notiert wird. Man konnte schon immer sehen, dass Romano ein großes Talent ist und auch bereit ist, dafür zu arbeiten. Er macht es sich selbst oft nicht einfach, aber das ist in Ordnung, solange er immer erhobenen Hauptes nach vorne schaut. Er ist ein super Bursch' mit einem tollen Charakter.

Nun steht mit Ferdinand Feldhofer ein alter Bekannter an der Seitenlinie, nur Andreas Hölzl und Peter Hlinka haben mit ihm mehr gemeinsame Spielminuten bestritten, als Sie. Wie unterscheidet sich der Trainer Feldhofer vom Spieler Feldhofer?

Gratzei : Was "Ferdl" auszeichnet, ist sein Profil als Mensch. Als Spieler hat er sich immer für die Schwachen eingesetzt. Er ist sehr geradlinig, ein ehrlicher Arbeiter. Er kennt seine Stärken, die er versucht im Team einzubringen. Seinen Plan, den er verfolgt, versucht er zu 100 Prozent umzusetzen und ehrlich an die Spieler zu vermitteln. Er macht eine sehr gute Arbeit.

Wie viel hat Feldhofer Ihnen zu verdanken, Trainer des WAC zu sein?

Gratzei : Gar nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Tormanntrainer auf der Welt gibt, der den Cheftrainer beordert. Ich habe weder das Hearing gemacht, noch ein gutes Wort eingelegt.

Packderby? Gratzei: "Kann diese Brisanz nie bieten"

Denken Sie, kann die aktuelle Situation für den WAC eine Chance sein, die doch recht erfolgreiche Mannschaft über den Sommer hinaus zu halten?

Gratzei : Wir als Verein können nur das Bestmögliche vorbereiten und schauen, dass wir nichts außer Acht lassen. Wir müssen den Spielern vermitteln, was sie am WAC haben, dass sie nicht gleich das nächstbessere Angebot annehmen. Hier kann weiterhin etwas entstehen und es besteht vielleicht auch die Möglichkeit, weiter auf internationaler Ebene zu spielen. Ich glaube, das kann uns gelingen.

Sie haben in Ihrer Karriere vier Grazer Derbys bestritten und dabei keines verloren - was halten Sie von Begriffen wie "Packderby"?

Gratzei : Sturm gegen GAK ist schon noch einmal etwas ganz anderes. Da geht es um die Vorherrschaft in der Stadt, um Rot oder Schwarz. Es geht darum, ob man bis zum nächsten Spiel vom Nachbarn unterdrückt wird oder ob man oben bleibt. Ein Packderby kann diese Brisanz nie bieten.

Gratzei: "Ziel, WAC in den Top 6 festzusetzen"

Wird sich der WAC auch langfristig über Sturm positionieren können?

Gratzei : Der WAC hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet, egal unter welchem Trainer. Es stimmen die Strukturen im Verein. Hier schaut man, dass man gut in die Saison reinstartet, sich keine zu großen Ziele steckt und schaut, dass die Mannschaft funktioniert und dass sich jeder wohlfühlt. Daraus ist in den letzten zwei Jahren etwas entstanden. Jetzt werden die nächsten Schritte gesetzt und dann wird man sehen, ob diese fruchten. Unser Ziel ist es, uns in Top 6 festzusetzen, ohne auf andere Vereine zu schauen. Theoretisch kann Sturm Meister werden und wir werden Zweiter, dann war das sicherlich keine schlechte Saison.

Können Sie sich vorstellen, den WAC noch länger mitzuprägen?

Gratzei : Ja, natürlich. Ich wurde mit offenen Armen empfangen und sofort eingegliedert, vom Zeugwart bis hin zum Präsidenten. Der WAC war schon auf seiner Reise, als ich zugestiegen bin und diese Reise wollen wir weiterführen. Sollte irgendwann einmal die Haltestelle zum Aussteigen kommen, werde ich mich umsehen. Aber jetzt fühle ich mich hier sehr wohl und freue mich, den Verein mitgestalten zu können.

Warten Sie auf die Haltestelle Sturm Graz?

Gratzei : Nein, denn dann würde ich das ganze Leben für den Moment vorbeilaufen lassen, wo Sturm sagt: "Bitte, Christian, komm zurück!". Das könnte 20 Jahre dauern oder länger. Es könnte auch nie passieren und dann habe ich mein ganzes Leben nur gewartet. Natürlich ist Sturm immer ein großer Name für mich, ich habe dem Verein meine komplette Spielerkarriere zu verdanken. Ich lebe aber gerne in der Gegenwart und die heißt WAC. Dafür bin ich sehr dankbar.

Christian Gratzeis Spielerkarriere in Zahlen