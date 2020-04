FC Chelsea versieht N'Golo Kante offenbar mit 70-Millionen-Euro-Preisschild

Facebook

Zuletzt rankten sich etliche Gerüchte um die Zukunft Kantes. Englische Medien hatten berichtet, dass Chelsea bereit sei, den 29-Jährigen abzugeben. Real Madrid, Paris Saint-Germain und Juventus Turin sollen zum Kreis der namhaften Interessenten zählen.

Kante konnte in der laufenden Saison unter Neu-Trainer Frank Lampard bislang nicht an seine starken Leistungen aus den Vorjahren anknüpfen. Der zweikampfstarke Stratege war 2016 für rund 36 Millionen Euro vom damaligen Meister Leicester City an die Stamford Bridge gewechselt. Mit Chelsea gewann er eine weitere Meisterschaft, den FA Cup sowie die Europa League im vergangenen Jahr.

Kante besitzt in der englischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2023.