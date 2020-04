BVB: Die Vertragslaufzeiten der Borussia-Dortmund-Profis

Facebook

Verträge bei Profispielern in der Bundesliga sind in der Regel bis zum 30. Juni eines bestimmten Jahres datiert. Damit sind die Spieler bis zum Ende einer jeweiligen Saison an den Klub gebunden. In diesem Jahr könnten sich diese durch die Corona-Krise um einige Wochen verlängert werden, sofern die Bundesliga nicht bis zum 30. Juni zu Ende gespielt werden kann.

BVB: Auslaufende Verträge bei Borussia Dortmund

Beim BVB laufen am 30. Juni 2020 die Verträge von vier Profis aus. Einer davon ist Achraf Hakimi, dessen Leihvertrag endet und der wohl zu Real Madrid zurückkehren wird.

Vermutlich verlassen wird den BVB auch Mario Götze. Das Arbeitspapier des Weltmeisters von 2014 endet ebenfalls am 30. Juni. Anders könnte es bei Lukasz Piszczek laufen, der routinierte Rechtsverteidiger ist weiterhin wichtig für Trainer Lucien Favre und machte zuletzt deutlich, sich ein weiteres Jahr in Dortmund vorstellen zu können.

Vierter Profi ohne gültigen Vertrag nach dem 30. Juni ist Eric Oelschlägel, aktuell dritter Torhüter beim BVB.

© GEPA

Borussia Dortmund: Vertragslaufzeiten der BVB-Profis

Im kommenden Sommer laufen die Verträge des Schweizer Torhüterduos Roman Bürki und Marwin Hitz sowie von Ex-Kapitän Marcel Schmelzer aus. Alle anderen sind für mindestens zwei weitere Spielzeiten an die Schwarz-Gelben gebunden.

Spieler Vertragslaufzeit Eric Oelschlägel bis 30. Juni 2020 Lukasz Piszczek bis 30. Juni 2020 Achraf Hakimi Leihe bis 30. Juni 2020 Mario Götze bis 30. Juni 2020 Roman Bürki bis 30. Juni 2021 Marwin Hitz bis 30. Juni 2021 Marcel Schmelzer bis 30. Juni 2021 Dan-Axel Zagadou bis 30. Juni 2022 Manuel Akanji bis 30. Juni 2022 Axel Witsel bis 30. Juni 2022 Mahmoud Dahoud bis 30. Juni 2022 Luca Unbehaun bis 30. Juni 2022 Thomas Delaney bis 30. Juni 2022 Jadon Sancho bis 30. Juni 2022 Tobias Raschl bis 30. Juni 2022 Mats Hummels bis 30. Juni 2022 Marco Reus bis 30. Juni 2023 Leonardo Balerdi bis 30. Juni 2023 Raphael Guerreiro bis 30. Juni 2023 Julian Brandt bis 30. Juni 2024 Thorgan Hazard bis 30. Juni 2024 Mateu Morey . Jun0. Juni 2024 Nico Schulz bis 30. Juni 2024 Emre Can bis 30. Juni 2024 Erling Haaland bis 30. Juni 2024

BVB-Leihspieler: So lange laufen die Verträge von Toprak und Schürrle Co.

Neben den Spielern aus dem aktuellen Kader stehen bei Borussia Dortmund sieben weitere Profis unter Vertrag. Diese sind in dieser Saison jedoch ausgeliehen und kehren wohl im Sommer nach Dortmund zurück.

Spieler Vertragslaufzeit Felix Passlack bis 30. Juni 2021 Sergio Gomez bis 30. Juni 2021 Andre Schürrle bis 30. Juni 2021 (Spartak Moskau hat Kaufoption) Marius Wolf bis 30. Juni 2023 (Hertha hat Kaufoption) Ömer Toprak bis 30. Juni 2021 (Werder hat Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen) Jeremy Toljan bis 30. Juni 2022 (Sassuolo hat Kaufoption) Dzenis Burnic bis 30. Juni 2021

BVB: Schnappt sich Borussia Dortmund ablösefreien PSG-Verteidiger Meunier?

Da beim BVB die Verträge von gleich zwei Rechtsverteidigern (Hakimi und Piszczek) auslaufen, könnten die Verantwortlichen Gelb auf dem Transfermarkt aktiv werden. Für Hakimi dürfte in jedem Fall ein Ersatz von Nöten sein, da es den Leihspieler wohl zurück zu Real Madrid zieht.

Als Kandidat wird immer wieder Thomas Meunier genannt, dessen Vertrag bei Paris Saint-Germain ebenfalls ausläuft und laut AS nicht verlängert werden soll. Geht es nach dem ehemaligen PSG-Profi Jerome Rothen, ist der Deal bereits fix: "Er hat in Dortmund unterschrieben", sagte Rothen zuletzt bei RMC Sport . Offiziell verkündet wurde allerdings noch nichts.

Der BVB ist dafür bekannt, hohe Ablösesummen für seine besten Spieler einzustreichen. Dies klappte allerdings nicht immer. In den vergangenen Jahren gingen dem BVB dadurch auch einige Millionen Euro durch die Lappen.