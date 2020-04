NBA HORSE Challenge: Teilnehmer, Regeln, Modus

In der spielfreien Zeit im Rahmen der Coronakrise wird die NBA experimentell und ruft nun erstmals die NBA HORSE Challenge zum Leben - mit unter anderem CP3 und Mr. Big Shot!

© NBA

Das bestätigte die NBA nun in einem Statement. Das Turnier wird dabei schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr deutscher Zeit mit den Viertelfinals beginnen.

Von den aktiven Spielern aus der NBA sind neben Paul (Oklahoma City Thunder) auch noch Trae Young (Atlanta Hawks), Mike Conley (Utah Jazz) und Zach LaVine (Chicago Bulls) mit von der Partie.

Komplettiert wird das Feld von zwei NBA-Legenden (Chauncey Billups und Paul Pierce), einer WNBA-Legende in Tamika Catchings und einer akutellen WNBA-Spielerin in Allie Quigley (Chicago Sky).

Das Event wird dabei nicht an einem Ort, sondern von den isolierten Courts der Spieler und Spielerinnen stattfinden.

Die Regeln

Zu Beginn wird es einen Münzwurf geben, wer beginnen darf. Der Spieler an der Reihe muss dann genauestens erklären, wie er scoren möchte. So muss zum Beispiel ein Bank Shot angesagt werden, während Dunks komplett verboten sind. Verloren hat, wer zuerst die Buchstaben H-O-R-S-E gesammelt hat, also fünf verwandelte Würfe des Gegners nicht matchen konnte.

Die Teilnehmer

Gruppe 1 Gruppe 2 Chauncey Billups (Legende) Zach LaVine (Bulls) Tamika Catchings (WNBA-Legende) Chris Paul (Thunder) Mike Conley (Jazz) Paul Pierce (Legende) Trae Young (Hawks) Allie Quigley (Sky, WNBA)

Die Termine