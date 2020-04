FC Barcelona: Lionel Messi dementiert Gerüchte um mögliche Wechsel zu Inter Mailand und Newell's Old Boys

Starstürmer Lionel Messi vom spanischen Meister FC Barcelona hat Medienberichte zu angeblichen Transfers zu Inter Mailand und den Newell's Old Boys dementiert. Beide Klubs waren in den vergangenen Tagen von Medien in Italien, Spanien und Argentinien mit dem sechsfachen Ballon-d'Or-Sieger in Verbindung gebracht worden.