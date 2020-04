Stürmer-Legende Ronaldo schwärmt von David Beckham: "Einer der Besten"

Facebook

© imago images

Der ehemalige Stürmer-Star Ronaldo hat von seinem ehemaligen Mitspieler David Beckham in den höchsten Tönen geschwärmt.

"Du warst einer der Besten. Wenn Brasilien sich einen Ausländer aussuchen hätte können, der für die Nationalmannschaft spielen darf, dann wärst das du gewesen", lobte Ronaldo seinen einstigen Real-Kollegen in einem gemeinsamen Videochat auf Instagram . Der Brasilianer führte aus: "Wie du den Ball berührt hast...ohne mich anzusehen, aber der Ball kam an. Dafür sollte ich dir danken!"

Ronaldo, mittlerweile Klubbesitzer des spanischen Erstligisten Real Valladolid und Beckham, der den US-amerikanischen Verein Inter Miami gegründet hat, sprachen auch über ihre beiden Aufgaben als Funktionäre.

Ronaldo: "Wir sollten ein Freundschaftsspiel veranstalten"

"Wir sind mit Miami in der ersten Saison und es ist schwierig", sagte der Engländer mit Blick auf die erste Spielzeit in der MLS. Ronaldo sagte: "Ich mag eure Farben. Wir haben bei Valladolid dieselben Farben. Nach all dem hier (der Corona-Krise; Anm.) sollten wir ein Freundschaftsspiel veranstalten."

Ronaldo und Beckham trugen zwischen 2003 und 2007 gemeinsam das Trikot der Königlichen.