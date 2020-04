Bericht: Markus Suttner von Fortuna Düsseldorf kehrt nach Österreich zurück

Markus Suttner hat sich bei Fortuna Düsseldorf einen Stammplatz in der Abwehr gesichert. Trotzdem soll der 32-Jährige zum Saisonende nach Österreich zurückkehren.

Aus privaten Gründen bevorzugt Suttner mit seiner Familie samt eineinhalbjährigem Sohn eine Rückkehr in seine Heimat, wie der kicker am Donnerstag berichtet. Bei den Düsseldorfern verpasste Suttner seit Ende Dezember kein Pflichtspiel mehr, unter Neo-Trainer Uwe Rösler war er als Innenverteidiger in einer Dreierkette gesetzt.

Der 20-fache ÖFB-Teamspieler wechselte im Jänner 2019 von Brighton zunächst per Leihe nach Düsseldorf, ein halbes Jahr später wurde er fest verpflichtet. Nun läuft der Vertrag des gebürtigen Hollabrunners mit Saisonende aus.

Markus Suttner: Austria, Brighton, Fortuna Düsseldorf