SK-Rapid-Wien-Trainer Dietmar Kühbauer in Zeiten von Corona: "Der Fußball fehlt mir brutal"

Anfangs kam der Ausbruch des Corona-Virus für Kühbauer noch äußerst surreal vor: "In diesen Momenten dachte man sich, dass man solche Situationen nur aus Science-Fiction-Filmen kennt, aber dann realisierst du: Das ist die Realität!"

Seitdem arbeitet der Trainer von zuhause aus und sucht oft das Gespräch mit Spielern und Trainer-Kollegen. Per Videokonferenz wird neulich ebenso das Training abgehalten, wofür insbesondere Fitnesstrainer Alex Steinbichler verantwortlich ist: "Ich vertraue ihm zu 100%, dass das gut läuft und alle mitziehen."

Kühbauer: "Wir haben eine echt gute Truppe"

Doch er gibt zu: "Der Fußball fehlt mir brutal. Das tägliche Zusammenkommen, auf den Platz hinaus gehen. Die Abläufe, die gesamte Kommunikation untereinander, das fehlt mir am meisten. Wir haben eine echt gute Truppe, vom Kameradschaftlichen her bis zum Miteinander. Wenn man sich dann hier in seinem gewohnten Umfeld nicht mehr bewegen kann, geht dir natürlich sehr viel ab, das ist einem schon bewusst."

Bis zur Aufhebung der Ausgangssperre werden die Kicker wohl noch in ihren Wohnungen und Häusern verharren müssen. Die Zeit soll aber gut genutzt werden, um bestmöglich wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können: "Man wird auch schnell sehen: Wir haben in dieser Zeit, wo man viel entbehren muss, das Fußballspielen nicht verlernt."