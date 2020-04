Virtuelle Formel 1: Darum wird der Vietnam-GP auf der Strecke von Australien ausgetragen

Während die echten Boliden weiterhin in der Garage bleiben müssen, geht die virtuelle Formel 1 in die zweite Runde. Warum der GP von Vietnam allerdings auf der Strecke des Australien-GP gefahren wird und was noch wichtig ist, erfahrt Ihr bei SPOX.