Arsenal lockte Sami Khedira, Juventus möchte den Ex-DFB-Star im Sommer verkaufen

Italiens Rekordmeister Juventus Turin will im Sommer nach Informationen von SPOX und Goal versuchen, Mittelfeldspieler Sami Khedira zu verkaufen. Die Bianconeri streben dies an, um damit einen ihrer Top-Verdiener von der Gehaltsliste zu bekommen. Khedira ist noch bis 2021 an Juve gebunden und kassiert sechs Millionen Euro pro Jahr.