HSV, News und Gerüchte: Kündigungsklausel bei Bernd Hoffmann greift wohl wegen Coronakrise nicht

HSV: Ex-Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann winkt hoher Geldbetrag

Bernd Hoffmann könnte nach seiner Entlassung als Vorstandsvorsitzender von den Hanseaten eine hohe Geldsumme erhalten. Das berichtet das Hamburger Abendblatt .

Demnach war in Hoffmanns bis 2021 befristeten Vertrag eine Kündigungsklausel enthalten. Diese hätte offenbar gegriffen, wenn der HSV vier Wochen vor dem 30. Juni 2020 weiterhin als Zweitligist festgestanden hätte.

Durch die Coronakrise dürfte zu diesem Zeitpunkt das sportliche Abschneiden des HSV in dieser Spielzeit noch nicht feststehen, weswegen Hoffmann wohl ein weiteres Jahresgehalt von 480.000 Euro zustehen dürfte.

Im Falle eines Aufstiegs in dieser Saison winkt Hoffmann laut dem Abendblatt zusätzlich noch eine Prämie. Diese wird auf circa ein weiteres Jahresgehalt taxiert.

HSV: Vorstände und Aufsichtsrat

Name Position Jonas Boldt Vorstand Sport Frank Wettstein Vorstand Finanzen, Recht und Personal Marcell Jansen Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Peters Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats Markus Frömming Aufsichtsratsmitglied Felix Goedhart Aufsichtsratsmitglied Michael Krall Aufsichtsratsmitglied

Hamburger SV führt Kurzarbeit ein

Beim Hamburger SV gehen ab April mehr als 100 Mitarbeiter für zwei Monate in Kurzarbeit. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung bestätigte der Klub am Mittwoch.

"Höchste Priorität hat für uns der langfristige Erhalt aller Arbeitsplätze unserer Stammbelegschaft", sagte Finanzvorstand Frank Wettstein. Die Betriebsvereinbarung gilt bis zum 31. Mai.

Bei der Kurzarbeit wird beim HSV in zwei Gruppen unterschieden, deren Arbeitszeit auf 0 beziehungsweise 50 Prozent reduziert ist. "Bei allen Überlegungen und Planungen steht für uns immer auch die Sozialverträglichkeit im Mittelpunkt", sagte Wettstein.

HSV-News: Profis zu Gehaltsverzicht bereit

Um den Verein in der schwierigen Phase entgegen zu kommen, wollen die Profis des Hamburger SV auf Gehalt verzichten. Sowohl Trainer als auch Spieler seien dazu bereit.

Dies habe das Team von Trainer Dieter Hecking dem Abendblatt zufolge schon dem Klub vor einigen Tagen signalisiert. "Wir freuen uns sehr über diese Haltung und die sofortige Sensibilität für unsere Gesamtorganisation", sagt Sportvorstand Jonas Boldt.

Boldt gab an, dass er sich mit dem Mannschaftsrat zusammensetzen und in "detaillierte Gespräche" treten wolle, "sobald noch etwas absehbarer ist, wann, wie und ob die aktuelle Saison beendet werden kann, was wir alle hoffen".

