UEFA verschiebt Champions und Europa League offenbar in Juli und August

Der Plan der UEFA siehe vor, die Spiele entweder parallel zu den nationalen Ligaspielen laufen zu lassen oder der kommenden Europapokal-Spielzeit voranzustellen. Sämtliche Länderspiele, die aufgrund des Coronavirus ausgefallen sind, würden im Herbst nachgeholt werden, berichtet das ZDF . Das Exekutivkomitee müsse den Plänen jedoch noch zustimmen.

Die UEFA beriet sich am Mittwoch in einem Videocall mit den 55 Mitgliedsverbänden über den Umgang mit der anhaltenden Corona-Pause. Neben Diskussionen über Rahmentermine wurden auch Fragen zu Spielerverträgen und das Transfersystem diskutiert. Eine offizielle Stellungnahme vonseiten des Dachverbands steht noch aus.

Zuletzt hatte die UEFA bereits die Endspiele der Europapokal-Wettbewerbe auf unbestimmte Zeit verlegt. Das Champions-League-Finale sollte am 30. Mai in Istanbul stattfinden, das Endspiel der Europa League am 27. Mai in Danzig/Polen. A