NBA, Coronavirus - Alle Entwicklungen: Saisonabbruch offenbar keine Option

Derzeit ist weiterhin offen, wie oder ob die NBA-Saison fortgesetzt werden kann. Laut David Griffin, Vizepräsident der New Orleans Pelicans, ist ein Saisonabbruch aber keine Option.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hier geht es zum Ticker der vorherigen Tage.

Coronavirus in der NBA - der News-Überblick

Diese Spieler wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Drei weitere bisher unbekannte Nets-Spieler

Ein Mitglied der Denver Nuggets

Drei Mitglieder der Philadelphia 76ers

Zwei Spieler der Los Angeles Lakers

Marcus Smart (Boston Celtics)

8.48 Uhr: Commissioner Silver: Drei Optionen für Saisonfortsetzung

Commissioner Adam Silver hatte sich zuletzt deutlich optimistischer geäußert : "Ich bin von Natur aus optimistisch. Und ich will daran glauben, dass wir die Saison zumindest zu einem Teil retten können." Dabei hatte Silver drei mögliche Optionen genannt, wie die Saison fortgesetzt werden könnte:

Saisonfortsetzung mit Fans

Saisonfortsetzung ohne Fans

Eine Art Wohltätigkeitsveranstaltung, in der ausgewählte, gesunde NBA-Stars in Teams gegeneinander spielen

Sollte die Saison tatsächlich fortgesetzt werden, hätte dies gewaltige Auswirkungen auf den NBA-Kalender. So würden sich Draft, Free Agency, Summer League und schließlich auch der Start der Saison 2020/21 nach hinten verschieben.

8.20 Uhr: Lakers-Veteran glaubt nicht an Saisonfortsetzung

Etwas skeptischer als Griffin scheint Lakers-Veteran Jared Dudley zu sein, was die Fortsetzung der Saison nach der Corona-Auszeit angeht. Wie der 34-Jährige gegenüber Fox Sports Radio erklärte, befürchtet er ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Spieler, sollte die Liga zu früh neu starten.

"Als ich gehört habe, dass die Trainingshallen geschlossen werden ... wenn das einen Monat oder eineinhalb oder zwei Monate anhält, dann finde ich es fast unmöglich, eine Saison zu haben", so Dudley. "Denn dann sagst du professionellen Athleten, dass sie 60 bis 80 Tage nicht trainieren können."

Nach Dudleys Einschätzung haben 70 Prozent der Spieler keine privaten Trainingseinrichtungen in ihren Häusern, die sie während der Auszeit nutzen könnten. Deshalb: "Ich bin nicht optimistisch, was die Saison angeht, um ehrlich zu sein. Außer in den nächsten 30 Tagen passiert etwas, dass sie die Trainingshallen wieder öffnen. Aber wie sollen sie das machen?"

8.05 Uhr: Saisonabbruch offenbar keine Option

In einem Interview mit Jennifer Hale von Fox Sports NOLA hat David Griffin, der Executive Vice President of Basketball Operations der Pelicans, erklärt, dass ein vorzeitiger Abbruch der NBA-Saison 2019/20 keine Option sei.

Demnach spiele diese Idee in den Gedanken der Verantwortlichen keinerlei Rolle. Wann die Saison nach der Unterbrechung aber fortgesetzt werden kann, ist weiterhin nicht bekannt. Auch das wie, beispielsweise ob es eine verkürzte Regular Season gibt oder es direkt in die Playoffs geht, ist noch offen.

Aktuell gibt es 14 bekannte Corona-Fälle in der Association. Nachdem vor etwa eineinhalb Wochen Rudy Gobert von den Utah Jazz positiv getestet wurde, hat die NBA die Saison 2019/20 bis auf weiteres unterbrochen.