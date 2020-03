NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Die Free Agency ist in vollem Gange und noch einige größere Namen sind sowohl frei als auch via Trade noch zu haben. Tom Brady hat derweil endlich in Tampa Bay unterschrieben, während Todd Gurley ein neues Zuhause gefunden hat. SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Free Agency im LIVETICKER

16.25 Uhr: Und hier sind die Details von Tom Bradys Vertrag! Laut Adam Schefter ist es ein voll garantierter Zweijahresvertrag über 50 Millionen Dollar. Zudem kann Brady via Incentives weitere 4,5 Millionen Dollar im Jahr verdienen, sodass sich das Gesamtvolumen auf 59 Millionen Dollar beläuft. Zudem hat der Deal eine volle No-Trade-Klausel sowie eine Vereinbarung, dass die Bucs am Ende des Deals nicht den Franchise Tag verwenden dürfen.

16.20 Uhr: Ebenfalls noch auf dem Markt sind natürlich immer noch Edge-Rusher Jadeveon Clowney sowie die nicht ganz schlechten Wide Receiver Emmanuel Sanders und Robby Anderson. Und ganz ehrlich: Das überrascht mich alles sehr. Eigentlich sollten alle drei mehr als solide Märkte haben, doch bislang gab es wenig Bewegung an diesen Fronten.

16.10 Uhr: "Safety First" gilt auch bei den Bears. Sie halten Deon Bush für 1,4 Millionen Dollar in der kommenden Saison.

16.05 Uhr: Auch die Browns holen sich einen Safety: Andrew Sendejo kommt für ein Jahr und 2,25 Millionen Dollar. Er kommt von den Minnesota Vikings.

16 Uhr: Der Vollständigkeit halber sei auch hier nochmal erwähnt, dass die Cowboys doch tatsächlich mal in ihre Safety-Position investiert haben. Sie sicherten sich die Dienste von Ha Ha Clinton-Dix, der zuletzt für die Chicago Bears spielte. Die Cowboys verkündeten den Deal nun auch offiziell. Er bekommt bis zu vier Millionen in der kommenden Saison - 2,5 Millionen sind garantiert.

Konkurrenz für Jakob Johnson: Patriots holen Fullback

15.55 Uhr: Das dürfte gerade deutsche Patriots-Fans interessieren: Offenbar arbeiten die Patriots gerade an einer Verpflichtung von Fullback Dan Vitale. Er spielte zuvor bei den Packers und wäre dann wohl ein direkter Konkurrent für "unseren" Jakob Johnson, der sich bekanntlich in der Vorsaison einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Auch dürfte eine solche Verpflichtung darauf hindeuten, dass James Develin, der eigentliche Starter, eventuell doch schwerer verletzt ist. Er verpasste weite Teile der Vorsaison mit einer Nackenverletzung.

15.50 Uhr: Gute Anmerkung von ESPNs Ed Werder: Die Bucs werden wohl versuchen, einen guten Receiving-Running-Back im Draft zu finden, denn Brady ist der Experte schlechthin für Pässe auf Running Backs. Seit seinem 40. Geburtstag hat keiner mehr Pässe auf Running Backs angebracht als Brady!

15.45 Uhr: Die Texans wiederum halten Offensive Tackle Roderick Johnson für ein Jahr und 1,75 Millionen Dollar.

15.40 Uhr: Die Bucs hatten im Vorjahr keine ganz berühmte Offensive Line, was natürlich in der neuen Saison eher nicht mehr so sein sollte. Insofern macht die nun folgende Verpflichtung Sinn: Laut Adam Schefter von ESPN haben die Bucs Offensive Tackle Joe Haeg verpflichtet. Er erhält einen Einjahresvertrag im Wert von 2,3 Millionen Dollar, die auf 3,2 Millionen ansteigen können.

15.35 Uhr: Damit aber mal für den Moment genug mit Brady. Wir haben schließlich noch einige andere Namen, die noch keinen neuen Klub gefunden haben. Bei den Quarterbacks verweise ich in erster Linie auf die Trade-Kandidaten Cam Newton und Andy Dalton sowie - natürlich - Ex-Bucs-QB und 30-30-Sensation Jameis Winston. Gerade bei Newton scheint es nicht abwegig, dass er in diesen Tagen entlassen wird, da wohl keiner für ihn traden will. VIelleicht ja schon heute?

Tom Brady unterschreibt bei Tampa Bay Buccaneers

15.30 Uhr: Was wir allerdings immer noch nicht haben, sind Details zum Vertrag von Brady. Wir wissen lediglich, dass er über zwei Jahre geht und insgesamt rund 60 Millionen Dollar wert sein soll. Wie viel davon garantiert ist, ist noch offen. Letzteres würde wohl Klarheit darüber geben, ob dies vielleicht tatsächlich Bradys finale Saison sein wird oder er tatsächlich noch zwei Jahre spielt.

15.25 Uhr: Der Vollständigkeit halber sei noch auf den Ticker vom Donnerstag hingewiesen, falls Ihr da was verpasst haben solltet ...

15.20 Uhr: Nun ist es amtlich! Tom Brady hat endlich offiziell bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben und auf Social Media den Wechsel verkündet. Seine Botschaft im Wesentlichen: "Zeit, an die Arbeit zu gehen."

15.10 Uhr: Willkommen zu Tag 5 der Free Agency 2020! Auch heute erwarten wir wieder einige wichtige Moves. Bereits unter Dach und Fach ist nun der neue Deal für Todd Gsrcey bei den Atlanta Falcons . Gsrcey wurde erst gestern von den L.A. Rams entlassen.