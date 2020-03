Real Madrid: Luka Jovic wehrt sich gegen Vorwürfe

Stürmer Luka Jovic droht großer Ärger bei Real Madrid. Der Ex-Profi von Eintracht Frankfurt hat die Quarantäne-Auflagen bei den Königlichen ignoriert und in Belgrad den Geburtstag seiner Lebensgefährtin gefeiert.

© getty

"Anstatt Quarantäne ganz viel Spaß in Belgrad", schrieb die serbische Zeitung Blic am Donnerstag. Kurir setzte noch einen drauf und fragte: "Hey, Junge! Willst Du uns alle töten?"

Jovic nahm via Instagram Stellung zu den Vorwürfen. Er habe sich vor seiner Reise nach Serbien sowie nach seiner Ankunft auf das Coronavirus testen lassen. Beide Tests seien "negativ" ausgefallen. "Ich bin nach Hause, um meine Familie, Freunde und Landsleute zu unterstützen - mit Erlaubnis meines Klubs", stellte er klar.

Weiter meinte der 22-Jährige: "Es ist schade, dass ich in dieser schweren Zeit das Thema Nummer eins bin und es ist auch schade, dass ständig über mich geschrieben wird und nicht über diejenigen, die in dieser Krise am meisten Aufmerksamkeit verdienen, nämlich Ärzte und Pfleger. Es tut mir aber leid, wenn ich mit meiner Reise jemandem Schaden oder Gefahr zugefügt habe. Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam diese Krise überstehen."

Real Madrid hatte bereits vergangene Woche seine komplette Fußball-Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem es einen positiven Test auf das Coronavirus bei einem Basketballer des Vereins gegeben hatte. Der Spielbetrieb in der spanischen Top-Liga ist wegen der Pandemie mindestens bis Anfang April ausgesetzt.

Luka Jovic im Steckbrief