NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Free Agency im LIVETICKER

19.16 Uhr: Wir alle warten auf die großen Moves, zum Beispiel Bewegung bei Yannick Ngakoue: Noch wird es allerdings nicht besonders heiß um den Jags-Star - zumindest, wenn man Mike Garofolo trauen mag. Der berichtet, dass derzeit keine Trade-Gespräche stattfinden. Sind die Gerüchte um die Eagles und die Seahawks somit letztlich doch nicht mehr als heiße Luft?

19.00 Uhr: Clowney, Sanders, Ngakoue, Anderson, Ryan, Winston, und wie sie alle heißen lassen weiter auf sich warten. Daher eine schnelle Leseempfehlung: Tom Brady geht zu den Buccaneers, wie geht es jetzt weiter? Für ihn, für die Patriots und für die Bucs. Hier findet ihr die Antworten.

18.40 Uhr: Es dürfte niemanden mehr allzu sehr überraschen, doch Mike Garafolo machte es gerade nochmal deutlich: Melvin Gordon hat sich ganz offensichtlich verzockt. Der Running Back erhält bislang keinerlei Angebote, die sich auch nur in der Nähe des Angebots befinden, das die Chargers ihm Berichten zufolge im vergangenen Sommer gemacht hatten. Los Angeles bot Gordon damals wohl rund zehn Millionen Dollar pro Jahr, nun wird er sich vermutlich mit deutlich weniger zufrieden geben müssen.

18.20 Uhr: Kleiner Zwischenstand zu einem der verbliebenen Top-Free-Agents: Ian Rapoport berichtet, dass Logan Ryan, einer der Top-Slot-Corner der Liga, bereit ist, einen kurzen Vertrag zu unterschreiben. Allerdings will der Ex-Titan offenbar mindestens 10 Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Ein stolzer Preis. Ob ein Team dies zu zahlen bereit ist?

18.14 Uhr: Der nächste Done Deal! Die Cardinals schnappen sich De'Vondre Campbell, der im vergangenen Jahr für die Falcons aktiv war. Der Linebacker erhält in Phoenix einen Einjahresvertrag über bis zu 8,5 Millionen Dollar. Erster Eindruck: Etwas teuer, durch die Länge aber auch ohne wirkliches Risiko für das Team.

17.57 Uhr: Yannick Ngakoue heizt die Gerüchteküche um sich selbst derweil immer weiter an. Wir erinnern uns: Er selbst will nicht in Jacksonville bleiben, das Team ist ohnehin auf Rebuild aus, durch den Franchise Tag scheint ein Trade unausweichlich. Nun postete der Pass-Rusher ein Bild von Reggie White in der Eagles-Uniform in seiner Instagram-Story. Könnte Philly tatsächlich an einem Tag Ngakoue und Slay verpflichten? Das wäre ein Hammer!

17:52 Uhr: Und da haben wir auch schon einen möglichen Ersatz für Person (seihe 17.35 Uhr): Die 49ers verpflichten nach Informationen von CBS Guard Tom Compton. Im Vorjahr war dieser für die Jets aktiv, viel mehr als das Minimum dürfte er nicht erhalten.

17.48 Uhr: Jetzt sind auch die finanziellen Details zum Billings-Deal (17.20 Uhr) da: Die Browns geben dem Defensive Tackle einen Einjahres-Vertrag über 3,5 Millionen Dollar. Auch Billings unterschreibt somit einen Prove-It-Deal, für Cleveland, das nach den bisherigen Verpflichtungen ohnehin nicht viel mit Compensatory Picks zu tun haben wird, ist das ein sehr gutes Geschäft.

17.44 Uhr: Auch in Denver gibt es eine Entlassung, dort trifft es sogar einen größeren Namen, wenn auch wenig überraschend: Joe Flacco wird nach nur einem Jahr bei den Broncos entlassen, Denver schluckt somit 13,6 Millionen Dollar Dead Cap, spart aber dennoch 10 Millionen Dollar ein. Flacco wäre ein sehr solider Backup-QB, ein Karriereende scheint aber ebenso möglich zu sein.

17.35 Uhr: Neuigkeiten aus San Francisco: Die 49ers entlassen Guard Mike Person. Der NFC-Champion spart dadurch 2,5 Millionen Dollar, mit Person kommt ein verlässlicher, solider Guard auf den Markt, der zudem nicht gegen die Compensatory-Pick-Regel zählt.

17.20 Uhr: Wir haben das nächste Signing: Andrew Billings bleibt in der AFC North, verlässt jedoch die Bengals. Der Defensive Tackle schließt sich den Browns an und erweitert dort somit die Defensive-Tackle-Rotation, der unter anderem bereits Sheldon Richardson und Larry Ogunjobi angehören. Die finanziellen Details dürften hier interessant werden.

17.05 Uhr: Die Bucs-News, auf die wir alle gewartet haben! Tampa Bay verpflichtet Wide Receiver Bryant Mitchell! Boom! Kleiner Scherz am Rande, Mitchell hat bislang noch keinen NFL-Pass gefangen, die komplette Vorsaison verpasste er aufgrund eines Achillesfersenrisses. Die großen Fische wie Jadeveon Clowney, Emmanuel Sanders, Yannick Ngakoue und Co. lassen bislang noch auf sich warten...

16.49 Uhr: Nicht nur Todd Gsrcey, auch Brandin Cooks ist offenbar per Trade verfügbar, die Rams versuchen weiter, Cap einzusparen und Draft Picks (zurück) zu erhalten. Das berichtet The Athletic. Cooks ist ein toller Deep Threat, der Nummer-eins-Potenzial hat und vielen Teams sofort weiterhelfen würde. Der 26-Jährige ist allerdings auch teuer, mit Robby Anderson ist ein ähnlicher Spielertyp noch als Free Agent verfügbar und die Draft-Klasse ist mit einigen starken Wide Receivern besetzt. Das dürfte den Preis deutlich nach unten drücken...

16.36 Uhr: Was könnten die Patriots nach dem Abgang von Tom Brady machen? Mögliche Optionen: Ein Trade, zum Beispiel für Cam Newton oder Andy Dalton. Die Verpflichtung eines Free Agents, da kommt Jameis Winston sofort ins Spiel. Oder: Die Füße still halten und auf Jarrett Stidham und/oder einen jungen Quarterback im Draft setzen? Was glaubt ihr, was ist der Plan von Belichick und Co.?

16.24 Uhr: Tom Brady soll seinen Medizincheck übrigens heute absolvieren. Das Team und der Spieler konnten sich auf einen neutralen Mediziner einigen, Brady muss also nicht extra nach Florida fliegen (Corona lässt grüßen). Die Bucs könnten den Deal mit dem wahrscheinlich größten Quarterback aller Zeiten somit heute noch offiziell verkünden.

16.06 Uhr: Die erste interessante Free-Agent-Verpflichtung des Tages: Cornerback Mackensie Alexander unterschreibt bei den Cincinnati Bengals - für nur vier Millionen Dollar über ein Jahr! Das ist eine überraschend niedrige Summe für einen mindestens soliden Corner. Offenbar gab der Markt für Alexander, der im Vorjahr für die Vikings auflief, nicht viel mehr her, sodass er nun einen Prove-It-Deal unterschreibt. Die Bengals bekommen somit einen äußerst preiswerten Ersatz für den abgewanderten Darqueze Dennard.

16.00 Uhr: Ein Name, der nach wie vor mit Trade-Gerüchten in Verbindung gebracht wird: Todd Gsrcey. Dass die Rams den Running Back mit den Knieproblemen und dem teuren Vertrag abgeben möchten, ist wenig überraschend. Dass sich tatsächlich ein Abnehmer finden könnte, allerdings umso mehr. Nach den Trades für David Johnson und Nick Foles in den letzten Tagen sollte einen allerdings nichts mehr überraschen. Wir bleiben gespannt...

15.50 Uhr: Eine richtig fette News haben wir bereits zu verkünden: Darius Slay, Star-Cornerback der Detroit Lions, wechselt zu den Philadelphia Eagles. Philly schickt dafür einen Dritt- und einen Fünftrundenpick nach Detroit. Slay, der bereits seit langer Zeit auf einen neuen Vertrag gehofft hatte, erhält diesen nun von den Eagles: 3 Jahre, 50 Millionen Euro, 30 Millionen Euro garantiert sind die genauen Details, damit wird Slay der Bestverdiener unter den Cornerbacks und löst Byron Jones ab, der sich diesen Titel erst vor wenigen Tagen hatte sichern können.

15.45 Uhr: Willkommen zu (hoffentlich) einem weiteren Tag voller Trades, Signings und allerlei Action! Nach wie vor sind Top-Spieler wie Jadeveon Clowney, Emmanuel Sanders oder auch die Quarterback-Option Jameis Winston auf dem Markt, zudem bleibt die Frage bestehen, was die Patriots nach dem Abgang von Tom Brady machen. Ich bin heiß - ich hoffe, ihr auch! Übrigens: Wer noch eine Zusammenfassung des gestriges Tages braucht: Hier entlang!