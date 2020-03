NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Das Warten hat ein Ende! Am heutigen Mittwoch startet offiziell das neue Liga-Jahr in der NFL. Damit öffnet der Free-Agent-Markt auch offiziell und Verträge sowie Trade können durchgeführt werden. SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Down, Set, Talk - Live-Podcast zur Free Agency

Heute bieten wir Euch einen ganz besonderen Service! Ab circa 20 Uhr legen die Kollegen von "Down, Set, Talk" eine Live-Schicht ein und kommentieren die Ereignisse zum Start der Free Agency im Live-Podcast. Zu finden nachher hier im Ticker!

NFL Free Agency im LIVETICKER

17.05 Uhr: Ein großer Unterschied zu den vorherigen Jahren wird heute sein, dass nicht etliche Verpflichtungen schon heute offiziell verkündet werden. Corona ist auch hier das Problem! Da kaum noch Reisen möglich sind innerhalb der USA und Teams dazu angehalten sind, selbst nicht zu reisen, wird es kaum Medizinchecks geben. Insofern dürfte es heute eher ruhig bleiben auf Twitter - relativ gesehen.

17 Uhr: Derweil gibt es Gerüchte aus Denver, dass die Broncos wohl Quarterback Joe Flacco entlassen oder traden werden. Das kann natürlich gut sein, denn Drew Lock ist klar die Nummer 1 in diesem Team, aber rein Cap-technisch macht ein solcher Move keinen Sinn. Unterm Strich wurde durch 13 Millionen Dollar an Dead Money ein Minus von mehr als drei Millionen Dollar im Cap der Broncos entstehen. Der einzige Vorteil damit: Sie würde sein Jahresgehalt in Höhe von über 20 Millionen Dollar einsparen. Immerhin ...

16.54 Uhr: Und here we go! Die Titans haben sich mit den Broncos auf einen Trade für Defensive Tackle Jurrell Casey geeinigt. Im Gegenzug erhalten die Titans einen Siebtrundenpick. Das berichtet Ian Rapoport vom NFL Network. Die Titans machen damit in erster Linie Cap Space gut.

16.51 Uhr: Und wenn wir schon über Quarterbacks reden ... Erinnert sich noch jemand an Cam Newton? Durch die Verpflichtung von Teddy Bridgewater ist dessen Platz in Carolina nun besetzt und das Team gab bereits via Twitter bekannt, dass sich Newton nach Trade-Partnern für die Panthers umsehen darf. Wer könnte ihn also gebrauchen? Und ja, auch bei ihm stellt sich die Frage nach der Gesundheit, nachdem er nahezu die komplette Vorsaison mit einer Fußverletzung verpasst hatte.

16.35 Uhr: Spannend wird auch, wo denn nun eigentlich Jameis Winston landet. Tom Brady übernimmt bekanntlich den offenen Quarterback-Spot bei den Tampa Bay Buccaneers - lest meinen Kommentar dazu hier - und Winston ist damit raus in seinem einstigen Team. Und bislang gab es noch keinerlei Bewegung an dieser Front.

NFL Free Agency: Wo landet Jadeveon Clowney?

16.30 Uhr: Ein Faktor, der wichtig werden könnte, ist Clowneys Gesundheit. Er hatte im Vorjahr immer wieder Probleme in der Leistengegend. Warum ist das relevant? Nun, die Corona-Krise hat zur Folge, dass aktuell keine Medizinchecks durchgeführt werden können. Heißt: Clowney ist zwar ein herausragender Spieler, aber wer weiß, wie gesund er sein kann?

16.20 Uhr: Wir beginnen den Tag mit einer Frage: Was wird aus Edge-Rusher Jadeveon Clowney? Der Ex-Texan wird heute erstmals Free Agent und ist einer der besten Defensivspieler auf dem Markt. An seiner Front jedoch war bislang alles still. Ob sich das heute ändert?

16.15 Uhr: Willkommen zum Start des neuen Liga-Jahres! In wenigen Stunden - um 21 Uhr MEZ - öffnen die Tore der NFL und damit auch der Transfermarkt. Wir holten Euch an dieser Stelle auf dem Laufenden und sagen Euch, was heute passiert. Wer wechselt wohin, wer bleibt, wo er ist? Los geht's!