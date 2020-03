NBA, Coronavirus - Alle Entwicklungen: New Yorker Bürgermeister kritisiert Brooklyn Nets für COVID-19-Tests

Utah, Toronto, Detroit und jetzt auch Brooklyn. Während NBA-Teams alle Mitglieder ihres Stabs testen lassen können, kommen viele Bürger in den USA nicht an einen Test.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hier geht es zum Ticker der vorherigen Tage.

Coronavirus in der NBA - der News-Überblick

7.15 Uhr: Bürgermeister-Kritik an den Nets

7.55 Uhr: Los Angeles Lakers in Quarantäne

Nach dem positiven Befund von Kevin Durant reagierten auch die Lakers umgehend und steckten ihre Spieler in Quarantäne. LeBron und Co. hatten noch am 10. März die Nets zum Heimspiel empfangen. Heute sollen Tests auf Coronavirus durchgeführt werden. Mehr Infos gibt es hier.

7.20 Uhr: NBA reagiert auf Kritik wegen zu vielen Tests

Die NBA hat auf eine mögliche Bevorzugung der Labore reagiert und ein Statement von Pressesprecher Mike Bass veröffentlicht.

"Die öffentlichen Gesundheitsämter und Team-Ärzte teilen die Sorgen, dass NBA-Spieler untereinander viel Kontakt und auch nahen Kontakt mit der breiten Öffentlichkeit haben", heißt es im Statement. "Durch das viele Fliegen können sie die Verbreitung des Virus beschleunigen. Wenn die Spieler nun ihre Testergebnisse öffentlich machen, ziehen sie vielleicht die Aufmerksamkeit der jungen Leute auf sich und diese werden vorsichtiger und schützen ihre Mitmenschen."

7.15 Uhr: New Yorker Bürgermeister kritisiert Brooklyn Nets

In den USA ist es deutlich schwerer als zum Beispiel in Deutschland, um an einen COVID-19-Test zu kommen. Entsprechend gab es auch Kritik für die Meldung, dass gleich alle Spieler der Brooklyn Nets auf das Coronavirus getestet wurden.

Einer der Kritiker war auch Bill de Blasio, seines Zeichens Bürgermeister von New York. "Wir wünschen den Spielern eine schnelle Heilung", schrieb de Blasio auf Twitter. "Aber bei allem Respect sollte ein komplettes NBA-Team nicht getestet werden, während hier schwerkranke Patienten warten, um getestet zu werden. Diese Tests sollte es für die Kranken geben, nicht für die Reichen."

Die Nets bestätigten, dass es vier positive Corona-Fälle im Team gibt, darunter auch Kevin Durant, der sein positives Ergebnis gegenüber Shams Charania von The Athletic verriet. Im Moment gibt es in den USA nur 89 Labore, die einen Coronavirus-Test anbieten. Bis Dienstag gab es 4.226 offiziell gemeldete Fälle.