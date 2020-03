NFL Free Agency 2020 LIVE: Alle Trades und Deals im Ticker

Das Verhandlungsfenster ist seit Montag geöffnet, und die Deals gehen bereits im Schnelldurchgang über den Tisch: Byron Jones nach Miami, Amari Cooper bleibt in Dallas, Jack Conklin geht nach Cleveland. Für die größten Überraschungen sorgten aber die Receiver-Trades von DeAndre Hopkins (Arizona) und Stefon Diggs (Buffalo). Im SPOX Liveticker verpasst ihr auch am zweiten Tag der Free Agency keine Gerüchte, Deals oder Trades!

© getty

NFL Free Agency LIVE: Panthers geben Newton Trade-Freigabe

16.33 Uhr: Derweil basteln die Miami Dolphins weiter an ihrer Defense: Defensive End Emmanuel Ogbah unterschreibt für 2 Jahre, 15 Millionen Dollar und davon 7,5 Millionen garantiert in South Beach! Nach Byron Jones, Kyle Van Noy und Shaq Lawson bastelt Brian Flores also weiter an seiner neuen Dolphins-Defense.

16.24 Uhr: Bridgewater-Update: Auch die Patriots wollen den Ex-Saints-Backup offenbar! Das zumindest vermeldet Rapoport gerade. Sieht so aus, als hätte Bridgewater einen äußerst interessanten Markt...

16.18 Uhr: Auch Backup-Quarterbacks wollen ihr Stück vom Kuchen - und wenige sind in dieser Disziplin besser als Chase Daniel: Der Ex-Bears-Backup hat sich soeben mit den Detroit Lions auf einen Vertrag über 3 Jahre und 13 Millionen Dollar geeinigt.

16.10 Uhr: Und wer könnte dann auf Newton folgen? Laut ESPN -Informationen haben die Panthers konkretes Interesse an Teddy Bridgewater! Zusätzlich spannend: Der neue Offensive Coordinator der Panthers, Joe Brady, arbeitete 2018 mit Bridgewater in New Orleans zusammen.

16.05 Uhr: Update: Soeben haben die Panthers selbst die Meldung bestätigt. Carolina, nach eigenen Angaben, arbeitet mit Cam Newton zusammen, um einen Trade zu ermöglichen. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein , bis Newton Carolina verlässt.

16.03 Uhr: Heute könnte das Quarterback-Karussell also so richtig ins Rollen kommen: Wie Rapoport berichtet, haben die Carolina Panthers Cam Newton die Trade-Freigabe erteilt! Das heißt, Newtons Berater darf jetzt offiziell Trade-Angebote einholen. Das könnte doch eine Option für die Patriots sein!

15.56 Uhr: Die Arizona Cardinals investieren derweil in ihre Defensive Line: Defensive Tackle Jordan Phillips kommt aus Buffalo und unterschreibt für 3 Jahre . Die Cardinals hatten einen massiven Need in der Interior Defensive Line, Phillips hatte seine beste NFL-Saison im Vorjahr mit 9,5 Sacks, 13 Tackles for Loss und 16 Quarterback-Hits. Allerdings hatte er auch eine sehr hohe Sack-zu-Pressure-Quote, somit sind die Total Stats mit Vorsicht zu genießen..

15.45 Uhr: Und wir haben den nächsten Quarterback-Deal! Der kommt wenig überraschend, ist jetzt aber auch in trockenen Tüchern: Drew Brees bleibt bei den Saints! Brees unterschreibt für 2 Jahre und rund 50 Millionen Dollar im Big Easy!

Free Agency: Tom Brady verlässt die Patriots

15.35 Uhr: Die große Frage lautet jetzt natürlich: Wohin geht Tom Brady? Laut Ian Rapoport haben die Buccaneers ein starkes Angebot auf den Tisch gelegt , welches Brady wohl mindestens 30 Millionen Dollar im Jahr einbringen würde. Auch die Chargers haben wohl eine Offerte hinterlegt . Könnte ein Überraschungsteam wie Indianapolis oder Chicago noch ins Rennen einsteigen?

15.26 Uhr: Patriots-Besitzer Robert Kraft hat gerade bei ESPN gesagt: "Tom hat uns letzte Nacht kontaktiert und kam dann rüber. Wir hatten ein positives, respektvolles Gespräch . Ich wollte nicht, dass es auf diese Art und Weise endet , aber ich will, dass er das macht, was für seine persönlichen Interessen das Beste ist. Nach 20 Jahren hat er sich dieses Recht verdient. Ich liebe ihn wie einen Sohn ."

15.19 Uhr: Es ist im ersten Augenblick eine Formalität, aber die ist nicht unwichtig für die weiteren Pläne: Brady hinterlässt einen Dead Cap in Höhe von 13,5 Millionen Dollar , so war sein Vertrag strukturiert, obwohl er die Patriots als Free Agent verlässt. Das dürfte New Englands Suche nach einem potenziellen Nachfolger einschränken .

15.15 Uhr: Aber wir starten natürlich mit dem Kracher: Tom Brady wird die Patriots verlassen! Das teilte er vor einigen Minuten via Instagram mit, und es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass dieses Thema den heutigen Tag prägen wird. Nicht nur, weil es Brady ist - sondern weil seine Entscheidung eine ganze Lawine an weiteren Deals in Bewegung bringen könnte. Es könnte als Katalysator für die Deals von Philip Rivers, Teddy Bridgewater und Co. dienen.

15.10 Uhr: Herzlich Willkommen zu Tag 2 der Free Agency! Tag 1 des Verhandlungsfensters brachte schon einige teilweise absurde, in jedem Fall aber überraschende Deals - ich habe für euch alles Wissenswerte der letzten Tage mal zusammengefasst . Einfach Seite 2 durchscrollen...

NFL Free Agency 2020 - was ist bisher passiert?

Arizona Cardinals traden für DeAndre Hopkins

Die größte Sensation zum Start der Free Agency: Die Cardinals schicken einen Zweitrunden-Pick in diesem Jahr, einen Viertrunden-Pick im nächsten Jahr sowie Running Back David Johnson nach Houston - und erhalten zusätzlich zu Hopkins noch einen Viertrunden-Pick im diesjährigen Draft von den Texans zurück.

Hopkins, dessen Vertrag noch drei weitere Jahre läuft, wollte vorzeitig einen neuen Deal, welchen Houston ihm nicht geben wollte - und intern soll es zwischen dem Star-Receiver und Texans-Boss Bill O'Brien nicht mehr gut funktioniert haben. Dennoch ist der Preis überraschend gering. Arizona dürfte ihm jetzt einen neuen, verbesserten Vertrag geben, gleichzeitig aber übernehmen die Texans Johnsons gesamten Restvertrag, somit bleiben nur sechs Millionen Dollar an Dead Cap in den Cardinals-Büchern.

Buffalo Bills traden für Stefon Diggs

Nach Hopkins gab es in der Nacht zum Dienstag den zweiten großen Wide-Receiver-Trade: Stefon Diggs, der seit Monaten immer wieder via Social Media eine gewisse Unzufriedenheit in Minnesota hatte durchblicken lassen und bereits früh in der vergangenen Saison ein deutlicher Trade-Kandidat war, bekommt seinen Wunsch schließlich erfüllt - die Buffalo Bills holen den Receiver.

Die Details: Minnesota erhält einen Erst-, Fünft- und Sechstrunden-Pick im diesjährigen sowie einen Viertrunden-Pick im Draft 2021. Zusätzlich zu Diggs wandert ein Siebtrunden-Pick 2020 nach Buffalo. Die Bills haben damit in Person von Diggs, John Brown und Cole Beasley auf einen Schlag eines der ligaweit besten Wide-Receiver-Trios und verschaffen Josh Allen weiter exzellente Umstände. Minnesota dagegen muss jetzt neben Cornerback auch Wide Receiver mit hoher Priorität behandeln.

Amari Cooper bleibt in Dallas

Es wurde kritischer als es Cowboys-Fans lieb sein kann, am Ende aber bleibt Amari Cooper in Dallas. Beide Seiten hatten sich nicht bis zum Start des Verhandlungsfenster geeinigt, somit war Cooper zunächst auf dem Markt - und die Washington Redskins hatten offenbar einen ernsthaften Versuch unternommen.

Am Ende aber konnte Dallas die Oberhand bewahren - und das wird teuer: 5 Jahre, 100 Millionen Dollar, davon 60 Millionen garantiert. Dallas hält seine Nummer-1-Waffe.

49ers verlängern mit Armstead - und traden Buckner

Die 49ers haben für die beiden großen Defensive-Line-Moves am ersten Free-Agency-Tag gesorgt. Zunächst einigte sich San Francisco mit seinem eigenen Free Agent Arik Armstead auf einen neuen Deal (5 Jahre, 85 Millionen Dollar). Als das in trockenen Tüchern war, war der Weg frei für den Trade von DeForest Buckner.

Der Defensive Tackle wird für einen Erstrunden-Pick (13 Overall) nach Indianapolis getradet, die 49ers haben somit zwei Picks in der ersten Runde des kommenden Drafts. Buckner soll bei den Colts zudem bereits einen neuen Vertrag vorgesetzt bekommen haben, welcher ihn mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt in Höhe von 21 Millionen Dollar zum zweitbestbezahlten Defensive Tackle der NFL machen würde.

Darüber hinaus bleibt Free-Agent-Safety Jimmie Ward in San Francisco. Der flexible Safety, der eine wichtige Rolle in der Niners-Defense spielt, unterschreibt für 3 Jahre und bis zu 28,5 Millionen Dollar.

Dolphins holen Byron Jones und Kyle Van Noy

Die Miami Dolphins wollen ihren Umbruch jetzt mit erhöhter Geschwindigkeit vorantreiben, das hat der erste Tag der Free Agency deutlich gemacht. Die Dolphins holten Byron Jones für 5 Jahre, 82,5 Millionen Dollar und davon 57 Millionen garantiert - der Nummer-1-Cornerback der Free Agency geht also nach South Beach und bildet dort gemeinsam mit Xavien Howard das mit Abstand teuerste Cornerback-Duo der Liga.

Doch die an diesem Punkt waren die Dolphins noch nicht fertig: Auch Kyle Van Noy kommt nach Miami, der Ex-Patriots-Hybrid-Linebacker kennt Dolphins-Coach Brian Flores noch bestens und unterschreibt für 4 Jahre, bis zu 51 Millionen Dollar.

Darüber hinaus kommen mit Shaq Lawson (3 Jahre, bis zu 30 Millionen Dollar) und Ereck Flowers (3 Jahre, bis zu 30 Millionen Dollar, 19,95 Millionen garantiert) zwei weitere Free Agents aus dem zweiten Regal, die dringende Baustellen adressieren.

Browns holen Hooper, Conklin und Keenum

Cleveland war am ersten Free-Agency-Tag überaus aktiv. Austin Hooper, der in den 2-Tight-End-Sets unter Stefanski eine große Rolle bekommen sollte, hat einem Vertrag über 4 Jahre, 44 Millionen Dollar, 23 Millionen garantiert zugestimmt.

Mit Jack Conklin landet der beste Offensive Lineman auf dem Markt in Cleveland, der Right Tackle wird für 3 Jahre, 42 Millionen Dollar, 30 Millionen garantiert unterschreiben. Cleveland hat damit eine seiner beiden großen Tackle-Baustellen adressiert. Außerdem ist Case Keenum (3 Jahre, 18 Mio., 10 Mio. garantier) der neue Backup-Quarterback hinter Baker Mayfield und wird mit Stefanski wiedervereint, beide kennen sich noch aus Minnesota.