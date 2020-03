NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

NFL Free Agency 2020: Der Start im Liveticker

NFL Free Agency: Was macht Tom Brady?

17.07 Uhr: Es ist offiziell Legal Tampering Zeit - sprich: Die Berater der angehenden Free Agents dürfen jetzt mit anderen Teams sprechen. Und da es keine neuen Deals für Tom Brady, Amari Cooper und Jameis Winston gab, sondieren deren Berater jetzt intensiv den Markt und können Verträge mit neuen Teams aushandeln. Laut Rapoport werden die Chargers und Buccaneers bei Brady anklopfen...

16.59 Uhr: Und es gibt pünktlich zur Deadline tatsächlich noch einen Franchise Tag! Die Minnesota Vikings halten Safety Anthony Harris - und damit ist auch klar, wohin der mit der Cousins-Verlängerung gerade frei geschaufelte Cap Space fließt. Harris war eine der Top-Cover-Safeties der letzten eineinhalb Jahre und hätte vermutlich einen sehr guten Markt gehabt.

16.54 Uhr: Und da deutet sich womöglich schon der angedeutete David-Johnson-Trade: Berichten zufolge scannen die Houston Texans gerade den Running-Back-Markt. Ein mögliches Ziel? David Johnson! Houston verliert mit Lamar Miller und Carlos Hyde zwei Backs, die Texans haben Cap Space aber nicht sonderlich viel Draft-Kapital. Johnson wäre aufgrund seines Vertrags ohne (größere) Draft-Munition zu haben...

16.47 Uhr: Die Cleveland Browns haben sich von Safety Morgan Burnett getrennt. Zusätzlich haben sie Running Back Kareem Hunt einen Second-Round-Tender gegeben. Somit würde Cleveland einen Zweitrunden-Pick erhalten, sollte ein Team Hunt einen Vertrag anbieten, auf welchen Cleveland nicht reagiert.

16.39 Uhr: Und wir haben noch einen Franchise Tag: Die New England Patriots geben ihren Tag Guard Joe Thuney. Nachdem die Patriots gestern mit Devin McCourty verlängert hatten, hält New England somit einen weiteren kritischen Free Agent.

16.31 Uhr: Mal ein kleiner Hinweis der Wett-Experten: Bei den Buchmachern ist Tampa Bay inzwischen Favorit auf Brady - vor den Patriots!

16.25 Uhr: Die Arizona Cardinals haben als erstes Team dieser Offseason den Transition Tag verwendet - für Running Back Kenyan Drake . Der Transition Tag ist günstiger als der Franchise Tag , kostet für einen Running Back aber immer noch geschätzt zwischen neun und zehn Millionen Dollar. Es bleibt abzuwarten, ob die Cardinals im Gegenzug einen Trade einfädeln, um David Johnson loszuwerden. Andernfalls hätten sie enorme Summen - über 22 Millionen Dollar - in der kommenden Saison in ihr Backfield investiert.

16.19 Uhr: BREAKING: Eine etwas andere News, aber durchaus erwähnenswert: Der NFL-Draft findet wie geplant vom 23. bis zum 25. April statt. Die NFL-Insider Ian Rapoport und Mike Garafolo berichteten soeben, dass der Draft zwar ohne Zuschauer steigt, stattfinden aber soll der zeitlich wie geplant. Wie genau die Picks verkündet werden und was auf den Networks übertragen wird ist derweil noch offen.

16.15 Uhr: Die zentrale Storyline für die nächsten beiden Tage ist natürlich Tom Brady . Mit der Tannehill-Vertragsverlängerung ist Tennessee logischerweise vom Tisch . CBS berichtete gestern, dass Brady durchaus Interesse an einem Wechsel nach San Francisco gehabt hätte, die 49ers sollen ihm allerdings ebenfalls eine Absage erteilt haben. Mehreren Berichten vom gestrigen Sonntag zufolge sollen nur zwei realistische Optionen im Rennen bleiben: die Patriots - und die Tampa Bay Buccaneers! Wo seht ihr Brady in der kommenden Saison?

16.10 Uhr: Das ging ja schon gut los, ich fasse mal die letzten eineinhalb Stunden zusammen :

Die Vikings verlängern um 2 Jahre mit Kirk Cousins

Die Cowboys geben Dak Prescott den exklusiven Franchise Tag. Weitere reguläre Tags gibt es für: A.J. Green; Derrick Henry, Bud Dupree, Leonard Williams, Chris Jones, Shaq Barrett. Hier gibt's die Tag-Übersicht über alle Spieler.

Die Packers verpflichten Ex-Browns-Linebacker Christian Kirksey sowie Ex-Lions-Right-Tackle Rick Wagner.

Die Falcons entlassen drei Veterans und schaffen so Cap Space: Running Back Devonta Freeman, Offensive Lineman Ty Sambrailo und - dieser Name zumindest kommt überraschend - Nummer-1-Cornerback Desmond Trufant müssen sich neue Teams suchen.

Free Agency: Cowboys geben Prescott den Franchise Tag

16.03 Uhr: Und die Packers werden nochmal vor dem Start der Free Agency aktiv! Green Bay hat sich laut Rapoport mit Rick Wagner geeinigt , der Right Tackle war jüngst in Detroit entlassen worden. Damit ist auch klar: Bryan Bulaga , Green Bays langjähriger Right Tackle und angehender Free Agent, wird keinen neuen Deal erhalten und kommt auf den Markt.

15.55 Uhr: Umbruch derweil in Atlanta: Die Falcons trennen sich übereinstimmenden Berichten zufolge von drei Veterans: Nummer-1-Cornerback Desmond Trufant sowie Running Back Devonta Freeman werden demzufolge entlassen. Auch Offensive Lineman Ty Sambrailo muss sich ein neues Team suchen.

15.47 Uhr: Und wir bleiben in Minnesota, für einen Fullback-Deal! Die Vikings geben Fullback C.J. Ham einen neuen Vierjahresvertrag über bis zu 12,25 Millionen Dollar!

15.41 Uhr: Wir haben Details zum Vertrag von Kirk Cousins : Der neue Deal beläuft sich auf zusätzliche 2 Jahre und 66 Millionen Dollar . Insgesamt also ist er jetzt über 3 Jahre und 96 Millionen Dollar an die Vikings gebunden, davon sind 61 Millionen voll garantiert . Weitere 35 Millionen sind im Verletzungsfall garantiert und werden zum Start der 2021er Saison voll garantiert, ein Zeitpunkt, zu dem Minnesota finanziell nicht aus dem Deal rauskommen wird. De facto also ist es ein nahezu garantierter Vertrag über die nächsten drei Jahre . Minnesota gewinnt strukturell zehn Millionen an Cap Space für 2020.

15.33 Uhr: BREAKING: Die Dallas Cowboys geben Dak Prescott den Franchise Tag! Mehr noch, es handelt sich um den exklusiven Franchise Tag , welcher Prescott für ein Jahr bindet und ihm 33 Millionen Dollar vollständig garantiert beschert. Prescotts Berater kann somit keine Angebote anderer Teams einholen. Dallas hat jetzt bis zum 15. Juli Zeit, um Prescott einen langfristigen Deal zu geben. Andernfalls kann er die kommende Saison nur unter dem Tag bestreiten. Eine Übersicht über alle Spieler, die den Tag erhalten haben, findet ihr übrigens hier .

Eine genaue Erklärung, wie der Franchise Tag funktioniert, gibt's hier !

15.26 Uhr: Und die Titans sind gleich nochmal dabei: Tennessee gibt laut Adam Schefter Derrick Henry den Franchise Tag. Nachdem Ryan Tannehill jetzt langfristig gebunden ist, bleibt der nächste große Free-Agent-Name in Tennessee. Spannend ist jetzt die Frage, ob sie es schaffen, auch Right Tackle Jack Conklin zu halten.

15.21 Uhr: Wir haben inzwischen auch mehr Details was die Franchise Tags angeht - diese Deadline endet um 16.59 Uhr, also eine Minute, ehe das Verhandlungsfenster beginnt. Berichten zufolge werden A.J. Green (Cincinnati) und Leonard Williams (Giants) den Tag erhalten. Laut Rapoport geben außerdem die Steelers Bud Dupree sowie die Buccaneers Shaq Barrett den Tag. Damit ist klar: Tampa Bay kann Jameis Winston nicht mehr den Franchise Tag geben...

NFL: Vikings verlängern mit Kirk Cousins

15.15 Uhr: Die Packers derweil adressieren ihre Linebacker-Baustelle bereits vor dem Start der Free Agency: Christian Kirksey war in Cleveland entlassen worden und konnte somit bereits jetzt unterschreiben. In Green Bay erhielt der Linebacker jetzt einen Vertrag über 2 Jahre und bis zu 16 Millionen Dollar!

15.08 Uhr: Die erste Breaking News des Tages kommt aus Minnesota! Die Vikings haben mit Kirk Cousins verlängert . Das bestätigte sein Berater, es soll sich um eine Vertragsverlängerung um 2 Jahre handeln. Cousins wäre andernfalls in sein letztes Vertragsjahr gegangen, es ist davon auszugehen, dass der Move Cap Space für diese Offseason kreiert.

15.05 Uhr: Davor aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Es ist natürlich völlig klar, dass auf der Welt gerade wichtigere Dinge passieren als die NFL Free Agency und viele Menschen ganz andere Sorgen haben - gesundheitlich, aber auch was ihre Jobs angeht - und die Free Agency sowie generelle Berichterstattung darüber im Moment unpassend finden. Ich war und bin selbst auch unschlüssig, ob man die Free Agency nicht hätte verschieben sollen . Auf der anderen Seite ist es, und auch da stimme ich zu, für viele eine willkommene Abwechslung und unter der Prämisse, dass der Part der Free Agency, der heute beginnt, ohne größere direkte Kontakte funktioniert, darf man es als Fan vielleicht auch einfach als solche wahrnehmen. Also: Hände waschen, zuhause bleiben, und die Ablenkung wo immer möglich genießen! Viel Spaß!

15.00 Uhr: Und damit Herzlich Willkommen zum offiziellen Start der NFL Free Agency! Um 17 Uhr unserer Zeit geht es los, dann öffnet das Verhandlungsfenster und erfahrungsgemäß dauert es dann nicht lange, bis die ersten großen Deals über die Bühne gehen.

NFL Free Agency: Das war los am Sonntag

Wechsel fanden am gestrigen Sonntag zwar noch nicht statt, und doch passierte immens viel. Ein kleiner Überblick: