Corona-Ticker: Bielefeld würde bei Saisonabbruch "auf Barrikaden gehen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hier geht es zu den wichtigsten News des Vortages zum Coronavirus.

8.59 Uhr - NBA kehrt wohl erst frühestens im Juni zurück

In der NBA werden wohl länger als gedacht keine Spiele stattfinden. Laut ESPN wird mit einer Fortsetzung der Liga frühestens im Juni gerechnet.

Das wäre offenbar das Best-Case Szenario. Damit dürfte die NBA deutlich länger als die von Comissioner Adam Silver ausgegebenen 30 Tage ruhen.

Den Corona-Ticker mit allen relevanten News zur NBA findet Ihr hier.

8.42 Uhr - Bielefeld würde bei Saisonabbruch "auf Barrikaden gehen"

Im Falle des Eintretens des Worst-Case-Szenarios, dem Abbruch der Saison, gäbe es im Profi- sowie im Amateurbereich einige Härtefälle. In der 2. Liga träfe es beispielsweise Tabellenführer DSC Arminia Bielefeld hart.

Im Interview mit dem kicker sagte Geschäftsführer Markus Rejek: "Man kann nicht hingehen und sagen, wir tun so, als wenn die Saison nicht gespielt worden wäre. Da können Sie sich vorstellen, da werden wir als Arminia Bielefeld komplett auf die Barrikaden gehen."

8 Uhr - Aaron Hunt ärgern Fake-News über Corona: "Sehr irritierend"

HSV-Profi Aaron Hunt ärgert sich über die Fake-News, die im Zuge der Berichterstattung über das Coronavirus kursieren: Ich verfolge viele Vorgänge, aber die vielen Fake-News sind schon sehr irritierend und ärgerlich, stören immens", sagte er der Bild .

Als zweifacher Familienvater versuche er, Menschenansammlungen zu meiden, betont aber auch: "Man kann sich ja nicht Zuhause einigeln. Natürlich steht die Gesundheit für uns alle Bürger an erster Stelle. Ich habe keine Angst vor Corona, aber Respekt."

Am Dienstag sollen sich die HSV-Profis wieder im Stadion treffen, falls es denn eine Ausnahmegenehmigung der Stadt zum Training gibt. "Ich bin sehr gespannt, wie die Entscheidung der DFL am Montag aussehen wird. Ich gehe davon aus, dass die Saison noch zu Ende gespielt werden wird", erklärte der ehemalige Bremer.

7.38 Uhr - Fredi Bobic: "Es geht nicht um Recht, es geht um Vernunft"

In einem Gastbeitrag für den kicker hat Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic zu Besonnenheit im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen: "In diesen Tagen geht es nicht um die Champions League oder den Klassenerhalt. Es geht darum, Balance zu halten und ein Thema zu bewältigen, das wir alle nicht kennen."

Zwar rede Bobic "am liebsten nur über Sport", aber in der jetzigen Situation gehe es primär "um die Gesundheit aller unserer Mitarbeiter, ja aller am Produkt Fußball Beteiligter". Dabei sei es die richtige Entscheidung der DFL gewesen, am vergangenen Freitag den Spielbetrieb vorerst einzustellen, was am Ende "ein völlig alternativloser Beschluss" war.

Ob getroffene Entscheidungen allesamt zum gewünschten Ergebnis führen, sei für keinen absehbar: "Es geht auch nicht um Recht, es geht um Vernunft. Keiner von uns hat mit diesem Thema Erfahrungen. Im Übrigen auch die Politik nicht. Wir haben eine Aufgabe zu bewältigen, die sich uns in dieser Größe noch nie gestellt hat. Deshalb ist Geschlossenheit so wichtig."

7.30 Uhr - Frau von Mikel Arteta: "Meinem Mann geht es gut"

Bereits am Sonngtagabend hat sich Lorena Arteta, Frau von Arsenal-Coach Mikel, zur Corona-Erkrankung ihres Mannes geäußert. "Meinem Mann geht es gut. Es ist wahr, dass er Symptome des Virus' hatte, aber die Symptome hätten ihn nie davon abgehalten, in einer normalen Situation zur Arbeit zu gehen", sagte sie in einer Videobotschaft bei Instagram .

Zudem erklärte sie: "Er hatte Fieber, etwas Kopfschmerzen, aber das war's. Das ist seine Erfahrung. Meine Kinder und ich sind vollkommen gesund." Bereits am Freitag schieb Arteta selbst, dass es ihm "schon besser" gehe und die "Gesundheit eines jeden" momentan das einzige sei, was zähle.

7.26 Uhr: DFL-Versammlung bespricht finanzielle Probleme der Klubs

In Frankfurt kommen heute Vertreter der 36 Profi-Klubs zusammen, um unter anderem über die finanziellen Auswirkungen des Coronavirus' auf die Vereine zu sprechen. Denn sollte die Saison tatsächlich abgebrochen werden, würden die Klubs geschätzte 680 Millionen Euro aus den Bereichen Sponsoring, TV- und Ticketeinnahmen verlieren.

Mit Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, Mainz 05, dem 1. FC Köln, dem SC Paderborn und dem 1. FC Nürnberg listet die Bild gleich sechs Klubs auf, für die ein solches Szenario existenzbedrohend sein könnte. Bei diesen fehlen finanzstarke Investoren sowie Einnahmen aus den internationalen Wettbewerben, um ausbleibende Gelder zu kompensieren.

Während Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle zugibt, dass "erhebliche Einschnitte" unvermeidbar wären, appelliert Düsseldorfs Vorstand Thomas Röttgermann an die Solidarität aller Klubs: "Die Vereine müssen da zusammenhalten. Die Reicheren müssen denen, die wirtschaftliche Probleme haben, helfen."

Keine Gefahr besteht laut Bild -Informationen für den BVB, der auf einen Jahresumsatz von etwa 500 Millionen Euro kommt, Zugang zu Krediten hat und außerdem auf Vermögenswerte zurückgreifen kann. Ähnliches gilt für Schalke 04 und den Hamburger SV.

Als Problem für sämtliche Klubs erweise sich zudem die Tatsache, dass die DFL keine Absicherung gegen Spielabsagen wegen Pandemien habe. Somit fließen keine TV-Gelder mehr, sollte die Saison abgebrochen werden. Anders sei dies in England, Spanien oder Italien.