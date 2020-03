NFL Free Agency 2020: Die Transfers der NFL im Liveticker

Die NFL Free Agency 2020 steht kurz bevor. Transfers bahnen sich an und ein neues CBA könnte schon heute verkündet werden. SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Jaguars traden Campbell zu Ravens

17.40 Uhr: Nun geht es richtig los! Die Jacksonville Jaguars werden Edge-Rusher Calais Campbell zu den Baltimore Ravens traden! Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Im Gegenzug erhält Jacksonville einen Fünftrunden-Draftpick.

Campbell geht in sein finales Vertragsjahr und dürfte sehr gut rein passen in die Defense der Ravens, die so sehr nach Pass-Rushern sucht.

Campbell wird Stand jetzt 15 Millionen Dollar in der kommenden Saison verdienen, die komplett nicht garantiert sind. Der Trade macht für die Jaguars also 15 Millionen an Cap Space frei, denn es ist keinerlei Dead Money vorhanden.

Tennessee Titans: Langfristiger Deal für Ryan Tannehill?

17.10 Uhr: Kommen wir zur Abwechslung mal zur tatsächlichen Free Agency: Die große Frage bleibt ja weiterhin, wo Quarterback Tom Brady künftig spielen wird. Ein Team, das wohl entgegen der Gerüchte der vergangenen Wochen und Monate doch kein allzu großes Interesse haben soll, sind die Tennessee Titans.

Wie ESPN berichtet, arbeiten die Titans vielmehr mit Hochdruck hinter den Kulissen an einem neuen langfristigen Deal mit Ryan Tannehill. Sollte das funktionieren, hätten sie zudem die Möglichkeit, Derrick Henry per Franchise Tag zu halten. Das müsste dann aber schon bis morgen über die Bühne gehen ...

NFL Draft wohl nicht in Las Vegas

16.30 Uhr: Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob der NFL Draft tatsächlich Ende April stattfindet. Aber offenbar scheint die NFL zumindest schon mal nicht mehr mit Las Vegas wie vorgesehen zu planen. Andy Slater, ein Radio-Moderator von FOX Sports in Florida berichtet nämlich, dass die NFL bereits die Gastgeber-Hotels in Vegas informiert hat, dass der Draft nicht dort stattfinden wird.

Damit einhergehend planen zahlreiche Hotels in der Stadt der Sünde bereits ab Montag ihr Geschäft im Zuge der Corona-Krise zurückzufahren und nur noch vereinzelt Restaurants, Gästezimmer und Casinos zu öffnen.

NFL und NFLPA beraten Verschiebung der Free Agency

16.20 Uhr: Zurück zum Elefanten im Raum - das Coronavirus.

Wie Pro Football Talk berichtet, werden NFL und NFLPA nach Wahl des neuen Gewerkschaftspräsidiums sowie der CBA-Wahl anfangen, um über eine Verschiebung der Free Agency zu reden.

Zuvor schon hatten vereinzelte Funktionäre sowie Saints-Coach Sean Payton in dieselbe Kerbe geschlagen. Ausgang offen, doch PFT führt den äußeren Eindruck eines Starts des Liga-Jahres in der aktuellen Lage als möglichen Grund an. Wir bleiben dran.

NFL: Salary Cap für 2020 steht fest

16.15 Uhr: Eine nicht ganz unwichtige Information für alle Teams ist nun bestätigt: Die Salary Cap für 2020 steht fest. Die Gehaltsobergrenze für jedes Team liegt offiziell bei 198,2 Millionen Dollar. Insgesamt dürfen Teams 242,9 Millionen Dollar ausgeben, wenn man Gehaltsboni der Vorjahre sowie Zusatzleistungen berücksichtigt.

Diese Spieler erhalten den Franchise Tag

16.05 Uhr: Bis morgen können Teams noch Franchise Tags verteilen. Fünf Teams allerdings haben sich schon entschieden und Franchise-Spieler bestimmt. Die Washington Redskins allerdings sind die einzige, die bislang zum exklusiven Franchise Tag gegriffen haben. Sie halten Guard Brandon Scherff auf diese Weise gehalten. Das heißt: Er wird auch 2020 in DC unter Vertrag stehen und kann mit keinem anderen Team verhandeln.

Hier haben wir eine Übersicht über die bisher bekannten Franchise Tags:

Spieler Position Team Hunter Henry Tight End Chargers Yannick Ngakoue Edge-Rusher Jaguars Justin Simmons Safety Broncos Matthew Judon Edge-Rusher Ravens Brandon Scherff Guard Redskins

NFL: Neues CBA bringt Cowbows und Titans in Schwierigkeiten

15.50 Uhr: Um das nochmal zu betonen: Mit dem neuen CBA geht der "normale" Liga-Betrieb weiter, es gibt also keine Ausnahmeregelungen für ein finales Tarifvertragsjahr. Das heißt: Teams können nur einen eigenen Free Agent per Franchise oder Transition Tag mehr oder minder sicher halten.

Gerade für Teams wie die Dallas Cowboys oder Tennessee Titans ist das nicht unproblematisch. Die Cowboys haben gleich drei "Big-Name-Free-Agents", nämlich Dak Prescott, Amari Cooper und Byron Jones. Ging man bisher noch davon aus, dass zumindest mal Prescott und Cooper per Tag belegt werden würden - Jones wird im Grunde schon von allen abgeschrieben -, bleibt es nun wohl ziemlich sicher bei Dak. Cooper wird damit auf den Markt kommen und könnte richtig Kasse machen.

Analog dazu müssen sich auch die Titans entscheiden, ob der (Franchise) Tag an Quarterback Ryan Tannehill oder Running Back Derrick Henry geht. Der jeweils andere kommt auf den Markt. Die Kontrolle des jeweiligen Teams über die prominenten eigenen Spieler ist damit deutlich vermindert.

NFL in Zeiten von Corona

15.40 Uhr: Das Coronavirus geht freilich auch nicht an der NFL vorbei. Aufgrund der Jahreszeit sind natürlich vorerst keine Spiele betroffen, die normalen Abläufe der Liga und der Teams allerdings sehr wohl. Bereits jetzt ist klar, dass das League Meeting Ende März in Florida abgesagt wurde. Zudem schränken Teams derzeit ihre Reiseaktivitäten mit Blick auf den Draft, aber auch die Free Agency merklich ein.

Zudem haben im Prinzip alle Colleges ihre Pro Days abgesagt, sodass Teams auch hier nicht die Möglichkeit haben, sich potenzielle Draft-Kandidaten näher anzuschauen. Dennoch darf man momentan davon ausgehen, dass sich an der Planung der kommenden Tage nichts verändert. Sprich: Die Deadline für Franchise/Transition Tags bleibt der morgige Montag um 16.59 Uhr MEZ. Die Legal-Tampering-Periode beginnt ebenfalls Montag und das Liga-Jahr startet am Mittwoch um 21 Uhr MEZ.

NFL: Spielergewerkschaft segnet neues CBA ab

15 Uhr: Nun ist es amtlich! Die NFL und die Spielergewerkschaft NFLPA haben sich auf ein neues CBA - den Tarifvertrag - geeinigt. Die Spieler stimmten mehrheitlich dafür, das CBA-Angebot der Teameigner anzunehmen und somit wird selbiges noch zum Start des neuen Liga-Jahres am Mittwoch in Kraft treten.

Ein klares Ergebnis kam bei der Wahl der Spieler allerdings nicht zustande. 1019 Ja-Stimmen standen 959 Gegenstimmen gegenüber. Doch das war genug, denn eine einfache Mehrheit reichte letztlich aus.

Die unmittelbare Konsequenz aus diesem Ergebnis, gerade mit Blick auf die Free Agency, ist nun, dass die Teams wie üblich nur einen aus Franchise Tag und Transition Tag verwenden können, nicht beide. Letzteres wäre nur möglich gewesen, wenn dies tatsächlich das finale Jahr des CBA gewesen wäre.

NFL: Wichtigste Änderungen durch das neue CBA

Bereits in der kommenden Saison 2020 bringt das neue CBA zwei extra Playoff-Teams mit sich. Pro Conference kommen nun sieben Teams in die Playoffs, also auch drei Wildcards! Ab 2021 wiederum sehen wir dann 17 Regular-Season-Spiele pro Team. Entsprechend wird die Preseason ab dann auch auf drei Spiele gekürzt.

Die beste Nachricht in dieser Sache dürfte aber die Tatsache sein, dass dieser neue Tarifvertrag sicherstellt, dass "wir" über die kommenden zehn Jahre wieder Ruhe haben an dieser Front. Eine vorzeitige Ausstiegsklausel scheint es derweil nicht zu geben für keine der beiden Seiten.

Unseren App-Usern sei diese Zusammenstellung ans Herz gelegt: Hier bekommt Ihr alle Änderungen nochmal zum Durchklicken!