Corona-Ticker: UEFA sagt alle CL- und EL-Spiele für nächste Woche ab - Premier League bis 3. April unterbrochen

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Coronavirus: News-Überblick vom 13. März

12.06 Uhr: Auch Premier League unterbrochen

12:02 Uhr: SCP-Coach Steffen Baumgart unter Corona-Verdacht

11:06 Uhr: UEFA sagt alle CL- und EL-Spiele für nächste Woche ab

10.51 Uhr: DHB will bis 19. April pausieren

10:39 Uhr: Offiziell: Ligue 1 mit sofortiger Wirkung unterbrochen

10.22 Uhr: DFL schlägt Aussetzung bis 2. April vor

6.55 Uhr: City-Profi ebenfalls unter Quarantäne gesetzt

2.55 Uhr: Hudson-Odoi positiv auf COVID-19 getestet - Chelsea in Quarantäne

0.12 Uhr: Offiziell! Formel-1-Auftakt in Australien abgesagt

Hier geht es zu den wichtigsten News des Vortages zum Coronavirus.

12:34 Uhr: Hanning von Länderspiel-Absage verärgert

DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat die Niederlande für ihre Absage des Handball-Länderspiels gegen die deutsche Mannschaft scharf kritisiert. "Wir können alles absagen, und ich halte das Aussetzen der Spiele grundsätzlich für richtig, aber über die kurzfristige Absage des Länderspiels bin ich extrem verärgert", sagte Hanning dem SID: "Es waren alle Voraussetzungen geschaffen, die Mannschaften waren vor Ort, und dann so etwas. Das Vorgehen der Niederländer missbillige ich."

Das für Freitagabend angesetzte Debüt von Neu-Bundestrainer Alfred Gislason hätte aufgrund der Corona-Krise ohne Zuschauer stattfinden sollen. Doch der niederländische Verband sagte seine Teilnahme keine 24 Stunden vor dem geplanten Anpfiff ab.

12:33 Uhr: Formel E pausiert für mindestens zwei Monate

Die Formel E hat ihre Saison für mindestens zwei Monate ausgesetzt. Wie die Elektroserie mitteilte, wird über ein neu eingeführtes Flaggensystem entschieden, wann Rennen wieder stattfinden können

12.23 Uhr: BVB-PK ebenfalls abgesagt

Die Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Revierderby gegen Schalke 04 ist ebenfalls abgesagt worden. Die Königsblauen, Frankfurt und Gladbach hatten sich bereits am Vormittag gegen eine Ausrichtung entschieden.

12.19 Uhr: Badminton - DBV verschiebt Länderspiele

Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) hat die für den 6./7. April in Frankenthal und Bad Hersfeld geplanten Länderspiele gegen Schottland wegen des Coronavirus verschoben. Die Begegnungen sollen im Herbst nachgeholt werden.

12.06 Uhr: Premier League offiziell unterbrochen

Die Meldung hat sich bewahrheitet. Die Premier League hat beschlossen, dass der Spielbetrieb bis zum 3. April unterbrochen wird. Der englische Verband FA und die English Football League (EFL) mit der zweitklassigen Championship sowie der League One und Two (3. und 4. Liga) folgten diesem Beschluss ebenso wie der Frauen-Fußball auf der Insel.

12.02 Uhr: SCP-Trainer Baumgart unter Corona-Verdacht

Nach Informationen der Bild-Zeitung steht Paderborns Trainer Steffen Baumgart unter Corona-Verdacht. Demnach liege der SCP-Trainer krank im Bett des Team-Hotels in Düsseldorf und zeige dabei Corona-typische Symptome aufzeigen. Ein Test wurde bereits durchgeführt, die Ergebnisse sind aber noch offen.

11:36 Uhr: Positiver Befund beim 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat bekannt gegeben, dass sich Spieler, Trainer und Staff des Vereins am Mittwochabend vorsorglich einem Corona-Test unterzogen haben. Dabei wurde eine namentlich nicht genannte Person positiv getestet." Der Verein hat bereits Kontakt mit den zuständigen Behörden aufgenommen und wird alle weiteren notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten", heißt es in der Meldung.

11.33 Uhr: Revierderby - Polizei auch bei Geisterspiel mit Großaufgebot

Auch beim Revierderby ohne Zuschauer ist die Dortmunder Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. "Wir sind mit ausreichend Personal aufgestellt", sagte Polizeisprecherin Dana Seketa auf SID -Anfrage: "Wir müssen damit rechnen, dass in der Stadt viel los sein wird."

Weil die Fans sich nicht auf den gewohnten Wegen ins Stadion begeben, gebe es "größere Fragezeichen", sagte Seketa, "wir müssen schauen, was an anderen Standorten passiert."

Beide Vereine hatten ihre Fans dazu aufgefordert, am Samstag nicht zur Arena zu reisen. Bereits bei der Partie gegen Gladbach und Köln gab es bereits einen großen Andrang vor der Arena.

11:29 Uhr: Premier League wird wohl bis 4. April unterbrochen

Und auch die Premier League zieht offenbar nach. Laut BBC-Reporter Dan Roan denken die englische Liga und der Verband darüber nach, den Spielbetrieb bis zum 4. April zu unterbrechen. Demnach soll noch heute eine Entscheidung getroffen werden.

11:14 Uhr: BFV bis 23. März ausgesetzt

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat den Spielbetrieb bis einschließlich 23. März 2020 ausgesetzt. Weitere Informationen will der BFV im Laufe des heutigen Tages veröffentlichen.

11:06 Uhr: Spiele von Champions League und Europa League abgesagt

Die Spiele der Champions League und der Europa League sind für die nächste Woche offiziell abgesagt worden. Das gab die UEFA am Freitagvormittag bekannt. Auch die Partien der Youth League werden nicht stattfinden.

Darüber hinaus wird die geplante Auslosung der Viertelfinal-Paarungen an einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

10.58 Uhr: UEFA denkt offenbar über Final Four nach

Nach Informationen der französischen Zeitung L'Equipe denkt die UEFA offenbar darüber nach, die Champions League und Europa League nach einigen Wochen fortzuführen. Dabei soll es zwei Szenarien für die Fortführung der Wettbewerbe geben, die sich aufgrund der Spielabsagen terminlich als schwierig gestaltet.

Eine Überlegung soll sein, ab dem Halbfinale ein Final Four, wie es beispielsweise im Handball üblich ist, auszurichten. Somit könnten die vier Teams an dem Ort spielen, wo auch das Finale stattfinden soll. Präsident Aleksander Ceferin präferiert dem Bericht zufolge hingegen, dass das Viertel- und Halbfinale in jeweils nur einem Spiel an einem neutralen Ort ausgetragen wird.

10.51 Uhr: DHB will bis 19. April pausieren

Das Präsidium des Deutschen Handballbundes ist in einer Sitzung am Freitagvormittag zu dem Entschluss gekommen, den Spielbetrieb bis mindestens zum 19. April auf allen Ebenen auszusetzen. Dies umfasse insbesondere die LIQUI MOLY HBL, die Handball Bundesliga Frauen sowie die 3. Liga und Jugend-Bundesliga Handball und die Spielbetriebe aller Landesverbände und deren Gliederungen, heißt es in der Meldung.

10.47 Uhr: FC Everton - Spieler und Trainerstab in Quarantäne

Alle Spieler der ersten Mannschaft des FC Everton sind in Quarantäne gesetzt worden, nachdem ein nicht namentlich genannten Profi des Vereins Symptome auf Covid-19 aufgezeigt hatte. Das gaben die Toffees in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Auch der gesamte Trainerstab wird isoliert.

10.40 Uhr: Hannover - Dresden abgesagt

Nach den zwei Coronavirus-Fällen bei Hannover 96 findet die für Sonntag geplante Zweitliga-Partie gegen Dynamo Dresden nicht statt. Das gab die DFLam Freitag bekannt. Wann die Partie nachgeholt werden kann, ist offen. Die Niedersachsen hatten bereits zuvor eine Absetzung beantragt.

10.39 Uhr: Ligue 1 und 2 mit sofortiger Wirkung unterbrochen

Der französische Fußball-Verband (LFP) hat offiziell beschlossen, die Ligue 1 und 2 mit sofortiger Wirkung zu unterbrechen. Damit wird es an diesem Wochenende und bis auf weiteres keine Spiele in Frankreichs höchsten Ligen geben.

10.35 Uhr: Pressekonferenzen von Gladbach und Schalke abgesagt

Der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach haben ihre Pressekonferenzen vor den Spielen am Wochenende wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "In Anbetracht der Situation halten wir es nicht für sinnvoll, eine PK mit Medienvertretern abzuhalten", teilten die Königsblauen am Freitagmorgen mit.

10.30 Uhr: DTTB setzt Spielbetireb bis 17. April aus

Auch der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat den Spielbetrieb ausgesetzt. Das gab das TTB-Präsidium nach einer Telefonkonferenz am Freitagmorgen bekannt.

10:22 Uhr: DFL-Präsidium schlägt Aussetzung bis 2. April vor

In einer offiziellen Meldung hat die DFL der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Spielbetriebs der Bundesliga und 2. Bundesliga ab dem kommenden Dienstag bis einschließlich 2. April, was dem Ende der Länderspielpause entspricht, vorgeschlagen. "Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen - aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte", heißt es in dem Schreiben. Der 26. Spieltag soll allerdings wie geplant ohne Zuschauer stattfinden.

10:07 Uhr: ARD - DFL diskutiert Unterbrechung und Saison-Verlängerung

Wie die ARD-Sportschau berichtet, diskutieren die Vereine der 1. und 2. Bundesliga derzeit über eine Unterbrechung der Saison. Zeitgleich soll über eine eine mögliche Aussetzung der Saison für vier Wochen und eine Verlängerung der Spielzeit bis zum 30. Juni. verhandelt werden. An diesem Tag würden viele Profiverträge enden.

9:57 Uhr: Partie zwischen Werder und Leverkusen wohl vor Absage

Nach Informationen des NDR steht das Heimspiel von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen (Montag, 20.30 Uhr) vor einer Absage. Demnach erwartet die Stadt Bremen trotz des vorgesehenen Geisterspiels mindestens 1000 Menschen rund ums Weserstadion, weshalb Innensenator Ulrich Mäurer dem Senat von einer Austragung abraten wolle.

8.46 Uhr: 26. Bundesliga-Spieltag vor Absage

Es deutet wohl alles darauf hin, dass der am heutigen Freitag beginnende 26. Bundesliga-Spieltag noch abgesagt wird. Eine Entscheidung diesbezüglich soll am Nachmittag fallen. Dies berichtet die Rheinische Post .

Demnach besprechen sich derzeit der Ligenverband und die Vereine über eine Absage. Mit der Partie zwischen Düsseldorf und Paderborn würde der Spieltag an diesem Freitagabend eigentlich starten, am Samstag stünde das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke an.

8.15 Uhr: BL-Aussetzung? Heute DFL-Konferenz

Nach Informationen der Sportschau soll es am heutigen Freitagvormittag zu einer Telefonkonferenz des DFL-Präsidiums kommen, um über die Tagesordnung der DFL-Volllversammlung zu beschließen. Diese Sitzung soll über den weiteren Fortgang der beiden ersten deutschen Bundesligen entscheiden. Es ist möglich, dass die Liga wie beispielsweise in Spanien oder Italien ausgesetzt wird. Stand jetzt wird der 26. Spieltag komplett vor Geisterkulissen ausgetragen.

7.32 Uhr: Japan plant Olympia nicht ohne Zuschauer

Mitglieder der japanischen Regierung haben am Freitag den von US-Präsident Donald Trump ins Gespräch gebrachten Vorschlag, die Olympischen Spiele 2020 ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, eine klare Absage erteilt. Trump hatte am Donnerstagabend sowohl eine Verschiebung um ein Jahr als auch "Geisterspiele" vorgeschlagen.

"Ich bin mir der Äußerungen von Präsident Trump bewusst, aber weder das IOC noch das Organisationskomitee erwägen, die Spiele zu verschieben oder abzusagen", sagte Japans Sportministerin Hashimoto am Freitagmorgen auf einer Pressekonferenz. Auch eine Reduzierung der Zuschauerzahl lehnte sie ab: "Wir denken absolut nicht darüber nach."

6.55 Uhr: City-Profi ebenfalls unter Quarantäne gesetzt

Manchester City teilte mit, dass sich ein Profi des Teams von Pep Guardiola in Quarantäne befindet, nachdem ein Mitglied seiner Familie Symptome aufwies. City nannte den Namen des Spielers nicht, englische Medien berichten, dass es sich um den Franzosen Benjamin Mendy handeln soll.

3.15 Uhr: Golf - Players Championship ebenfalls abgesagt

Wie die PGA Tour in der Nacht auf Freitag vermeldete, wurde The Players Championship, das inoffizielle fünfte Major des Golf-Kalenders, nach der ersten Runde abgebrochen. Aufgrund der Coronakrise hat die PGA zudem beschlossen, alle Tour-Events in den kommenden Wochen abzusagen. "Zu diesem Zeitpunkt ist es das Richtige für unsere Spieler und Fans, zu pausieren", heißt es in einem Statement.

2.55 Uhr: Hudson-Odoi positiv auf COVID-19 getestet

Callum Hudson-Odoi wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der FC Chelsea in der Nacht auf Freitag auf seiner Homepage bekannt. Demnach hätte der 19-Jährige bereits am Montag erste Symptome einer leichten Erkältung gezeigt, seitdem habe er nicht mehr am Training teilgenommen.

Nachdem am Donnerstagabend die positiven Testergebnisse den FC Chelsea erreichten, wurde Hudson-Odoi unter Quarantäne gestellt. Das gilt auch für die komplette Mannschaft sowie den Trainerstab und weiteres Klub-Personal, das Kontakt mit dem Linksaußen hatte.

Zuvor wurde bereits bekannt, dass auch Arsenal-Manager Mikel Arteta sich mit dem Virus infiziert hat . Die Premier League, die eigentlich angekündigt hatte, den Spieltag am kommenden Wochenende planmäßig zu absolvieren, hat für Freitagmorgen eine Krisensitzung anberaumt.

0:28 Uhr: Ligue 1 setzt Spielbetrieb ebenfalls aus

Als eine der letzten Ligen Europas hat auch die französische Ligue 1 eine Pause eingelegt. "Bis auf Weiteres" werden keine Spiele im französischen Fußball stattfinden, sagte FFF-Präsident Noel Le Graet mit. Damit setzen auch alle männlichen und weiblichen Amateurmannschaften aus.

0:12 Uhr: Offiziell! Formel 1 sagt Australien-GP ab

Jetzt ist es offiziell: Die Formel 1 hat sich in Abstimmung mit der FIA nun doch zu einer vollständigen Absage des Rennwochenendes in Australien durchgerungen. Das teilte die F1 am späten Donnerstagabend mit.

0:06 Uhr: Vettel bereits aus Australien abgereist?

Wie mehrere Medien berichten, sollen mehrere Formel-1-Piloten bereits aus Australien abgereist sein, darunter Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Zudem hat Mercedes den Weltverband FIA und die Formel 1 um eine Absage des Grand Prix gebeten. Offiziell findet er aber weiterhin statt.