Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League will sich Bayer Leverkusen heute Abend eine gute Ausgangslage für das Erreichen der nächsten Runde erspielen. Hier im Liveticker könnt Ihr die Partie ausführlich verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Europa League: Glasgow Rangers gegen Bayer Leverkusen im Liveticker - 0:0

15.: Bellarabi bekommt - nachdem der Ball schon im Aus war - noch einen mit vom Gegner, der ihm auf den Fuß tritt. Außerdem rutscht er hinter der Grundlinie aus. Seitdem humpelt er etwas. Bosz schaut auch schon etwas besorgt in Richtung des Rechtsaußen.

13.: Hohes Gegenpressing von Bayer 04 und dadurch ein schneller Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Das ist in etwa die Marschroute im vorderen Defensivverbund.

10.: Nach der Ecke kommt Demirbay erneut an den Ball und zieht von rechts in den Strafraum, weil Arfield den Zweikampf verweigert. Mit sehr viel Platz fabriziert der Linksfuß aber einen schwachen Abschluss, der zehn Meter links am Tor vorbeigeht.

9.: Flanke von links, die Havertz verlängert in Richtung von Bellarabi. Diesmal wird sein Schuss aus rund zwölf Metern zu einer Ecke abgefälscht.

7.: Die Rangers machen im 4-3-3-System die Mitte weitgehend zu. Das Spiel von Bayer wird zumeist heute über die Außen laufen.

5.: Für Leverkusen wird es darauf ankommen, in den Zweikämpfen nicht zu häufig als zweiter Sieger hervorzugehen. Eine gewisse Physis wird heute von allen Spielern zu erwarten sein. Technisch ist die Werkself natürlich deutlich besser besetzt.

2.: Und dennoch früh ein erster Abschluss für Leverkusen. Demirbay flankt aus dem Halbfeld in Richtung von Bellarabi, dessen Volley aber fliegt weit über den Kasten.

1.: Der Platz scheint heute ein großer Faktor zu werden. Denn der ist alles andere als einfach zu bespielen. Schon die ersten Kurzpässe hoppeln unnötig hoch. Ein Abschlusstraining konnte auf dem Platz nicht stattfinden.

1.: Los geht's!

Europa League: Glasgow Rangers gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, Tapsoba, Dragovic - Weiser, Havertz, Aranguiz, Demirbay, Wendell - Diaby, Bellarabi

Hradecky - Tah, Tapsoba, Dragovic - Weiser, Havertz, Aranguiz, Demirbay, Wendell - Diaby, Bellarabi Glasgow Rangers: McGregor - Barisic, Goldson, Edmundson, Tavernier - Davis, Arfield, Kamara - Kent, Morelos, Aribo.

Vor Beginn: Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es los.

Vor Beginn: Obwohl bei den Rangers zuhause meist nur wenige Tore fallen, erwarten wir ein offen geführtes Spiel. Schiedsrichter ist Simon Marciniak aus Polen. In wenigen Augenblicken geht es im Ibrox los.

Vor Beginn: Im Fokus stehen heute für uns zwei Youngster: Auf Seiten der Rangers Ianis Hagi, der seit seiner Ankunft in Glasgow fünf Scorerpunkte in zehn Spielen auflegen konnte. Allerdings sitzt er - wie anfangs angesprochen - erst einmal nur auf der Bank. Bei den Leverkusenern hat Kai Havertz zu alter Stärke zurückgefunden. Fünf Scorerpunkte in den vergangenen vier Ligaspielen sprechen eine deutliche Sprache.

Vor Beginn: Bayer Leverkusen sollte aber aufgrund der Leistungen aus den vergangenen Wochen mit breiter Brust im Ibrox Stadium auflaufen. Seit dem Pokalerfolg über Stuttgart Anfang Februar schreitet die Werkself von Sieg zu Sieg - zuletzt mit einem überlegenen 4:0-Erfolg über Frankfurt.

Vor Beginn: Wir kommen mal wieder zurück zum heutigen Spiel. Vom Papier her sollte die Werkself doch vorne sein. Obwohl die Rangers in dieser Spielzeit sich mehr als solide zeigen. Bis auf die zuletzt erlittene 0:1-Heimniederlage gegen Hamilton, sind die Schotten in den vergangenen Wochen zuhause nicht zu schlagen gewesen. Vor allem in der Europa League: sieben Siege und ein Remis stehen zu Buche.

Vor Beginn: Fragt sich nur, ob das Duell zwischen den Rangers und Leverkusen, das vor Zuschauern ausgetragen wird, überhaupt in der kommenden Woche ins Rückspiel geht. Denn die UEFA hat für Dienstag ein außerordentliches Treffen angesetzt. Dort könnte womöglich festgelegt werden, dass sowohl Champions League als auch Europa League vorerst abgesagt werden und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Demnach würde die Europameisterschaft 2020 ins Jahr 2021 verschoben. All das ist aber auch erst einmal nur Spekulation.

Vor Beginn: Der Fußball in Europa steht mehr denn je auf der Kippe. Das Coronavirus zieht immer weitere Kreise. Einzelne Mannschaften müssen in Quarantäne, die Duelle in der Europa League zwischen Inter Mailand - Getafe und Sevilla - Rom finden überhaupt nicht statt, andere Spiele werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Vor Beginn: Peter Bosz nimmt Paulinho wieder aus der Startelf. Dafür lässt er heute mit drei Innenverteidigern spielen - Tah, Tapsoba und Dragovic. Gegen die schottische Härte soll Bayer demnach gut gegenhalten. Das bedeutet auch, dass sich sein System auf 3-5-2 ändert. Weiser und Wendell bilden die Außen.

Vor Beginn: Steven Gerrard stellt im Gegensatz zum 1:0-Sieg über Ross Couny etwas um. Ianis Hagi sitzt erstmal auf der Bank, für ihn ist Arfield von Beginn an dabei. Auch Polster ist erst einmal draußen, Tavernier ist heute Rechtsverteidiger.

Vor Beginn: Als Schiedsrichter ist der Israeli Orel Grinfeld im Einsatz, assistiert von seinen Landsmännern Hassan, Yarkoni und Schmuelevitz sowie Videoassistent Joao Pinheiro aus Portugal.

Vor Beginn: Ab 21 Uhr rollt im Ibrox-Stadium in Glasgow der Ball. Im Stadion finden bis zu 50.817 Zuschauer Platz - und diese werden auch erwartet. Trotz Coronavirus sind in Schottland Zuschauer zugelassen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Partie Glasgow Rangers gegen Bayer Leverkusen.

Glasgow Rangers gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel der Werkself in Schottland ist live im Free-TV zu sehen. RTL überträgt ab 20.15 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller. Die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund führen anschließend durch die Partie.

Außerdem wird die Begegnung von DAZN übertragen. Der Streamingdienst, den Ihr einen Monat kostenlos testen könnt, zeigt zudem Spiele der Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division und 40 Spiele der Bundesliga.

