LASK - Manchester United heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der LASK befindet sich derzeit im Höhenflug. Zwar schied man im Cup-Halbfinale gegen Red Bull Salzburg aus, doch in der Liga grüßen die Linzer weiterhin von ganz oben, in der Europa League schaffte man es sogar erstmals ins Achtelfinale. Nun wartet niemand Geringerer als Manchester United. Das Team von Valerien Ismael ist krasser Außenseiter, doch in dieser Rolle scheinen sich die Linzer pudelwohl zu fühlen, wie die bisherige EL-Saison zeigt.

ManUnited kann getrost als Traumlos gesehen werden, denn viel attraktiver geht es in der EL nicht mehr. Doch das Team von Ole Gunnar Solskjaer hatte diese Saison immer wieder Probleme tiefe Abwehrreihen zu knacken und in Kontern nicht anfällig zu sein. Dies könnte dem LASK in die Karten spielen.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 12.03.2020 LASK Manchester United 18:55 Uhr Linzer Stadion/Gugl (Geisterspiel)

LASK - ManUnited wird zum Geisterspiel

Das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen dem LASK und Manchester United geht ohne Zuschauer über die Bühne. Das gab der Verein am frühen Dienstagnachmittag bekannt. Das Stadion wäre mit 14.000 Besuchern ausverkauft gewesen.

Grund ist die jüngste Vorgabe der Bundesregierung, die helfen soll, die Coronavirus-Epidemie einzudämmen.

LASK vs. Manchester United: Europa League im Fernsehen und Livestream

Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt die heutige Partie um 18.55 Uhr live über die volle Länge auf allen Geräten mit funktionierender Internetverbindung.

Außerdem zeigt DAZN auch alle anderen Europa-League-Duelle. Für 119,99 Euro im Jahresabonnement oder 11,99 im Monat könnt Ihr zahlreiche Live-Events aus der Champions League, Europa League, LaLiga und der Serie A sehen. Der Probemonat ist gratis.

Des weiteren kann man das Spiel auch im Fernsehen bzw. Free-TV verfolgen. So strahlt der Sender Puls4 ausgewählte Matches der österreichischen Europa-League-Teilnehmer aus. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.55 Uhr.

Linzer ASK - ManUnited: Europa-League-Achtelfinale im Liveticker

Alternativ kann man sich auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 18.55 Uhr immer auf den neuesten Stand bringen.

LASK vs. Manchester United: Die Aufstellungen

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Wostry - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Tetteh, Raguz, Frieser

Ersatz: T. Gebauer - Celic, Reiter, Haudum, Müller, Balic, Sabitzer, Klauss

Es fehlen: Goiginger, Potzmann (beide Kreuzbandriss), Wiesinger, Filipovic (beide gesperrt)

Manchester United : Romero - Shaw, Lindelöf, Maguire - Dalot, McTominay, Fred, Williams - Bruno Fernandes - Greenwood, Ighalo

Ersatz: De Gea - Bailly, Jones, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mata, Pereira, Matic, Lingard, James, Martial

Es fehlen: Pogba, Rashford (beide verletzt)

LASK vs. ManUnited: Die Schiedsrichter

Schiedsrichter: Artur Dias (POR)

Asisstenten: Rui Tavares (POR), Paulo Soares (POR)

Vierter Offizieller: Hugo Miguel (POR)

Statistik: LASK in der Europa League, die bisherigen Spiele