Coronavirus - Alle Entwicklungen in der NBA: Mehrere Teams unter Quarantäne - auch G-League-Saison unterbrochen

Die NBA befindet sich derzeit in Gesprächen mit den 30 Teambesitzern, wie mit dem sich auch in den USA weiter ausbreitenden Coronavirus umzugehen ist. Hier erfahrt Ihr alle neuesten Entwicklungen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA: Mehrere Teams in Quarantäne

Brian Windhorst ( ESPN ) berichtet, dass Spielern, die in den vergangenen Tagen gegen die Jazz gespielt haben, von der Liga aufgetragen wurde, sich selbst unter Quarantäne zu stellen. Zu den betroffenen Teams gehören die Cavaliers, Knicks, Celtics, Pistons und Raptors. Laut Shams Charania ( The Athletic ) haben die Kanadier ihren Spielern mitgeteilt, dass sie sich für 14 Tage abschotten sollen, zudem werden sie noch am Donnerstag auf das Virus getestet.

Auch die Jazz sitzen weiterhin in ihrer Kabine in der Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City fest. Dort warten die Spieler laut Royce Young ( ESPN ) mit Schutzmasken ausgerüstet darauf, ebenfalls auf den Coronavirus getestet zu werden.

Wie Mark Cuban gegenüber Tim MacMahon ( ESPN ) erklärte, habe die NBA den Teams mitgeteilt, dass sie weiterhin trainieren dürfen. Die Spieler haben aber die Vorgabe erhalten, sich vorerst nicht mit Besuchern von außerhalb der jeweiligen Stadt zu treffen.

Bei vielen Teams und Spielern herrscht aber offenbar noch Unsicherheit, wie man mit der Situation umgehen soll. Laut Tim MacMahon (ebenfalls ESPN ) warten beispielsweise die Lakers-Spieler derzeit auf Anweisungen vom Team, wie die nächsten Schritte aussehen werden. Ziemlich sicher dürften sich alle NBA-Spieler in den kommenden Tagen Coronavirus-Tests unterziehen.

Wegen Coronavirus: NBA unterbricht Saison 2019/20

Nach dem Bekanntwerden des positiven Coronavirus-Tests bei Rudy Gobert hat die NBA die Saison 2019/20 vorläufig unterbrochen.

Das Statement der NBA im Wortlaut:

"Ein Spieler der Utah Jazz wurde positiv auf COVID-19 getestet. Das Testergebnis wurde kurz vor dem Tip-Off des Spiels zwischen den Jazz und Thunder bekannt. Danach wurde das Spiel abgesagt. Der betroffene Spieler war nicht in der Arena.

Die NBA unterbricht den Spielplan nach dem Ende der heutigen Spiele bis auf weiteres. Die NBA wird die Auszeit nutzen, um die nächsten Schritte in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie zu bestimmen."

NBA: Pelicans-Spieler erzwingen wohl Spielabsage

Eigentlich hätten die Partien in der Nacht auf Donnerstag noch stattfinden sollen, bevor die NBA die Saison bis auf weiteres unterbricht. Doch die Partie zwischen den Pelicans und Kings in Sacramento wurde kurz vor Tip-Off abgesagt, offenbar auf Drängen der Spieler.

Das berichtet Sam Amick von The Athletic . Die Pelicans weigerten sich offenbar, das Parkett zum Aufwärmen zu betreten. "Unsere Jungs wollen nicht spielen", wird eine Quelle aus dem Umfeld des Teams von Amick zitiert. Als die Absage in der Arena offiziell verkündet wurde, buhten die anwesenden Kings-Fans.

Die NBA gab als offiziellen Grund an, dass einer der Referees Anfang der Woche bei einem Jazz-Spiel im Einsatz war. Die Absage sei nun eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen.

Coronavirus: Schock-Moment auch im College-Basketball

Auch im College-Basketball musste ein Team in der Nacht auf Donnerstag in Folge eines Corona-Verdachts unter Quarantäne gestellt werden. Im Spiel zwischen Nebraska und Indiana im Rahmen des Big-Ten-Turniers fühlte sich der ehemalige NBA- und heutige Nebraska-Coach Fred Hoiberg nicht wohl.

Wenige Minuten vor dem Ende der Partie verließ er die Arena und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend musste sein Team in der Kabine ausharren, bevor die Ärzte Entwarnung geben konnten. Bei Hoiberg verlief eine Corona-Test negativ, wie das Team bekanntgab. Der 47-Jährige leide unter einer normalen Erkältung.

NBA G-League wird ebenfalls unterbrochen

Wie die G-League in einen offiziellen Statement mitteilte, wird auch die aktuelle Spielzeit in der Entwicklungsliga auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Dies geschehe als Antwort auf "die Coronavirus-Pandemie und nach der Ankündigung der NBA, den Spielplan zu unterbrechen", heißt es in der Pressemitteilung.

NBA und Teams besprechen Optionen: Vorerst keine Fans?

Vor der Unterbrechung der Saison von Seiten der NBA wurden bei einem Meeting des Board of Governors der Umgang mit dem Virus besprochen. Wie Adrian Wojnarowski und Zach Lowe von ESPN vermelden, stimmten die 30 Teambesitzer darüber ein, dass aufgrund des Coronavirus entweder die Saison vorerst ohne Fans in den Arenen fortgesetzt oder es zu einer Unterbrechung des Spielplans kommen wird.

Offenbar präferierten die Teams allerdings die erstgenannte Option. Es gab aber angeblich auch mehrere Teams, die bereit waren, die Saison zu unterbrechen, wodurch sich der NBA-Kalender nach hinten schieben könnte. Dabei könnte laut Kevin O'Connor ( The Ringer ) aber die Arena-Verfügbarkeit in den einzelnen Städten zum Problem werden.

Die meisten Teams hätten aber eine Fortsetzung der Saison bevorzugt. Durch den Ausschluss von Zuschauern und nun die vorläufige Unterbrechung der Saison erwartet die Liga angeblich finanzielle Verluste in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Ein Team, die Knicks, habe sich laut Woj dafür ausgesprochen, den Status Quo solange beizubehalten, bis es offizielle Vorgaben von den Behörden gibt.

Zuvor kam es am Mittwoch bereits zu einem Treffen zwischen der NBA und der Spielergewerkschaft, der National Basketball Players Association. Dabei wurden nach Informationen der ESPN -Journalisten ebenfalls mögliche Optionen besprochen, wie die Liga auf den Coronavirus reagieren soll. Auch in diesem Meeting mit den Vertretern der Spieler wurde demnach die Möglichkeit, Spiele vorerst ohne die Fans auszutragen, diskutiert. Auch die NCAA hat bereits vermeldet, dass March Madness ohne Zuschauer stattfinden wird.

Wegen Coronavirus: Warriors vs. Nets als Geisterspiel

Am Mittwoch wurde bereits bekannt, dass die Golden State Warriors als erstes Team ein Geisterspiel abhalten werden . In der Nacht von Donnerstag auf Freitag treffen die Dubs im heimischen Chase Center auf die Brooklyn Nets, das Team habe in Absprache mit dem County San Francisco entschieden, die Partie vor leeren Rängen auszutragen - dazu wird es nun allerdings nach der Unterbrechung der Saison nicht kommen.

Das teilten die Warriors in einem offiziellen Statement mit, der Grund sei "die wachsende Sorge über die Verbreitung von COVID-19". Die Fans bekommen das Geld für die Eintrittskarten erstattet. Zuvor hatten die Behörden in San Francisco Events mit Ansammlungen von 1000 Menschen oder mehr verboten.

"Man spürt die Energie in der Arena immer schon in der Kabine und im Tunnel. Wenn das Spiel startet, wird es komisch sein, aber ich denke, wir werden leicht in einen Flow kommen", sagte Warriors-Star Stephen Curry angesprochen auf das erste Geisterspiel in der NBA-Historie.

NBA: Verlegung der Spiele wurde wohl ebenfalls diskutiert

Neben den Optionen, Geisterspiele auszutragen oder die Saison zu unterbrechen, stand in NBA-Kreisen offenbar auch eine Verschiebung einzelner Spiele in andere Städte zur Debatte.

Laut Adrian Wojnarowski ( ESPN ) könnten Teams unter Umständen das Heimrecht tauschen oder Spiele auf neutralem Boden außerhalb von Krisengebieten austragen. Dies hätte allerdings einen enormen organisatorischen Aufwand zur Folge. Wahrscheinlicher erscheint derzeit das Szenario, dass die Spiele ohne Fans stattfinden.