PSG vs. BVB: Champions-League-Achtelfinale heute im Liveticker

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions-League-Achtelfinale im Liveticker: PSG vs. BVB - 2:0 (2:0)

68. WECHSEL BVB: Torghan Hazard, Julian Brandt

68. Gelbe Karte Juan Bernat Velasco für den Torschützen zum 2:0 - es ist seine zweite Verwarnung seit Saisonbeginn.

64. WECHSEL PSG: Pablo Sarabia García, Kylian Mbappé Lottin

63. Paris geht sehr hart in die Zweikämpfe in dieser Phase der Partie. Spielern wie Sancho und Hazard auf Seiten der Dortmunder gefällt das gar nicht. Der BVB kommt einfach nicht spielerisch durchs Mittelfeld an den Strafraum. In diesem Spiel ist das Fehlen von Taktgeber Reus doch sehr auffällig.

61. Mats Hummels sieht die Gelbe Karte für ein Foul an Cavani. Auch für ihn ist es seine zweite in dieser Saison in der Champions League.

58. Wenn schon von den leeren Rängen keine Stimmung auf den Platz kommt, dann nehmen jetzt zumindest die Emotionen auf dem Rasen zu. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League - nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.

56. 5 Minuten bleiben dem BVB ja noch, um mit einem Tor zunächst einmal die Verlängerung zu erzwingen. Dafür muss aber langsam die Offensive - dann wohl auf Kosten der Defensive - gestärkt werden.

54. Aus etwa 25 Metern schlenzt Di Maria den Ball von links mit links an der BVB-Mauer vorbei. Bürki ist aber im bedrohten linken Eck und faustet den Ball weit weg.

54. Freistoß für die Hausherren!

53: Jetzt doch wieder zu sorglose Borussen: Anstatt eine Umschaltaktion durch die Mitte schnell und direkt durchzuspielen, schnappt sich PSG-Innenverteidiger Kimpembe den Ball von Hazard.

Dortmund direkt wacher

51. Sancho kann weitermachen, die Partie läuft auch schon wieder.

50. Das Spiel ist unterbrochen, da Sancho in einem Zweikampf mit Kehrer einen Schlag auf den Fuß abbekommen hat.

49. Guerreiro bringt den Ball von rechts etwa bis zum ersten Pfosten, wo Haaland postiert ist. Anfangen kann er in enger Bewachung mit dem halbhoch heranfliegenden Ball aber nichts.

47. Dortmund versucht die Initiative zu übernehmen, Paris steht aber am eigenen Strafraum kompakt und macht da keine Lücken auf.

46. Das Spiel geht weiter. Keine Wechsel bei beiden Mannschaften für den Moment.

HALBZEIT

Halbzeit: Die Pausenführung für die Franzosen ist verdient, allerdings fällt sie zu diesem Zeitpunkt wohl um ein Tor zu hoch aus. Dass es nicht mit einem 0:1 in die Pause ging, hat sich der Bundesligist allerdings selbst zuzuschreiben. Unmittelbar vor der Pause agierte die Favre-Elf im Mittelfeld zu sorglos und ließ Paris gewähren. Die Gastgeber bestimmen die Partie vom Anpfiff weg mit ballsicherem Kombinationsspiel und wirkungsvollem Pressing gegen das Dortmunder Aufbauspiel. Auch das 0:1 hatte sich Dortmund selbst zuzuschreiben: Hakimi verlor bei einem Standard Neymar aus den Augen. Der Viertelfinaleinzig ist nicht unmöglich, dafür braucht es aber eine deutliche Leistungssteigerung - und vor allem Tore.

45+3. Pause jetzt im Prinzenprak in Paris. PSG führt gegen den BVB mit 2:0.

45+1. Toooor! PARIS SAINT-GERMAIN - Borussia Dortmund 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzen die Franzosen nach. Er lenkt nach einem Angriff der Gastgeber, den die Dortmunder nicht unterbinden, den Ball im Strafraumzentrum mit der Fußspitze ins Tor. Die Vorlage kam per Flachschuss aus spitzem Winkel von rechts von Sarabia.

45+1. Tooooooor! PARIS SAINT GERMAIN - Borussia Dortmund 2:0

Bernat mit dem 2:0

45. Eine wenig Mut machende Statistik für Dortmund: Paris hat keines seiner letzten 35 CL-Spiele nach einer Pausenführung verloren. Zuletzt passierte das im März 2001.

41. Dortmund versucht nun zumindest, schneller und häufiger in Abschlusspositionen zu kommen und diese dann auch für Versuche in Richtung Navas-Gehäuse zu nutzen. Hazard schießt aus 17 Metern flach links vorbei.

40. Fünf Minuten vor der Pause sind vor leeren Rängen in diesem "Geisterspiel" noch zu absolvieren. Begeisternde Szene gab es zwar auch schon einige wenige, vieles andere ist aber auch erschreckend einfallslos. Paris verteidigt seine Führung gegen den BVB ziemlich souverän.

38. Nach einem Pass von Guerreiro ist Sancho links im Strafraum in aussichtsreicher Situation. Abspiel oder Abschluss? Der Offensivspieler des BVB entscheidet sich für den Schuss aus spitzem Winkel aufs kurze Eck. Navas ist wieder auf dem Posten und pariert sicher.

Haaland kaum Anteile am Spiel

36. Sancho tritt einen Freistoß aus knapp 30 Metern mit rechts über die Mauer, aber PSG-Schlussmann Navas hat im Fünfer keine Mühe, die Kugel dann mit beiden Händen abzufangen.

35. Die Gastgeber pressen extrem hoch gegen den Aufbau der Borussen, die sich aus diesen Situationen nicht spielerisch zu befreien wissen. Oft sind Flugbälle ins Mittelfeld die Folge, die dann Paris abfängt.

33. Dortmund gewinnt zwar etwas mehr Zweikämpfe als der Gegner (57:43 Prozent), das alleine bringt dem Bundesligisten auf dem Platz aber keine großen Vorteile.

31. Dortmund hat bisher in diesem Spiel noch kein Mittel gegen das ballsichere Spiel der Franzosen gefunden, die auch viel mehr Tempo in ihren Aktionen haben. Das 1:0 würde Paris nach dem 1:2 im Hinspiel reichen, um ins Viertelfinale einzuziehen. BVB-Trainer Favre muss seinen Spielern nun ein anderes Konzept an die Hand geben. Bisher ist das in allen Belangen zu wenig.

29. Es war der dritte Treffer von Neymar in dieser Champions-League-Saison.

28 . Ecke, Tor. Di Maria bringt den Ball von rechts nur halbhoch in die Mitte des BVB-Strafraums. Dort verliert Hakimi den Brasilianer Neymar aus den Augen. Fünf Meter vor dem Tor hat der Angreifer wenig Mühe, die Kugel einzuköpfen.

28. Tooooooor ! PARIS SAINT GERMAIN - Borussia Dortmund 1:0

Neymar macht per Kopf das Tor

24. Foul oder nicht an der Starfraumgrenze? Zagadous Einsatz gegen Di Maria an der Torauslinie wird vom VAR mit einigen Sekunden Verspätung überprüft. Dann bekommt Schiri Taylor das Signal aufs Ohr: alles sauber. Weiterspielen.

22. Das war knapp: Bei einem Angriff der Dortmunder über die linke Seite wird der Ball wieder flach in die Box gespielt. Haaland lauert an der Strafraumgrenze, aber Kimpembe und Marquinhos in der PPSG-Innenverteidigung klären im letzten Moment.

20. Die Passquote bei den Franzosen liegt bei überragenden fast 93 Prozent bisher. Dortmund muss enger an die ballführenden PSG-Akteure, um in den Zweikämpfen Druck auszuüben.

18. Gute Aktion der Dortmunder, die über Hakimi auf der rechten Seite die Abwehr von PSG durchbrechen. Die flache Hereingabe von Hakimi verpasst in der Mitte am Fünfer der grätschende Haaland. Dann folgt aber nur Sekunden später ein Distanzschuss von Hazard, der rechts am Tor vorbeifliegt.

16. Erling Haaland sieht die Gelbe Karte.

15. Im Stadion ist es nun sehr still, die Anfeuerungen, die man in der Anfangsphase von außerhalb des Stadions vernahm, waren wohl technisch verstärkt übertragen worden. Nun hört man vor allem die Anweisungen der Seitenlinie und die Kommandos auf dem Platz.

14. Langsam schaffen es die Gäste aus Dortmund etwas besser, den Ball auch mal etwas länger in den eigenen Reihen zu behaupten. So kommt mehr Ruhe ins Spiel - und die eigene Abwehr kann mal durchatmen.

12. Gut 70 Prozent Ballbesitz haben sich die Gastgeber bis hierhin erspielt. Entscheidend aber ist das nicht. Dortmund verteidigt ordentlich eng an den Gegenspielern.

10. Zehn Minuten sind gleich vorbei. Der BVB beschränkt sich komplett aufs Absichern des eigenen Strafraums. Das geht klar auf Kosten von möglichen Umschaltaktionen, die nicht schnell gespielt werden. So wird das Mittelfeld kaum einmal überbrückt.

Neymar fällt auf die Schulter

9. Das Spiel geht weiter. Und es sieht so aus, als dass Neymar auch gleich wieder mitspielen kann. Wenn auch mit schmerzverzerrtem Gesicht.

8. Hummels grätscht gegen Neymar. Der fällt im Mittelfeld zu Boden und wird nun an der rechten Schulter behandelt.

7. Eine Flanke von Sarabia von links im Stadion landet bei Witsel, der den Ball aus der Gefahrenzone köpft.

6. Die ersten fünf Minuten sind ohne Abschluss in einem der beiden Strafräume vergangen.

4. Die Franzosen versuchen die Partie mit viel eigenem Ballbesitz zu bestimmen und das Geschehen nach vorne zu verlagern.

2. Heißt also: Paris muss nach vorne spielen, die Dortmunder werden sicher erst einmal versuchen, in der Abwehr einen sicheren Stand zu finden.

1. Nach dem 2:1 für den BVB im Hinspiel steht fest: Eine Verlängerung gibt es nur, wenn Paris heute Abend ebenfalls mit 2:1 gewinnt. Siegen die Franzosen mit 1:0, sind sie weiter. Alle anderen PSG-Erfolge mit einem Tor Differenz würden den BVB jubeln und ins Viertelfinale einziehen lassen.

1.: Das Spiel beginnt.

Anpfiff

Vor Beginn. Beim Hinspiel vor drei Wochen waren mehr als 66.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion. Sie sahen einen knappen 2:1-Erfolg der Borussia, für den vor allem Erling Haaland mit seinen beiden Treffern verantwortlich zeichnete. Neymar war der zwischenzeitliche Ausgleich für die Franzosen gelungen.

Vor Beginn. Wie gerade eben beim Bundesliga-Nachholspiel zwischen Gladbach und Köln (2:1) werden auch in Paris keine Zuschauer im Stadion sein. Das "Geisterspiel" ist die Folge der Schutzmaßnahmen in Frankreich gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen. Die Gesundheit steht an erster Stelle, das müssen die Fußball-Fans und -Verantwortlichen in diesen Tagen und Wochen in vielen Städten und Stadien akzeptieren. Nicht alle tun sich leicht damit.

Vor Beginn: Durch den 2:1-Heimsieg im Hinspiel hat die Borussia eine sehr gute Ausgangslage vor dem Rückspiel. Eine Niederlage könnte sogar zum Weiterkommen reichen. Alle Szenarien, wie es der BVB ins Viertelfinale schafft, haben wir hier für Euch aufgedröselt.

Vor Beginn: Aufgrund der Coronaepidemie wird das Spiel ohne Zuschauer auf den Rängen stattfinden. Anpfiff im Pariser Prinzenpark ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund.

PSG - BVB: Die Aufstellungen

PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar - Sarabia, Cavani

Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar - Sarabia, Cavani BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard

Champions League: Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund im TV und Livestream

Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Übertragung der Champions League in diesem Jahr. Während DAZN das Hinspiel gezeigt hat, läuft das Rückspiel beim Pay-TV-Sender.

Ab 19.30 Uhr beginnt bei Sky die Vorberichterstattung. Ab 21 Uhr kommentiert Kai Dittmann die Partie. Außerdem könnt Ihr bei Sky die Konferenz mit dem Parallelspiel Liverpool gegen Atletico sehen.

Zudem bietet der Sender zum Einzelspiel und der Konferenz Livestreams an. Diese sind entweder über Sky Go oder Sky Ticket abrufbar.

Auf DAZN könnt Ihr dafür Liverpool gegen Atletico Madrid in voller Länge sehen.

