Champions League, Achtelfinal-Rückspiele: Diese Partien stehen in dieser Woche an

Die Rückspiele im Achtelfinale der Champions League stehen an. SPOX verrät Euch, welche Mannschaften in dieser Woche gegeneinander antreten und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

Champions League: Diese Spiele stehen in dieser Woche an

Zwei deutsche Mannschaften bestreiten in dieser Woche die Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale.

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 10. März 21 Uhr RB Leipzig Tottenham Hotspur Dienstag, 10. März 21 Uhr Valencia CF Atalanta Bergamo Mittwoch, 11. März 21 Uhr FC Liverpool Atletico Madrid Mittwoch, 11. März 21 Uhr Paris Saint-Germain Borussia Dortmund

Champions League im TV und Livestream sehen

Die Champions League wird in Deutschland und Österreich vom Streamingdienst DAZN und Pay-TV-Sender Sky übertragen. Beide Sendeanstalten haben sich anhand einer Picking-Rule auf folgende Übertragungen geeinigt ( Hier findet Ihr alle Infos dazu ):

RB Leipzig - Tottenham Hotspur: Sky

Valencia CF - Atalanta Bergamo: DAZN

FC Liverpool - Atletico Madrid: DAZN

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund: Sky

Neben der Champions League zeigt DAZN die komplette UEFA Europa League sowie das Beste aus MLS, Serie A, Ligue 1, Primera Division und weiteren europäischen Top-Ligen. Hinzu kommen die Freitags-, Montags- und die frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr) der Bundesliga im Abo. Für alle Mehrsport-Freude hat der Streaming-Dienst auch Live-Events aus NBA, NFL, MLB, NHL, Darts, UFC, Boxen, Tennis, Rennsport, Beachvolleyball etc. im Angebot.

Das DAZN-Abo kostet 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Ihr könnt aber auch ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abschließen und müsst somit nur zehn Euro pro Monat zahlen.

Bei Sky seht Ihr neben den Einzelspielen zudem alle Spiele in der Konferenz. Als Sky-Kunde könnt Ihr das Ganze auch via Sky Go im Livestream sehen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Champions League im Livestream via Sky Ticket zu verfolgen.

Champions League: Die Partien dieser Woche im Liveticker verfolgen

Falls Ihr unterwegs seid und nicht genügend Datenvolumen für einen Livestream zur Verfügung habt, könnt Ihr auch alle Champions-League-Spiele hier im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit dem Liveticker verpasst Ihr kein einziges Spiel, keine wichtigen Szenen, kein Ergebnis.

Champions League, Achtelfinale: So gingen die Hinspiele aus