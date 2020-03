NBA-News: Lance Stephenson vor Rückkehr zu den Indiana Pacers?

Offenbar steht Lance Stephenson vor einer Rückkehr in die NBA. Die Pacers befinden sich wohl in Gesprächen mit dem 29-Jährigen, der Wechsel muss aber erst von der FIBA genehmigt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Das berichtet Shams Charania von The Athletic . Demnach wurde noch keine Einigung erzielt, die beiden Parteien führen aber offenbar intensive Gespräche. Derzeit steht Stephenson bei den Liaoning Flying Leopards in der chinesischen CBA unter Vertrag, die Liga hat den Spielbetrieb allerdings aufgrund des Coronavirus ausgesetzt.

Bereits Ende Februar vermeldete Chris Haynes von Yahoo Sports , dass Stephenson auf eine Rückkehr in die NBA hoffe. Sollte er sich auf einen Deal mit den Pacers einigen, benötigt er laut Shams aber eine Freigabe seines aktuellen Teams und der FIBA.

Der Guard stand bereits von 2010 bis 2014 in Indiana unter Vertrag, nachdem die Pacers ihn in der zweiten Runde des Drafts 2010 an 40. Stelle ausgewählt hatten. Mit den Pacers erreichte er zweimal in Folge die Eastern Conference Finals, in denen jeweils gegen die Miami Heat Schluss war.

Anschließend lief Stephenson für die Hornets, Clippers, Grizzlies, Pelicans, Timberwolves und Lakers auf. In seiner neunjährigen Karriere in der Association legte der 29-Jährige im Schnitt 8,6 Punkte, 4,2 Rebounds und 2,9 Assists pro Partie auf.