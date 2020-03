Das Stadtduell zwischen Manchester United und Manchester City findet zum 159-mal in der Premier League statt. ManCity kann mit einem Sieg den Vorsprung auf Platz drei auf bis zu zehn Punkte ausbauen. Das Spiel könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX verfolgen.

Premier League: Manchester United gegen Manchester City heute im Liveticker

Vor Beginn: 158-mal trafen die beiden Vereine in der Premier League aufeinander. United hat mit 62 Siegen die Nase klar vorne. City kam bislang nur auf 45 Erfolge. 51 Partien endeten remis. In den letzten sechs Derbys gab es keinen Heimsieg mehr. Das letzte Stadtduell im April gewann United nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Paul Pogba traf doppelt, Chris Smalling schoss das Siegtor. Es war eine von nur zwei Saisonniederlagen von City, das an dem Tag obendrein den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft verpasste.

Vor Beginn: Die Citizens können mit einem Sieg den Vorsprung auf den Drittlpatzierten Leicester City auf zehn Punkte ausbauen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff zur Partie ist um 17:30 Uhr.

Manchester United gegen Manchester City heute im TV und Livestream sehen

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Der Anstoß erfolgt um 17.30 Uhr.

Sky -Kunden haben die Möglichkeit, die Begegnung auch unterwegs zu verfolgen. Hierfür steht der Streaming-Service des Senders, SkyGo , parat. Ohne Abo ist man bei SkyTicket mit dem Tagespass an der richtigen Adresse.

Manchester United vs. Manchester City: Die letzten zehn Duelle