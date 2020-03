DFB-Pokal: Die Halbfinal-Auslosung im Liveticker zum Nachlesen

Facebook

Regionalligist 1. FC Saarbrücken trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf Bayer Leverkusen. Das ergab die Auslosung durch Nationaltorhüterin Almuth Schult im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Saarländer hatten sich als erster Viertligist überhaupt in die Vorschlussrunde gespielt. Im zweiten Halbfinale empfängt Titelverteidiger Bayern München seinen Vorgänger Eintracht Frankfurt. Gespielt wird am 21. und 22. April.

"Wir freuen uns auf das Halbfinale. Die Chance ist natürlich nicht ganz so groß, wenn man sieht, was Leverkusen derzeit abliefert", sagte Saarbrückens Geschäftsführer David Fischer in der ARD : "Es wird ein großer Pokalabend, jeder freut sich darauf. Vielleicht hat Leverkusen einen ganz, ganz schlechten Abend."

Saarbrücken hatte auf dem Weg in das erste Pokal-Halbfinale seit 1985 unter anderem die beiden Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Köln aus dem Wettbewerb geworfen. Aufgrund des Umbaus des Ludwigsparkstadions trägt Saarbrücken seine Heimspiele im Hermann-Neuberger-Stadion im benachbarten Völklingen aus. Fischer erklärte, der Verein bemühe sich, auch das Halbfinale dort spielen zu können.

18:19 Uhr: Das war es dann schon wieder von dieser Auslosung, wir verabschieden uns und wünschen noch einen angenehmen Abend.

18.18 Uhr: Die beiden Halbfinals werden am 21. und 22. April ausgetragen, die genauen Ansetzungen dürfte es in den kommenden Tagen geben.

18:16 Uhr: Das Finale von 2018 haben wir nun also im Halbfinale, die Frankfurter hätten dafür sicher gerne ein Heimspiel gehabt, müssen nun aber nach München reisen . Dem Saarbrückener Höhenflug stehen jetzt die Leverkusener entgegen. Bayer hat die Chance, erstmals seit 2009 wieder ins Endspiel einzuziehen.

18.12 Uhr: Somit ist auch klar: Der 1. FC Saarbrücken empfängt Bayer Leverkusen.

18.12 Uhr: ... und trifft auf Eintracht Frankfurt. Die Neuauflage des Pokalfinals 2018.

18.11 Uhr: Der FC Bayern München wird als Erstes gezogen ...

18.10 Uhr: Daher noch einmal ein kurzer Blick auf das Prozedere. Es wird aus einem Topf gezogen, wie aber schon erwähnt, Saarbrücken hat auf jeden Fall Heimrecht, die ermittelte Paarung wird dann gegebenenfalls getauscht.

18.06 Uhr: Schult, die bei der Euro 2020 als Expertin der ARD fungieren wird, denkt trotz ihrer Schwangerschaft nicht an ein Karriereende. Die Keeperin will ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg (bis 2022) erfüllen. "Dafür liebe ich den Fußball viel zu sehr", sagt die 29-Jährige.

Vor Beginn: Als Losfee ist übrigens Deutschlands Nationaltorhüterin Almuth Schult im Einsatz. Die Keeperin, die ansonsten für den VfL Wolfsburg am Ball ist, hat derzeit eine Schwangerschaftspause einlegt. Die sportlichen Erfolge beinhalten den Olympiasieg 2016, einen Champions-League-Erfolg und diverse deutsche Meisterschaften und Pokalsiege. Ihr zur Seite steht heute als Ziehungsleiter der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Vor Beginn: In rund 15 Minuten geht es im Dortmunder Fußballmuseum los. Besonders die Anhänger des 1. FC Saarbrücken werden die Ziehung gespannt verfolgen. Schließlich steht mit den Saarländern erstmals in der Geschichte des Pokals ein Regionalligist unter den letzten vier Teams.

Vor Beginn: Komplettiert wird das Halbfinale mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Vor Beginn: Nachdem die vier verbleibenden Teams den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals gefeiert haben, erwarten alle Beteiligten nun mit großer Spannung die Auslosung der nächsten Runde. Der FC Bayern setzte sich im Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 mit 1:0 durch. Außerdem steht der Regionalligist 1.FC Saarbrücken nach einem spannenden Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf überraschend im Halbfinale.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales. Die Begegnungen im DFB-Pokal werden traditionell am ersten Sonntag nach der vorherigen Spielrunde ausgelost. Die Ziehung des Halbfinale erfolgt somit am 8. März um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die heutige Auslosung überträgt die ARD live im Free-TV . In der Sportschau könnt Ihr die Ziehung in voller Länge verfolgen.

Zudem wird die ARD auch einen kostenlosen Livestream auf sportschau.de anbieten.

