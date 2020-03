DFB-Pokal: Die Halbfinal-Auslosung heute im Liveticker

Im DFB-Pokal kämpfen nur noch vier Mannschaften um den Titel. Gegen wen tritt die Pokal-Sensation Saarbrücken im Halbfinale an und wer bekommt es mit den Bayern zu tun? Die Auslosung könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX verfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Pokal: Die Auslosung der Halbfinalbegegnungen heute im Liveticker

Vor Beginn: Komplettiert wird das Halbfinale mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Vor Beginn: Nachdem die vier verbleibenden Teams den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals gefeiert haben, erwarten alle Beteiligten nun mit großer Spannung die Auslosung der nächsten Runde. Der FC Bayern setzte sich im Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 mit 1:0 durch. Außerdem steht der Regionalligist 1.FC Saarbrücken nach einem spannenden Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf überraschend im Halbfinale.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales. Die Begegnungen im DFB-Pokal werden traditionell am ersten Sonntag nach der vorherigen Spielrunde ausgelost. Die Ziehung des Halbfinale erfolgt somit am 8. März um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

© imago images

DFB-Pokal Auslosung heute im TV und Livestream sehen

Die heutige Auslosung überträgt die ARD live im Free-TV . In der Sportschau könnt Ihr die Ziehung in voller Länge verfolgen.

Zudem wird die ARD auch einen kostenlosen Livestream auf sportschau.de anbieten.

DFB-Pokal Viertelfinale: Die Ergebnisse im Überblick